आपके पास भी है यह पुराना OnePlus फोन, तो हो गई मौज, आ गया Android 16 अपडेट

आपके पास भी है यह पुराना OnePlus फोन, तो हो गई मौज, आ गया Android 16 अपडेट

संक्षेप:

OnePlus यूजर्स के लिए अच्छी खबर है। कंपनी ने अपने एक पुराने फोन के लिए लेटेस्ट अपडेट जारी कर दिया है। दरअसल, वनप्लस भारत में OnePlus Nord 4 के लिए स्टेबल OxygenOS 16 अपडेट रोलआउट कर रहा है। लेटेस्ट अपडेटड में क्या-क्या खास, चलिए बताते हैं…

Wed, 26 Nov 2025 12:27 PM
OnePlus यूजर्स के लिए अच्छी खबर है। कंपनी ने अपने एक पुराने फोन के लिए लेटेस्ट अपडेट जारी कर दिया है। दरअसल, वनप्लस भारत में OnePlus Nord 4 के लिए स्टेबल OxygenOS 16 अपडेट रोलआउट कर रहा है, कंपनी ने मंगलवार को अपने कम्युनिटी फोरम के जरिए इसकी घोषणा की है। इस फोन को भारत में जुलाई 2024 में उतारा गया था। गूगल के लेटेस्ट Android 16 ऑपरेटिंग सिस्टम पर बेस्ड, यह अपडेट नए फ्लक्स थीम, पैरेलल प्रोसेसिंग और ट्रिनिटी इंजन में इम्प्रूवमेंट, लिक्विड ग्लास से इंस्पायर्ड यूजर इंटरफेस (UI), और कई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) फीचर लाता है। यूजर्स होम और लॉक स्क्रीन के साथ-साथ नोटिफिकेशन पैनल और क्विक सेटिंग्स विंडो के लिए बढ़े हुए कस्टमाइजेशन ऑप्शन का फायदा उठा सकते हैं।

OnePlus Nord 4 में क्या-क्या लाएगा नया अपडेट

वनप्लस ने एक कम्युनिटी पोस्ट में Android 16 पर बेस्ड OxygenOS 16 अपडेट के हिस्से के तौर पर आने वाले फीचर्स के बारे में बताया। कंपनी का कहना है कि उसका लेटेस्ट अपडेट शुरू में भारत में वनप्लस नॉर्ड 4 यूजर्स के लिए बैच में रोलआउट किया जा रहा है। इसे अगले कुछ हफ्तों में दूसरे इलाकों में भी अवेलेबल कराया जाएगा। अपडेट का बिल्ड नंबर CPH2661_16.0.1.301(EX01) है।

चेंजलॉग के अनुसार, नई डिजाइन लैंग्वेज में गॉसियन ब्लर इफेक्ट, राउंड कॉर्नर और ट्रांसलूसेंट इंटरफेस शामिल हैं। ये बदलाव क्विक सेटिंग्स, होम स्क्रीन और ऐप ड्रॉअर में दिखाई देते हैं। डार्क मोड के लिए खास तौर पर बनाए गए स्टाइल वाले नए होम स्क्रीन आइकन हैं। आइकन के नीचे का टेक्स्ट हटा दिया गया है, और साफ-सुथरे लुक के लिए ऑप्टिमाइज्ड ग्रिड और लेआउट बनाने वाले आइकन, फोल्डर और विजेट हैं।

ये भी पढ़ें:5999 में घर लाएं Smart TV, ब्लैक फ्राइडे सेल में सस्ते मिल रहे 75 इंच तक के मॉडल

कस्टमाइजेशन के लिए, AI-पावर्ड Flux थीम हैं, साथ ही मोशन वॉलपेपर के नए सेट भी हैं जो डायनामिक विजुअल देते हैं। यूजर्स AI-पावर्ड डेप्थ इफेक्ट के साथ मोशन फोटो और वीडियो को अपने वॉलपेपर के तौर पर लगा सकते हैं। विजेट के नाम भी कस्टमाइज किए जा सकते हैं और पर्सनल एक्सप्रेशन के लिए लॉक स्क्रीन पर कस्टम टेक्स्ट सेट किया जा सकता है। आपकी लॉक स्क्रीन पर कस्टम टेक्स्ट सेट करने का एक नया ऑप्शन आपको पर्सनल एक्सप्रेशन के लिए ज्यादा आजादी देता है।

