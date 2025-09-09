डील! 50MP सेल्फी कैमरा वाले OnePlus फोन पर बंपर छूट, मिलते हैं खास AI फीचर्स

ग्राहकों को ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon पर वनप्लस का पावरफुल सेल्फी कैमरा फोन OnePlus Nord 5 सस्ते में खरीदने का मौका मिल रहा है। इसमें 6800mAh क्षमता वाली बड़ी बैटरी फास्ट चार्जिंग के साथ दी गई है।

Tue, 9 Sep 2025 07:49 PM

अगर OnePlus आपके पसंदीदा स्मार्टफोन ब्रैंड्स में से एक है तो जानते ही होंगे कि कंपनी अपने फोन्स पर बड़ी छूट का फायदा अक्सर नहीं देती। मिडरेंज सेगमेंट में इन दिनों OnePlus Nord 5 पर जबरदस्त छूट का फायदा दिया जा रहा है और इसे 30 हजार रुपये से भी कम कीमत पर ऑर्डर किया जा सकता है। आइए आपको इस फोन के फीचर्स और इसपर मिल रहे ऑफर्स के बारे में विस्तार से बताते हैं।

OnePlus Nord 5 का सबसे बड़ा हाइलाइट इसका 50MP सेल्फी कैमरा सेटअप है। इसके बैक पैनल पर भी 50MP प्राइमरी कैमरा सेटअप मिलता है। इसके अलावा यह फोन गेमिंग के लिए भी परफेक्ट है और नॉर्ड लाइनअप के सबसे पावरफुल मॉडल्स में से एक है। इसमें बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया (BGMI) और कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल (CODM) जैसे गेम्स 144fps पर खरीदे जा सकते हैं।

खास ऑफर्स के साथ खरीदें फोन ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon पर ग्राहकों के लिए OnePlus Nord 5 को लिमिटेड टाइम डील के चलते 31,998 रुपये कीमत पर लिस्ट किया गया है। यह कीमत 8GB रैम के साथ 256GB स्टोरेज वाले वेरियंट की है। चुनिंदा बैंक कार्ड्स से पेमेंट करने की स्थिति में 2000 रुपये तक इंस्टेंट डिस्काउंट दिया जा रहा है और इसकी कीमत 30 हजार रुपये से कम रह जाएगी।

पुराना फोन एक्सचेंज करने की स्थिति में ग्राहकों को अधिकतम 29,000 रुपये तक की छूट मिल सकती है। एक्सचेंज डिस्काउंट की वैल्यू पुराने फोन के मॉडल और उसकी कंडीशन पर निर्भर करती है। यह डिवाइस तीन कलर ऑप्शंस- ड्राई आइस, मार्बल सैंड्स और फैंटम ग्रे मे खरीदा जा सकता है।