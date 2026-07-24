‘पावर हाउस’ है यह OnePlus फोन, पूरे 2.5 दिन चलेगी बैटरी, लगातार 133 घंटे सुन सकेंगे गाने
OnePlus N6x भारत में 31 जुलाई को लॉन्च होने के लिए तैयार है। लॉन्च के पहले कंपनी धीरे-धीरे इसके खास फीचर्स का खुलासा कर रही है। अब वनप्लस ने कंफर्म कर दिया है कि इसमें 7000mAh बैटरी है, जो फुल चार्ज में 2.5 दिन चलेगी।
OnePlus N6x इस महीने के आखिर में भारत में लॉन्च होने वाला है। स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी ने हाल ही में इस फोन के लॉन्च की जानकारी देनी शुरू की है। यह OnePlus N6 के बाद, नई OnePlus N सीरीज का दूसरा मॉडल होगा। यह कंफर्म हो गया है कि यह फोन देश में दो अलग-अलग कलर्स में बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। अब कंपनी ने OnePlus N6x की बैटरी कैपेसिटी के बारे में जानकारी दी है। साथ ही, यह भी बात दिया है कि फोन में कितनी लंबी बैटरी लाइफ मिलेगी। चलिए एक नजर डालते हैं सामने आई डिटेल्स पर...
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ढाई दिन चलेगी OnePlus N6x की बैटरी
वनप्लस N6x के लिए खास तौर पर बनाई गई माइक्रोसाइट को अपडेट करके यह कंफर्म किया गया है कि जल्द लॉन्च होने वाले इस स्मार्टफोन में 7,000mAh की बैटरी होगी। कंपनी का दावा है कि वनप्लस N6x की बैटरी लाइफ 2.5 दिन तक चलेगी। इसके अलावा, स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी ने बताया है कि OnePlus N सीरीज का यह आने वाला फोन एक बार चार्ज करने पर 20.56 घंटे का वीडियो प्लेबैक, 133.56 घंटे का म्यूजिक प्लेबैक, 25.04 घंटे तक सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग टाइम या 11.26 घंटे की वीडियो रिकॉर्डिंग टाइम देगा।
31 जुलाई को लॉन्च, दो कलर ऑप्शन
यह खबर कंपनी की उस घोषणा के ठीक बाद आई है जिसमें बताया गया है कि वनप्लस N6x को भारत में 31 जुलाई को दोपहर 12 बजे (IST) लॉन्च किया जाएगा। कंपनी पहले ही कंफर्म कर चुकी है कि यह फोन भारत में Amazon और OnePlus India ऑनलाइन स्टोर पर खरीदने के लिए उपलब्ध होगा। आने वाला OnePlus N6 सीरीज का स्मार्टफोन देश में दो कलर ऑप्शन - बरगंडी रेड और आइस ब्लू - में बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। टेक कंपनी ने फोन का डिजाइन भी दिखा दिया है।
वनप्लस N6x में एक यूनिक टेक्सचर वाला फ्लैट रियर पैनल दिखाया गया है। इसके बैक पैनल के टॉप-लेफ्ट कॉर्नर में LED फ्लैश के बगल में एक पिल-शेप का रियर कैमरा मॉड्यूल होगा। साथ ही, फोन के रियर पैनल के बीच में वनप्लस की ब्रांडिंग दिखाई देती है। कैमरा आइलैंड में एक सिंगल कैमरा लेंस और एक सेकेंडरी कटआउट होने की उम्मीद है, जो शायद सेकेंडरी लाइट सेंसर के लिए हो सकता है। इसमें ऊपर की तरफ 3.5mm का ऑडियो जैक भी होगा।
इसके अलावा, मार्केटिंग मटेरियल में स्मार्टफोन के राइट साइड पावर बटन और वॉल्यूम कंट्रोल दिखाई दे रहे हैं। खबरों के मुताबिक, यह स्मार्टफोन भारत में "जाने-पहचाने" स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स के साथ लॉन्च किया जाएगा। हालांकि, वनप्लस N6x की कीमत, लॉन्च की सही तारीख और अन्य स्पेसिफिकेशन्स के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है, जिनका खुलासा आने वाले दिनों में हो सकता है।
लेखक के बारे मेंArpit Soni
अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।और पढ़ें
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