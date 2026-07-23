इंतजार खत्म, इस दिन आ रहा OnePlus N6x स्मार्टफोन, कलर भी धांसू; कंपनी ने बताई डेट

वनप्लस ने OnePlus N6x की लॉन्च डेट का खुलासा कर दिया है। भारतीय बाजार में यह फोन 31 जुलाी दोहपर 12 बजे लॉन्च होगा। कंपनी ने फोन के दो कलर ऑप्शन्स का भी खुलासा कर दिया है। देखें आपका फेवरेट कौन सा है।

OnePlus का नया एन-सीरीज फोन भारतीय बाजार में धूम मचाने के लिए तैयार है। हम बात कर रहे हैं OnePlus N6x की, जो पिछले कई दिनों से सुर्खियों में है। फोन की माइक्रोसाइट अमेजन पर लाइव है, जहां कंपनी धीरे-धीरे इसे टीज कर रही है। अगर आप इसे खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। अब कंपनी ने आधिकारिक तौर पर इसकी लॉन्च डेट का खुलासा कर दिया है। माइक्रोसाइट पर कंपनी ने इसके कलर ऑप्शन्स का भी खुलासा कर दिया है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि यह फोन लुक्स के मामले में काफी खूबसूरत लग रहा है और इनमें बैक पैनल का पूरा डिजाइन देखा जा सकता है। चलिए एक नजर डालते हैं सामने आई डिटेल्स पर...

इस दिन लॉन्च होगा OnePlus N6x अमेजन माइक्रोसाइट पर कंपनी ने कंफर्म कर दिया है कि वनप्लस का नया N6x स्मार्टफोन भारत में 31 जुलाई दोपहर 12 बजे लॉन्च किया जाएगा। अमेजन लिस्टिंग से यह पहले ही कंफर्म हो गया है कि फोन लॉन्च होने के बाद अमेजन पर खरीदने के लिए उपलब्ध होगा।

दो खूबसूरत कलर में आएगा फोन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि यह फोन दो कलर्स में आएगा और कंपनी ने अब इनके कलर वेरिएंट के नाम का भी खुलासा कर दिया है। यह फोन आइस ब्लू और बरगंडी रेड कलर्स में उपलब्ध होगा और दोनों ही कलर देखने में बेहद स्टाइलिश लगते हैं।

N6x का डिजाइन मॉडर्न और फ्लैट-एज वाला है, जिसमें शार्प, राइट-एंगल वाले किनारे और साफ-सुथरा फ्लैट बैक है। इससे इसे एक ज्यादा स्ट्रक्चर्ड और प्रीमियम लुक वाला एहसास मिलता है।

पिल शेप का कैमरा मॉड्यूल फोन के टॉप-लेफ्ट कॉर्नर में वर्टिकल पॉजीशन में लगाल पिल शेप का कैमरा मॉड्यूल है। हालांकि, हाल ही में लॉन्च किए गए N6 में स्क्वायर शेप का कैमरा मॉड्यूल है। N6x में, एलईडी फ्लैश कैमरा मॉड्यूल के बाहर लगा है। इसमें N6 के 3.5 मिमी जैक को भी बरकरार रखा गया है, जो बजट के प्रति जागरूक खरीदारों के लिए सबसे सरल लेकिन सबसे काम के फीचर्स में से एक है।

OnePlus अपने प्रोमो में “Beyond what you x-pect”* जैसे मजेदार स्लोगन का भी इस्तेमाल कर रहा है। यह शब्दों का एक दिलचस्प खेल है जो ऐसे फोन में कुछ सरप्राइज फीचर्स या अतिरिक्त वैल्यू की ओर इशारा करता है, जिसे किफायती माना जा रहा है।

N-सीरीज का मकसद OnePlus फोन को ज्यादा लोगों की पहुंच में लाना है, और N6x इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए फोन को और भी खास बनाता है। यह Nord लाइनअप से अलग है और इसका फोकस ऐसे मजबूत रोजमर्रा के फोन देने पर है जिनकी कीमत बहुत ज्यादा न हो।

फ्लैट फ्रेम और नए कैमरा डिजाइन के साथ, OnePlus साफ तौर पर N6x को N6 से अलग पहचान देने की कोशिश कर रहा है। मुकाबला कड़ा है, लेकिन शुरुआती तस्वीरों से पता चलता है कि वे उन छोटी-छोटी बातों पर ध्यान दे रहे हैं जो फोन को खास बना सकती हैं। हमारे पास अभी भी प्रोसेसर, बैटरी, कैमरे या डिस्प्ले के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। ये जानकारी आने वाले दिनों में सामने आ सकती है।