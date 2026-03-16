Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

वनप्लस फैंस के लिए बड़ी खबर! लीक हुए OnePlus Nord CE 6 और Nord 6 के फीचर्स और कीमत; मिड-रेंज में मचा देंगे तहलका

Mar 16, 2026 04:01 pm ISTHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
share

OnePlus जल्द ही भारत में Nord सीरीज में दो नए स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है। इस सीरीज में OnePlus Nord CE 6 को BIS सर्टिफिकेशन मिला है और Nord 6 के फीचर्स भी लीक हो चुके हैं। जानिए लॉन्च टाइमलाइन, कीमत और संभावित स्पेसिफिकेशन।

वनप्लस फैंस के लिए बड़ी खबर! लीक हुए OnePlus Nord CE 6 और Nord 6 के फीचर्स और कीमत; मिड-रेंज में मचा देंगे तहलका

स्मार्टफोन मार्केट में मिड-रेंज सेगमेंट फोन्स की डिमांड लगातार बढ़ रही है। इसी सेगमेंट में वनप्लस भी अपने नए फोन लाने की प्लानिंग कर रहा है ये फोन OnePlus Nord CE 6 और OnePlus Nord 6 होंगे। Oneplus Nord CE 6 को भारत के BIS (Bureau of Indian Standards) प्लेटफॉर्म पर देखा गया है, जिससे साफ संकेत मिलता है कि यह फोन भारतीय बाजार में जल्द आ सकता है। वहीं दूसरी तरफ Nord 6 को कई इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन वेबसाइट्स पर भी देखा गया है, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि इसका लॉन्च ज्यादा दूर नहीं है। रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि Nord 6 में कंपनी इस बार ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर और बेहतर डिस्प्ले दे सकती है। अगर ऐसा होता है तो ये फोन मिड-रेंज सेगमेंट में तहलका मचा देंगे।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
OnePlus Nord CE 5 5G

OnePlus Nord CE 5 5G

  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.77 inches Display Size
amazon-logo

₹24998

खरीदिये

discount

24% OFF

Realme P4 Power 5G

Realme P4 Power 5G

  • checkTransSilver
  • check8Gb RAM
  • check128 GB / 256 GB Storage
amazon-logo

₹25199

₹32999

खरीदिये

discount

16% OFF

Redmi Note 15 Pro 5G

Redmi Note 15 Pro 5G

  • checkCarbon Black
  • check8GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
flipkart-logo

₹28465

₹33999

खरीदिये

discount

17% OFF

Redmi Note 15 5G

Redmi Note 15 5G

  • checkBlack
  • check6GB/8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
flipkart-logo

₹22180

₹26999

खरीदिये

discount

3% OFF

Vivo T4 5G

Vivo T4 5G

  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.78-inch Display Size
flipkart-logo

₹24999

₹25999

खरीदिये

OnePlus Nord 6 को कई सर्टिफिकेशन प्लेटफॉर्म पर देखा गया है। टिपस्टर्स का मानना है कि यह फोन 2026 की पहली तिमाही या उसके आसपास लॉन्च हो सकता है। अगर पिछले लॉन्च पैटर्न को देखें तो OnePlus हर साल अपनी Nord सीरीज के नए मॉडल को समर इवेंट में लॉन्च करता है, इसलिए यह उम्मीद की जा रही है कि Nord 6 भी जल्द ही मार्केट में दिखाई दे सकता है।

ये भी पढ़ें:घबराकर सिलेंडर बुक करने वालों के लिए बड़ी खबर, गैस बुकिंग में आई कमी; जानें क्यो

OnePlus Nord 6 के संभावित फीचर्स

लीक्स के मुताबिक OnePlus Nord 6 में कई दमदार फीचर्स देखने को मिल सकते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार इसमें Snapdragon 8s Gen 4 प्रोसेसर दिया जा सकता है, जो काफी पावरफुल माना जाता है। OnePlus Nord 6 में करीब 6.78-इंच की AMOLED डिस्प्ले मिल सकती है। यह स्क्रीन 1.5K रेजोल्यूशन और 165Hz तक रिफ्रेश रेट को सपोर्ट कर सकती है।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
OnePlus Nord 3 5G

OnePlus Nord 3 5G

  • checkMisty Green
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage

₹28999

और जाने

discount

9% OFF

Vivo V60e

Vivo V60e

  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.77-inch Display Size
amazon-logo

₹31999

₹34999

खरीदिये

discount

13% OFF

Oppo F31 Pro

Oppo F31 Pro

  • checkGemstone Blue
  • check8GB or 12GB RAM
  • check128GB or 256GB Storage
amazon-logo

₹27999

₹31999

खरीदिये

discount

18% OFF

Xiaomi 17 Ultra

Xiaomi 17 Ultra

  • checkBlack
  • check16GB RAM
  • check512GB Storage
amazon-logo

₹139999

₹169999

खरीदिये

discount

6% OFF

Nothing Phone 4a Pro

Nothing Phone 4a Pro

  • checkBlack
  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
flipkart-logo

₹39999

₹42999

खरीदिये

कैमरा की बात करें तो OnePlus Nord 6 में 50MP का मुख्य रियर कैमरा दिया जा सकता है। इसके साथ एक सेकेंडरी सेंसर भी मिल सकता है। वहीं सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए फोन में लगभग 16MP का फ्रंट कैमरा मिलने की उम्मीद है। बैटरी इस फोन की सबसे बड़ी खासियत हो सकती है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें 9000mAh तक की बड़ी बैटरी दी जा सकती है, जो इस सेगमेंट के स्मार्टफोन्स के मुकाबले काफी ज्यादा है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि फोन को IP66, IP68 और IP69 रेटिंग मिल सकती है, जिससे यह पानी और धूल से काफी हद तक सुरक्षित रहेगा।

ये भी पढ़ें:FASTag यूजर्स ध्यान दें! 1 अप्रैल से महंगा हो रहा Annual Pass, घर बैठे खरीदे नया

OnePlus Nord CE 6 के संभावित फीचर्स

लीक रिपोर्ट्स के अनुसार इस फोन में लगभग 6.78-इंच की Full HD+ OLED डिस्प्ले मिल सकती है, जो 144Hz तक रिफ्रेश रेट सपोर्ट करेगी। इसमें Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 या Snapdragon 7-सीरीज़ का नया चिपसेट मिल सकता है, जो मिड-रेंज में तेज परफॉर्मेंस देने के लिए जाना जाता है। कैमरा की बात करें तो फोन में 50MP का मुख्य रियर कैमरा दिया जा सकता है, जो अलग-अलग लाइटिंग कंडीशन में अच्छी फोटो लेने में मदद करेगा। इसके साथ एक सेकेंडरी कैमरा सेंसर भी मिल सकता है। वहीं सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए फोन में लगभग 32MP का फ्रंट कैमरा मिलने की संभावना है।

OnePlus Nord CE 6 और OnePlus Nord 6 की संभावित कीमत

टेक रिपोर्ट्स के अनुसार OnePlus Nord CE 6 की कीमत भारत में करीब 26,000 से 27,000 रुपए के बीच हो सकती है। वहीं OnePlus Nord 6 की कीमत इससे ज्यादा यानी 30,000 से 35,000 रुपए के आसपास हो सकती है। हालांकि कंपनी ने अभी तक इन फोन्स की आधिकारिक कीमत या लॉन्च डेट की घोषणा नहीं हुई है।

ये भी पढ़ें:गैस खत्म? कॉल पर बुक नहीं हो रहा सिलेंडर तो WhatsApp, UPI से करें बुक
Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta

हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।

शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।

और पढ़ें
OnePlus

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।