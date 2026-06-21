20 हजार से कम में 8000mAh बैटरी वाला OnePlus फोन, आते ही मचाएगा धूम, यह होगा खास
OnePlus N6 स्मार्टफोन के आने में अब बस कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। लॉन्च से पहले कंपनी ने इसके कई खास फीचर्स का खुलासा कर दिया है। फोन 8000 एमएएच की तगड़ी बैटरी के साथ आएगा। फोन 5 मिनट की चार्जिंग में 1.7 घंटे का वीडियो प्लेबैक टाइम देगा।
OnePlus N6 Priced In India under rs 20k: OnePlus भारतीय बाजार में एक नया फोन लाने के लिए तैयार है, जिसका नाम OnePlus N6 है। इस डिवाइस को लेकर काफी चर्चा है और OnePlus ने फोन का डिजाइन भी दिखा दिया है। इस स्मार्टफोन से जुड़ी लीक और अफवाहों से फोन के बारे में लगभग सब कुछ पता चल गया है। फोन की प्राइस रेंज भी सामने आ गई है। अगर आप भी 20 हजार से कम में वनप्लस फोन खरीदना चाहते हैं, तो यह फोन आपके लिए परफेक्ट हो सकता है। चलिए एक नजर डालते हैं फोन की कीमत और खासियत पर..
OnePlus Nord 6 के डिजाइन, स्पेसिफिकेशन और कैमरा डिटेल
डिजाइन की बात करें तो, इसमें ऊपर बीच में पंच-होल कैमरे वाला फ्लैट डिस्प्ले मिलता है। फोन के पिछले हिस्से में टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर चौकोर शेप का कैमरा मॉड्यूल है और बीच में OnePlus की ब्रांडिंग है। इसके अलावा, पावर बटन और वॉल्यूम कंट्रोल डिवाइस के राइट साइड हैं, जबकि लेफ्ट साइड का हिस्सा खाली रखा गया है। साथ ही, नीचे की तरफ सिम ट्रे, स्पीकर ग्रिल और USB टाइप-C पोर्ट दिया गया है।
स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो, OnePlus N6 में 6.72-इंच का एलसीडी पैनल और 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ 1000 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिल सकती है। यह फोन Android 16 ऑपरेटिंग सिस्टम पर बेस्ड होगा और इसमें 8GB LPDDR5 रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज होगी। इसके अलावा, यह पहले ही कन्फर्म हो चुका है कि फोन में 8000mAh की बैटरी और 45W सुपवूक फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा। वनप्लस ने यह भी दावा किया है कि सात साल तक रेगुलर चार्जिंग के बाद भी यह फोन की अपनी बैटरी हेल्थ का 80 प्रतिशत हिस्सा बनाए रखने में सक्षम होगा। दावा है कि फोन फुल चार्ज में तीन दिन चलेगा। फास्ट चार्जिंग से फोन 5 मिनट की चार्जिंग में 1.7 घंटे का यूट्यूब वीडियो प्लेबैक देगा। कंपनी का यह भी कहना है कि फोन पूरे 60 महीने तक स्मूद परफॉर्मेंस देगा।
20 हजार रुपये से कम होगी OnePlus N6 की कीमत
यह कन्फर्म हो गया है कि OnePlus N6 भारतीय बाजार में 30 जून, 2026 को लॉन्च होगा। इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है कि कंपनी इसके लिए कोई इवेंट आयोजित नहीं करेगी। इसके अलावा, यह भी कहा जा रहा है कि 128GB इंटरनल स्टोरेज वाले 8GB रैम वेरिएंट की भारत में कीमत 18,000 रुपये होगी।
लेखक के बारे मेंArpit Soni
अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।और पढ़ें
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