वनप्लस का कहना है कि AI सुइट में AI-पावर्ड फोटोज शामिल हैं, जिसमें स्प्लिटिंग, मर्जिंग और प्लेबैक एडजस्ट करने जैसे नए वीडियो एडिटिंग फीचर्स मिलते हैं। इसके अलावा, AI पोर्ट्रेट ग्लो के बारे में दावा किया गया है कि यह मुश्किल लाइटिंग कंडीशन को पहचान सकता है और बैलेंस्ड रोशनी को फिर से बनाने के लिए एल्गोरिदम लागू कर सकता है। वनप्लस नॉर्ड 4 में कंटेंट बनाने में मदद के लिए AI-ड्रिवन राइटिंग कैपेबिलिटीज भी मिल रही हैं। AI नोट्स और AI रिकॉर्डर फीचर्स में भी सुधार किए गए हैं।

OxygenOS 16 में प्लस माइंड को माइंड स्पेस में भी जोड़ा गया है। दावा किया गया है कि यह ऑन-स्क्रीन कंटेंट को पहचान सकता है और उसे कैप्चर कर सकता है।

कंपनी के अनुसार, OnePlus Nord 4 के लिए OxygenOS 16 अपडेट स्मूथ डिस्प्ले एनिमेशन, विजेट्स, फोल्डर्स और आइकन्स के लिए फ्लूइड ड्रैग-एंड-ड्रॉप एनिमेशन और इसके ल्यूमिनस रेंडरिंग इंजन से पावर्ड नए लाइट-फील्ड मोशन इफेक्ट्स लाता है। OnePlus का दावा है कि ऐप लॉन्च स्पीड में सुधार, वीडियो और गेमिंग में स्मूथ परफॉर्मेंस, और लंबे कैमरा सेशन, कैश्ड वीडियो के लिए तेज प्रीव्यू, और पावर-सेविंग मोड इनेबल होने पर टियर्ड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में सुधार हुआ है।

दूसरे नए फीचर्स और इम्प्रूवमेंट्स में टच टू शेयर फाइल्स, वनप्लस कनेक्ट, बेहतर इन-कार ब्लूटूथ पेयरिंग, AI लिंकबूस्ट नेटवर्क इंजन के लिए एक नया इंटरफेस और AI सेटिंग्स के लिए एक खास पेज शामिल हैं।

इस बीच, टिप्स्टर अभिषेक यादव का दावा है कि वनप्लस ने वनप्लस नॉर्ड 5 और वनप्लस नॉर्ड 4 CE के लिए भी OxygenOS 16 रोलआउट करना शुरू कर दिया है। हालांकि, कंपनी की तरफ से अभी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है।

ये भी पढ़ें:नई सुविधा: आपके UPI से बच्चे और बुजुर्ग भी कर सकेंगे पेमेंट, इतनी है लिमिट

चलिए अब नजर डालते हैं OnePlus Nord 4 की खासियत पर

हैवी रैम के साथ बड़ा एमोलेड डिस्प्ले

फोन डुअल-सिम (नैनो) सपोर्ट के साथ आता है। यह एंड्रॉयड 14 के साथ बाजार में आया था और उस समय कंपनी ने कहा था कि फोन पर चार साल तक सॉफ्टवेयर अपडेट और दो साल तक सिक्योरिटी अपडेट प्रदान किए जाएंगे। फोन में 6.74-इंच 1.5K (1240x2772 पिक्सेल) एमोलेड डिस्प्ले है जिसमें 450 पीपीआई पिक्सेल डेंसिटी, 20.1:9 आस्पेक्ट रेशियो, 93.50 प्रतिशत स्क्रीन-टू-बॉडी रेशियो और 120 हर्ट्ज तक रिफ्रेश रेट है। फोन ऑक्टा-कोर स्नैपड्रैगन 7+ जेन 3 चिपसेट से लैस है। फोन में 12GB तक LPDDR5X रैम और एड्रेनो 732 जीपीयू है। फोन में 256GB तक का UFS 4.0 स्टोरेज है।

