‘पावर हाउस’ है यह OnePlus फोन, पूरे 2.5 दिन चलेगी बैटरी, लगातार 133 घंटे सुन सकेंगे गाने

OnePlus N6x भारत में 31 जुलाई को लॉन्च होने के लिए तैयार है। लॉन्च के पहले कंपनी धीरे-धीरे इसके खास फीचर्स का खुलासा कर रही है। अब वनप्लस ने कंफर्म कर दिया है कि इसमें 7000mAh बैटरी है, जो फुल चार्ज में 2.5 दिन चलेगी।

OnePlus N6x को भारत में 31 जुलाई को दोपहर 12 बजे लॉन्च किया जाएगा। फोन में 7000mAh बैटरी है, जो फुल चार्ज में 2.5 दिन चलेगी।

OnePlus N6x इस महीने के आखिर में भारत में लॉन्च होने वाला है। स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी ने हाल ही में इस फोन के लॉन्च की जानकारी देनी शुरू की है। यह OnePlus N6 के बाद, नई OnePlus N सीरीज का दूसरा मॉडल होगा। यह कंफर्म हो गया है कि यह फोन देश में दो अलग-अलग कलर्स में बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। अब कंपनी ने OnePlus N6x की बैटरी कैपेसिटी के बारे में जानकारी दी है। साथ ही, यह भी बात दिया है कि फोन में कितनी लंबी बैटरी लाइफ मिलेगी। चलिए एक नजर डालते हैं सामने आई डिटेल्स पर...

ढाई दिन चलेगी OnePlus N6x की बैटरी वनप्लस N6x के लिए खास तौर पर बनाई गई माइक्रोसाइट को अपडेट करके यह कंफर्म किया गया है कि जल्द लॉन्च होने वाले इस स्मार्टफोन में 7,000mAh की बैटरी होगी। कंपनी का दावा है कि वनप्लस N6x की बैटरी लाइफ 2.5 दिन तक चलेगी। इसके अलावा, स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी ने बताया है कि OnePlus N सीरीज का यह आने वाला फोन एक बार चार्ज करने पर 20.56 घंटे का वीडियो प्लेबैक, 133.56 घंटे का म्यूजिक प्लेबैक, 25.04 घंटे तक सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग टाइम या 11.26 घंटे की वीडियो रिकॉर्डिंग टाइम देगा।

31 जुलाई को लॉन्च, दो कलर ऑप्शन यह खबर कंपनी की उस घोषणा के ठीक बाद आई है जिसमें बताया गया है कि वनप्लस N6x को भारत में 31 जुलाई को दोपहर 12 बजे (IST) लॉन्च किया जाएगा। कंपनी पहले ही कंफर्म कर चुकी है कि यह फोन भारत में Amazon और OnePlus India ऑनलाइन स्टोर पर खरीदने के लिए उपलब्ध होगा। आने वाला OnePlus N6 सीरीज का स्मार्टफोन देश में दो कलर ऑप्शन - बरगंडी रेड और आइस ब्लू - में बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। टेक कंपनी ने फोन का डिजाइन भी दिखा दिया है।

वनप्लस N6x में एक यूनिक टेक्सचर वाला फ्लैट रियर पैनल दिखाया गया है। इसके बैक पैनल के टॉप-लेफ्ट कॉर्नर में LED फ्लैश के बगल में एक पिल-शेप का रियर कैमरा मॉड्यूल होगा। साथ ही, फोन के रियर पैनल के बीच में वनप्लस की ब्रांडिंग दिखाई देती है। कैमरा आइलैंड में एक सिंगल कैमरा लेंस और एक सेकेंडरी कटआउट होने की उम्मीद है, जो शायद सेकेंडरी लाइट सेंसर के लिए हो सकता है। इसमें ऊपर की तरफ 3.5mm का ऑडियो जैक भी होगा।