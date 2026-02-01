Hindustan Hindi News
OnePlus के इस फोन के लिए मची लूट, लॉन्च प्राइस से 6 हजार रुपये कम हुई कीमत, कैशबैक भी

संक्षेप:

OnePlus Nord 4 5G लॉन्च प्राइस से 6 हजार रुपये सस्ता हो गया है। फोन पर कैशबैक और एक्सचेंज ऑफर भी दिया जा रहा है। कंपनी का यह फोन 50 मेगापिक्सल के मेन कैमरा से लैस है। इसकी बैटरी 100 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करती है।

Feb 01, 2026 03:49 pm ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
वनप्लस का फोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। कंपनी की नॉर्ड सीरीज का पॉप्युलर फोन- OnePlus Nord 4 5G लॉन्च प्राइस से 6 हजार रुपये सस्ता हो गया है। लॉन्च के समय इस फोन के 12जीबी रैम और 256जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 35999 रुपये थी। अब यह फोन अमेजन इंडिया पर 29999 रुपये का मिल रहा है। फोन पर 1499 रुपये तक का कैशबैक भी दिया जा रहा है। आप इसे 28450 रुपये तक के एक्सचेंज बोनस के साथ भी खरीद सकते हैं। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।

फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स

वनप्लस नॉर्ड 4 में कंपनी 6.74 इंच का AMOLED डिस्प्ले ऑफर कर रही है। फोन में ऑफर किया जा रहा यह डिस्प्ले 120Hz तक के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। डिस्प्ले का पीक ब्राइटनेस लेवल 2150 निट्स का है। फोन 12जीबी तक की LPDDR5x रैम और 256जीबी तक के UFS 4.0 स्टोरेज ऑप्शन में आता है। प्रोसेसर के तौर पर इस फोन में आपको स्नैपड्रैगन 7+ जेन 3 चिपसेट देखने को मिलेगा। फोटोग्राफी के लिए फोन में कंपनी एलईडी फ्लैश के साथ 50 मेगापिक्सल का OIS प्राइमरी कैमरा दे रही है।

oneplus nord 4

इसके फोन इसमें एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड ऐंगल सेंसर भी दिया गया है। वहीं, सेल्फी के लिए फोन में 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा। फोन की बैटरी 5500mAh की है। यह बैटरी 100 वॉट की SuperVOOC चार्जिंग को सपोर्ट करती है। कंपनी के दावे के अनुसार इस फोन की बैटरी 28 मिनट में 0 से 100 पर्सेंट तक चार्ज हो जाती है।

बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए फोन में इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर ऑफर किया जा रहा है। ओएस की जहां तक बात है, तो फोन ऐंड्रॉयड 14 पर बेस्ड Oxygen OS 14 पर काम करता है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें 5G, ड्यूल 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax (2.4GHz + 5GHz), ब्लूटूथ 5.4, जीपीएस, NFC, यूएसबी टाइप-C और जीपीएस जैसे ऑप्शन दिए गए हैं।

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 12 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। करीब 6 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। खाली समय में समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। पहाड़ पर घूमना और फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना इन्हें बहुत पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
