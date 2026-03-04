Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

OnePlus ने होली पर दिया सरप्राइज, 3 साल पुराने फोन में आया लेटेस्ट अपडेट; देखें क्या खास

Mar 04, 2026 03:09 pm ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

OnePlus ने अब भारत में OnePlus Nord 3 यूजर्स के लिए लेटेस्ट OxygenOS 16.0.3.500 अपडेट रोलआउट करने की घोषणा की है। यह अपडेट न सिर्फ फरवरी 2026 का एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच लाता है, बल्कि कुछ खास बग फिक्स भी करता है।

OnePlus ने होली पर दिया सरप्राइज, 3 साल पुराने फोन में आया लेटेस्ट अपडेट; देखें क्या खास

OnePlus का स्मार्टफोन चला रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। वनप्लस ने अपने एक पॉपुलर फोन के लिए नया अपडेट रोलआउट करना शुरू कर दिया है। दरअसल, वनप्लस ने अब भारत में OnePlus Nord 3 यूजर्स के लिए लेटेस्ट OxygenOS 16.0.3.500 अपडेट रोलआउट करने की घोषणा की है। यह रोलआउट वर्जन नंबर “CPH2491_16.0.3.500(EX01)” के साथ हो रहा है, और चूंकि रोलआउट की घोषणा अभी हुई है, इसलिए इसे सभी यूजर्स तक पहुंचने में कुछ समय लग सकता है। बता दें कि भारत में OnePlus Nord 3 को 2023 में लॉन्च किया गया था। नया अपडेट अपने साथ क्या-क्या नया लेकर आया है और इसमें फोन में क्या खास है, चलिए एक नजर डालेत हैं इन सब चीजों पर...

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
OnePlus Nord 3 5G

OnePlus Nord 3 5G

  • checkMisty Green
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage

₹28999

और जाने

discount

25% OFF

Realme P4 Power 5G

Realme P4 Power 5G

  • checkTransSilver
  • check8Gb RAM
  • check128 GB / 256 GB Storage
amazon-logo

₹24688

₹32999

खरीदिये

discount

15% OFF

Xiaomi Redmi Note 15

Xiaomi Redmi Note 15

  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.77-inch Display Size
amazon-logo

₹22998

₹26999

खरीदिये

discount

9% OFF

Vivo V60e

Vivo V60e

  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.77-inch Display Size
amazon-logo

₹31999

₹34999

खरीदिये

discount

3% OFF

Realme 15 5G

Realme 15 5G

  • checkFlowing Silver
  • check8 GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
flipkart-logo

₹28999

₹29999

खरीदिये

नए अपडेट में क्या-क्या नया मिलेगा

यह अपडेट न सिर्फ फरवरी 2026 का एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच लाता है, बल्कि कुछ खास बग फिक्स भी करता है, जैसे कि स्टेटस बार में लाइव अलर्ट कैप्सूल जो स्क्रीन के ऊपर-लेफ्ट कॉर्नल से क्विक सेटिंग्स खोलने और फिर बंद करने पर फ्लिकर कर सकता है। इसके साथ ही, एक और समस्या जो ठीक हो गई है, वह यह है कि कुछ यूजर्स को पासवर्ड या फिंगरप्रिंट सेंसर से अपने स्मार्टफोन को अनलॉक करने में दिक्कत आ रही थी।

इसके अलावा, यह अपडेट ओवरऑल सिस्टम परफॉर्मेंस को भी बेहतर बनाता है। यह रिलीज उन यूजर्स के लिए है जिन्होंने Android 16 पर बेस्ड ऑक्सीजनओएस 16 में अपग्रेड किया है। इसलिए अगर आपने अपना स्मार्टफोन अपडेट नहीं किया है, तो आप इसे रिसीव नहीं कर पाएंगे।

ये भी पढ़ें:Holi का डबल मजा, अब इस प्लान्स मिलेगा ज्यादा डेटा और वैलिडिटी; देखें लास्ट डेट
ये भी पढ़ें:फुल वॉटरप्रूफ होगा OnePlus का छोटू फोन, पानी का तेज प्रेशर भी झेल लेगा, डिटेल
ये भी पढ़ें:पूल पार्टी के लिए बेस्ट है JBL का यह छोटू स्पीकर, लगातार 8 घंटे सुनाएगा गाने

OnePlus Nord 3 में क्या है खास

वनप्लस नॉर्ड 3 में 6.74 इंच का फ्लूइड एमोलेड पैनल है, जिसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है। डिस्प्ले HDR10+ सपोर्ट के साथ आता है और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 से प्रोटेक्टेड है। स्मार्टफोन मीडियाटेक डाइमेंसिटी 9000 और माली-G710 MC10 जीपीयू के साथ 16GB तक रैम और 256GB स्टोरेज के साथ आता है। यह स्मार्टफोन एंड्रॉयड 14 पर बेस्ड ऑक्सीजनओएस के साथ आया था।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

13% OFF

Oppo F31 Pro

Oppo F31 Pro

  • checkGemstone Blue
  • check8GB or 12GB RAM
  • check128GB or 256GB Storage
amazon-logo

₹27999

₹31999

खरीदिये

discount

18% OFF

Vivo T4 Pro

Vivo T4 Pro

  • checkNitro Blue
  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
amazon-logo

₹26999

₹32999

खरीदिये

Samsung Galaxy S26 Ultra

Samsung Galaxy S26 Ultra

  • checkTitanium Black
  • check12GB/16GB RAM
  • check256GB / 512GB / 1TB Storage
amazon-logo

₹139999

खरीदिये

discount

17% OFF

IQOO 15R

IQOO 15R

  • check8GB/12GB RAM
  • check6.59 inch Display Size
  • checkAMOLED (1.5K / LTPS)
amazon-logo

₹44999

₹53999

खरीदिये

discount

5% OFF

Vivo V70 Elite

Vivo V70 Elite

  • check8GB RAM
  • check256GB Storage
  • check6.78-inch Display Size
amazon-logo

₹51999

₹54999

खरीदिये

फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें 50 मेगापिक्सेल का प्राइमरी लेंस, 8 मेगापिक्सेल का अल्ट्रावाइड सेंसर और OIS सपोर्ट वाला 2 मेगापिक्सेल का इन-डेप्थ सेंसर है। सेल्फी के लिए, स्मार्टफोन में 16 मेगापिक्सेल का बड़ा फ्रंट कैमरा मिलता है। फोन में 80W सुपवूक फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 5000mAh बैटरी है। इसमें अलर्ट स्लाइडर भी मिलता है। इसमें अंडर-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ वाई-फाई डायरेक्ट और ब्लूटूथ 5.2 भी मिलता है।

सीधे 7,000 रुपये सस्ता मिल रहा OnePlus Nord 3

अमेजन पर 33,999 रुपये में लॉन्च हुआ वनप्लस नॉर्ड 3 का 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वेरिएंट इस समय 26,999 रुपये में मिल रहा है। यानी लॉन्च प्राइस से सीधे 7,000 रुपये कम में। इस कीमत में फोन का ग्रीन कलर वेरिएंट मिल रहा है। अमेजन इस फोन पर तगड़ा एक्सचेंज ऑफर की पेशकश भी कर रहा है, जिसका लाभ लेकर आप इसकी कीमत को और कम कर सकते हैं।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni

अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले वे नवभारत टाइम और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम कर चुके हैं। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है और उन्होंने MCU से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की थी। मीडिया में उन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुका है और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, उन्हें घूमने का भी बहुत शौक है।

और पढ़ें
Gadgets Hindi News OnePlus Amazon

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।