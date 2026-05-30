चलती गाड़ी में फोन देखने पर नहीं आएंगे चक्कर, OnePlus इन दो स्मार्टफोन में लाया बेहद काम का फीचर

OnePlus स्मार्टफोन यूजर्स के लिए अच्छी खबर है। कंपनी ने अपने दो पॉपुलर फोन OnePlus Nord 6 और OnePlus Nord CE 6 के लिए लेटेस्ट अपडेट जारी किया है। नया सॉफ्टवेयर अपडेट अपने साथ Motion Cues फीचर लेकर आया है, जो बेहद काम का है।

OnePlus स्मार्टफोन यूजर्स के लिए अच्छी खबर है। कंपनी ने अपने दो पॉपुलर फोन OnePlus Nord 6 और OnePlus Nord CE 6 के लिए लेटेस्ट अपडेट जारी किया है। नया सॉफ्टवेयर अपडेट अपने साथ Motion Cues, मई 2026 का एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच, और बैटरी, कैमरा, नेटवर्क और स्टेबिलिटी के लिए सिस्टम-लेवल इम्प्रूवमेंट्स लेकर आया है। इसका Motion Cues फीचर बेहद काम का है। यह एक ऐसा फीचर है जिसे तब मोशन सिकनेस (चलती गाड़ी में फोन देखने पर होने वाली घबराहट) को कम करने के लिए डिजाइन किया गया है, जब यूजर्स किसी चलती गाड़ी में सफर करते समय अपने फोन को देखते हैं।

टेलीकॉमटॉक की रिपोर्ट के अनुसार, इस अपडेट में मई 2026 का एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच भी शामिल है, साथ ही सिस्टम की स्टेबिलिटी, बैटरी लाइफ, कैमरे की परफॉर्मेंस और नेटवर्क कम्पैटिबिलिटी में भी सुधार किए गए हैं। यह अपडेट एक मॉडल के लिए सॉफ्टवेयर वर्जन CPH2805_16.0.5.901 और दूसरे मॉडल के लिए CPH2793_16.0.5.901 के साथ रोलआउट हुआ है। अपडेट पैकेज का साइज लगभग 1.63GB का है। हमेशा की तरह, यह रोलआउट अलग-अलग स्टेप्स में हो सकता है, यानी सभी यूजर को यह एक ही समय पर नहीं मिलेगा। चलिए जानते हैं अपडेट अपने साथ क्या-क्या नया लेकर आया है…

OnePlus Nord 6 और Nord CE 6 5G में Motion Cues नया फीचर है इस अपडेट की सबसे बड़ी खासियत इसका 'मोशन क्यूज (Motion Cues)' फीचर है। इसे चालू करने पर, स्क्रीन पर छोटे-छोटे डॉट्स दिखाई देते हैं जो गाड़ी की गति के हिसाब से हिलते-डुलते हैं। ये डॉट्स गाड़ी की रफ्तार बढ़ने, ब्रेक लगाने और मुड़ने पर प्रतिक्रिया देते हैं, जिससे फोन इस्तेमाल करते समय यूजर का दिमाग गति को ज्यादा स्वाभाविक तरीके से समझ पाता है।

जो यूजर्स कार या बस में बैठे हुए मैसेज पढ़ने, सोशल मीडिया ब्राउज करने या कंटेंट देखने में असहज महसूस करते हैं, उनके लिए Motion Cues काम के हो सकते हैं। इसके काम बेहद सिंपल है। दरअसल, जब आंखें फोन की स्क्रीन पर टिकी होती हैं, लेकिन शरीर को हलचल महसूस होती है, तो कुछ यूजर्स को मोशन सिकनेस (चक्कर आना) की समस्या होती है। डिस्प्ले पर विजुअल मोशन इंडिकेटर्स दिखाकर, फोन दिमाग को हलचल के बारे में ज्यादा जानकारी देता है।

वनप्लस का कहना है कि यह फीचर Settings -> Accessibility & convenience -> Motion cues में मिलेगा। स्क्रीनशॉट्स से पता चलता है कि यूजर्स एक आसान टॉगल से इस फीचर को चालू या बंद कर सकते हैं।

बैटरी, कैमरा और नेटवर्क स्टेबिलिटी में सुधार Motion Cues के अलावा, इस अपडेट में सिस्टम में कुछ नॉर्मल इम्प्रूवमेंट्स भी किए गए हैं। OnePlus Nord 6 के लिए, चेंजलॉग में बताया गया है कि बैटरी लाइफ बढ़ाने के लिए पावर की खपत कम की गई है। इससे एफिशियंसी बेहतर होनी चाहिए, हालांकि असल दुनिया में इसका असर इस्तेमाल के तरीकों पर निर्भर करेगा।

यह अपडेट सिस्टम की स्टेबिलिटी और परफॉर्मेंस को भी बेहतर बनाता है। ये तो आम अपडेट नोट्स हैं, लेकिन ये मायने रखते हैं क्योंकि मिड-रेंज डिवाइस को अक्सर इस आधार पर परखा जाता है कि महीनों इस्तेमाल करने के बाद वे कितने स्मूद और भरोसेमंद लगते हैं। वनप्लस ने कैमरे की परफॉर्मेंस और स्टेबिलिटी में सुधार के साथ-साथ बेहतर नेटवर्क स्टेबिलिटी और कम्पैटिबिलिटी का भी जिक्र किया है।