इंतजार खत्म, इस दिन आ रहा OnePlus N6x स्मार्टफोन, कलर भी धांसू; कंपनी ने बताई डेट
वनप्लस ने OnePlus N6x की लॉन्च डेट का खुलासा कर दिया है। भारतीय बाजार में यह फोन 31 जुलाी दोहपर 12 बजे लॉन्च होगा। कंपनी ने फोन के दो कलर ऑप्शन्स का भी खुलासा कर दिया है। देखें आपका फेवरेट कौन सा है।
OnePlus का नया एन-सीरीज फोन भारतीय बाजार में धूम मचाने के लिए तैयार है। हम बात कर रहे हैं OnePlus N6x की, जो पिछले कई दिनों से सुर्खियों में है। फोन की माइक्रोसाइट अमेजन पर लाइव है, जहां कंपनी धीरे-धीरे इसे टीज कर रही है। अगर आप इसे खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। अब कंपनी ने आधिकारिक तौर पर इसकी लॉन्च डेट का खुलासा कर दिया है। माइक्रोसाइट पर कंपनी ने इसके कलर ऑप्शन्स का भी खुलासा कर दिया है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि यह फोन लुक्स के मामले में काफी खूबसूरत लग रहा है और इनमें बैक पैनल का पूरा डिजाइन देखा जा सकता है। चलिए एक नजर डालते हैं सामने आई डिटेल्स पर...
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इस दिन लॉन्च होगा OnePlus N6x
अमेजन माइक्रोसाइट पर कंपनी ने कंफर्म कर दिया है कि वनप्लस का नया N6x स्मार्टफोन भारत में 31 जुलाई दोपहर 12 बजे लॉन्च किया जाएगा। अमेजन लिस्टिंग से यह पहले ही कंफर्म हो गया है कि फोन लॉन्च होने के बाद अमेजन पर खरीदने के लिए उपलब्ध होगा।
दो खूबसूरत कलर में आएगा फोन
तस्वीरों में देखा जा सकता है कि यह फोन दो कलर्स में आएगा और कंपनी ने अब इनके कलर वेरिएंट के नाम का भी खुलासा कर दिया है। यह फोन आइस ब्लू और बरगंडी रेड कलर्स में उपलब्ध होगा और दोनों ही कलर देखने में बेहद स्टाइलिश लगते हैं।
N6x का डिजाइन मॉडर्न और फ्लैट-एज वाला है, जिसमें शार्प, राइट-एंगल वाले किनारे और साफ-सुथरा फ्लैट बैक है। इससे इसे एक ज्यादा स्ट्रक्चर्ड और प्रीमियम लुक वाला एहसास मिलता है।
पिल शेप का कैमरा मॉड्यूल
फोन के टॉप-लेफ्ट कॉर्नर में वर्टिकल पॉजीशन में लगाल पिल शेप का कैमरा मॉड्यूल है। हालांकि, हाल ही में लॉन्च किए गए N6 में स्क्वायर शेप का कैमरा मॉड्यूल है। N6x में, एलईडी फ्लैश कैमरा मॉड्यूल के बाहर लगा है। इसमें N6 के 3.5 मिमी जैक को भी बरकरार रखा गया है, जो बजट के प्रति जागरूक खरीदारों के लिए सबसे सरल लेकिन सबसे काम के फीचर्स में से एक है।
OnePlus अपने प्रोमो में “Beyond what you x-pect”* जैसे मजेदार स्लोगन का भी इस्तेमाल कर रहा है। यह शब्दों का एक दिलचस्प खेल है जो ऐसे फोन में कुछ सरप्राइज फीचर्स या अतिरिक्त वैल्यू की ओर इशारा करता है, जिसे किफायती माना जा रहा है।
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N-सीरीज का मकसद OnePlus फोन को ज्यादा लोगों की पहुंच में लाना है, और N6x इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए फोन को और भी खास बनाता है। यह Nord लाइनअप से अलग है और इसका फोकस ऐसे मजबूत रोजमर्रा के फोन देने पर है जिनकी कीमत बहुत ज्यादा न हो।
फ्लैट फ्रेम और नए कैमरा डिजाइन के साथ, OnePlus साफ तौर पर N6x को N6 से अलग पहचान देने की कोशिश कर रहा है। मुकाबला कड़ा है, लेकिन शुरुआती तस्वीरों से पता चलता है कि वे उन छोटी-छोटी बातों पर ध्यान दे रहे हैं जो फोन को खास बना सकती हैं। हमारे पास अभी भी प्रोसेसर, बैटरी, कैमरे या डिस्प्ले के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। ये जानकारी आने वाले दिनों में सामने आ सकती है।
OnePlus N6x की खासियत (लीक के अनुसार)
लीक्स रिपोर्ट के अनुसार, फोन में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ 6.8 इंच का एचडी प्लस आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले होगा। फोन मीडियाटेक डाइमेंसिटी 6360 अपेक्स चिपसेट, 50 मेगापिक्सेल रियर कैमरा, 8 मेगापिक्सेल सेल्फी कैमरा और 45W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट वाली 8000mAh बैटरी से लैस होगा। हालांकि, इन रिपोर्ट्स में कितनी सच्चाई है यह तो आने वाला समय ही बताएगा।
लेखक के बारे मेंArpit Soni
अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।और पढ़ें
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