फोन में दमदार कैमरा सेटअप भी

वनप्लस का दावा है कि वनप्लस नॉर्ड 4 सालों तक इस्तेमाल के बाद भी स्मूथली काम करेगा, क्योंकि इसे TUV SUD फ्लूएंसी 72 मंथ ए रेटिंग मिली है। गेमिंग के लिए इसमें एक्स-एक्सिस लीनियर मोटर है। फोटो और वीडियो के लिए, फोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन (OIS) और इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबिलाइजेशन (EIS) सपोर्ट के साथ 50-मेगापिक्सेल का सोनी LYTIA सेंसर और 112 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू के साथ 8-मेगापिक्सेल का सोनी अल्ट्रा वाइड-एंगल कैमरा है। सेल्फी और वीडियो चैट के लिए, फ्रंट में 16-मेगापिक्सेल का सेंसर है। कैमरा सेटअप 30/60 फ्रेम प्रति सेकंड (fps) पर 4K वीडियो और 60fps पर 1080 पिक्सेल वीडियो शूट करने में सक्षम है।

AI फीचर्स और ढेर सारे कनेक्टिविटी ऑप्शन

फोन पर मिलने वाले कनेक्टिविटी ऑप्शन्स में 5G, 4G LTE, वाई-फाई 6, ब्लूटूथ 5.4, जीपीएस, ग्लोनास, बीडीएस, गैलीलियो, एनएफसी, QZSS और यूएसबी टाइप-सी पोर्ट शामिल हैं। इसमें बाईं ओर एक अलर्ट स्लाइडर भी मिलता है। फोन फेस अनलॉक फीचर को सपोर्ट करता है और इसमें नॉइज कैंसलेशन सपोर्ट के साथ डुअल स्टीरियो स्पीकर्स भी हैं। यह नॉर्ड फोन कई AI फीचर्स के साथ आता है जैसे कि लंबी मीटिंग को जल्दी से ट्रांसक्राइब करने के लिए AI ऑडियो समरी, ईमेल को समराइज करने के लिए AI नोट समरी, ट्रांसलेशन के लिए AI टेक्स्ट ट्रांसलेट और बेहतर कनेक्टिविटी के लिए AI लिंकबूस्ट।

28 मिनट में फुल चार्ज हो जाता है फोन

वनप्लस ने नॉर्ड 4 में 100W सुपरवूक फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 5500mAh की बैटरी दी है। बैटरी यूनिट के बारे में दावा किया गया है कि यह 1,600 से ज्यादा चार्जिंग साइकल तक चल सकती है। इसमें वनप्लस की इन-हाउस बैटरी हेल्थ इंजन तकनीक शामिल है, जो AI की मदद से बैटरी के इस्तेमाल और चार्जिंग की आदतों का विश्लेषण करती है और फोन के 80 प्रतिशत चार्ज होने के बाद चार्जिंग को ऑप्टिमाइज करती है। फास्ट-चार्जिंग तकनीक के बारे में दावा किया गया है कि यह बैटरी को सिर्फ 28 मिनट में 1 से 100 प्रतिशत तक चार्ज कर देती है। 199 ग्राम वजनी इस फोन का डाइमेंशन 162.6x75x8.0 एमएम है।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni
अर्पित सोनी ने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। इन्हें करीब 8 साल का एक्सपीरियंस है। अर्पित ने अपना करियर स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल से शुरू किया। उसके बाद दैनिक भास्कर (डिजिटल) में अपनी सेवाएं दीं, यहां टेक और ऑटो बीट में करीब 4 साल काम किया। साल 2021 से अर्पित लाइव हिंदुस्तान में सेवाएं दे रहे हैं। टेक और गैजेट्स में इनका इंटरेस्ट है। और पढ़ें
Gadgets Hindi News OnePlus Smartphone

