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छा जाएगा 8000mAh बैटरी वाला OnePlus फोन, इसमें सबसे बड़ा कूलिंग सिस्टम, 50MP कैमरा

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
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वनप्लस का नया स्मार्टफोन OnePlus N6 भारत में 30 जून को लॉन्च होने के लिए तैयार है। लॉन्च से पहले कंपनी ने इसके कई खास फीचर्स को हाइलाइट कर दिया है। अब कंपनी ने फोन की कैमरा डिटेल और कूलिंग सिस्टम की डिटेल्स बता दी है।

छा जाएगा 8000mAh बैटरी वाला OnePlus फोन, इसमें सबसे बड़ा कूलिंग सिस्टम, 50MP कैमरा

OnePlus N6 भारतीय बाजार में 30 जून को लॉन्च होने वाला है। फोन की माइक्रोसाइट Amazon पर लाइव है, जहां कंपनी धीरे-धीरे इसके खास फीचर्स का खुलासा कर रही है। अब, कंपनी ने कंफर्म कर दिया है कि अपकमिंग फोन इस सेगमेंट के सबसे बड़े VC कूलिंग सिस्टम के साथ आएगा। साथ में कंपनी ने इसके कैमरा स्पेसिफिकेशन का भी खुलासा कर दिया है। कुछ दिन पहले फोन की प्राइसिंग डिटेल भी सामने आई थी। चलिए एक नजर डालते हैं अपकमिंग फोन में क्या-क्या खास मिलने वाला है।

OnePlus

OnePlus N6 में सेगमेंट का सबसे बड़ा कूलिंग सिस्टम

वनप्लस ने अमेजन माइक्रोसाइट को नई डिटेल्स के साथ अपडेट कर दिया है। माइक्रोसाइट पर कंपनी ने कंफर्म कर दिया है कि अपकमिंग फोन सेगमेंट के सबसे बड़े वीसी कूलिंग सिस्टम 5300mm² के साथ आएगा। इसके साथ ही, कंपनी ने फोन के कैमरा स्पेक्स को भी कंफर्म कर दिया है। स्मार्टफोन में पीछे की तरफ 50 मेगापिक्सेल का मेन AI कैमरा होगा, जो 60FPS वीडियो रिकॉर्डिंग और डुअल व्यू मोड को सपोर्ट करेगा। सामने की तरफ, फोन में 8 मेगापिक्सेल का सेल्फी कैमरा दिखाया गया है।

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OnePlus N6OnePlus N6

फोन में 8000mAh बैटरी और फास्ट चार्जिंग भी

कंपनी पहले ही फोन के डिजाइन, बैटरी और फास्ट चार्जिंग जैसी डिटेल्स का खुलासा कर चुकी है। कंपनी ने यह भी कंफर्म कर दिया है कि अपकमिंग वनप्लस N6 में 8000mAh की बैटरी होगी, जिसमें सेगमेंट की सबसे तेज 45W सुपरवूक फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा। केवल 5 मिनट की चार्जिंग में फोन 1.7 घंटे का यूट्यूब प्लेबैक टाइम देगा। कंपनी का दावा है कि फुल चार्ज में यह 3 दिनों तक चलेगी। पूरे 7 साल तक बैटरी हेल्थ बरकरार रहेगी। माइक्रोसाइट के अनुसार, यह फोन OxygenOS 16 पर चलेगा और इसमें पूरे 60 महीनों तक स्मूद परफॉर्मेंस एक्सपीरियंस मिलेगा।

इसके प्रोसेसर की अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इसकी गूगल प्ले कंसोल लिस्टिंग से प्रोसेसर का कोडनेम MediaTek MT6835 सामने आया था, जिसमें 2 आर्म कॉर्टेक्स-A76 कोर 2200MHz पर और 6 आर्म कॉर्टेक्स-A55 कोर 2000MHz पर क्लॉक किए गए थे। लिस्टिंग 962 मेगाहर्ट्ज पर क्लॉक किए गए एआरएम माली-G57 जीपीयू का भी हिंट देती है। गूगल प्ले कंसोल लिस्टिंग से सामने आए अन्य खास फीचर्स में 6GB रैम, Android 16 OS और 720x1570 पिक्सेल स्क्रीन रिजॉल्यूशन शामिल हैं।

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डिजाइन की बात करें तो, इसमें ऊपर बीच में पंच-होल कैमरे वाला फ्लैट डिस्प्ले मिलता है। फोन के पिछले हिस्से में टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर चौकोर शेप का कैमरा मॉड्यूल है और बीच में OnePlus की ब्रांडिंग है। इसके अलावा, पावर बटन और वॉल्यूम कंट्रोल डिवाइस के राइट साइड हैं, जबकि लेफ्ट साइड का हिस्सा खाली रखा गया है। साथ ही, नीचे की तरफ सिम ट्रे, स्पीकर ग्रिल और USB टाइप-C पोर्ट दिया गया है।

20 हजार रुपये से कम होगी OnePlus N6 की कीमत

यह कन्फर्म हो गया है कि OnePlus N6 भारतीय बाजार में 30 जून, 2026 को लॉन्च होगा। इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है कि कंपनी इसके लिए कोई इवेंट आयोजित नहीं करेगी। इसके अलावा, यह भी कहा जा रहा है कि 128GB इंटरनल स्टोरेज वाले 8GB रैम वेरिएंट की भारत में कीमत 18,000 रुपये होगी।

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अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।

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