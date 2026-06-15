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बड़ा धमाका! 30 जून को लॉन्च होगा OnePlus N6, ₹20000 से कम मिलेगा प्रीमियम डिजाइन, दमदार बैटरी, फास्ट-स्मूथ चलेगा फोन

Himani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
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OnePlus भारत में 30 जून को अपना नया बजट स्मार्टफोन OnePlus N6 लॉन्च करने जा रहा है। कंपनी ने फोन को टीज करना शुरू कर दिया है और Amazon पर इसकी माइक्रोसाइट भी लाइव हो चुकी है। जानते हैं लॉन्च डेट, संभावित कीमत, N Series की खासियतें।

बड़ा धमाका! 30 जून को लॉन्च होगा OnePlus N6, ₹20000 से कम मिलेगा प्रीमियम डिजाइन, दमदार बैटरी, फास्ट-स्मूथ चलेगा फोन

OnePlus लंबे समय से प्रीमियम और मिड-रेंज स्मार्टफोन्स के लिए जाना जाता है। लेकिन अब कंपनी एक नए सेगमेंट में बड़ा दांव खेलने जा रही है। OnePlus ने आधिकारिक तौर पर अपनी नई N Series की घोषणा कर दी है, जिसका पहला स्मार्टफोन OnePlus N6 होगा। खास बात यह है कि वनप्लस का नया बजट फोन 30 जून को भारत में लॉन्च किया जाएगा। अब कंपनी ने साफ कर दिया है कि N Series उसके स्मार्टफोन पोर्टफोलियो का नया हिस्सा बनने जा रही है। इसी जरूरत को देखते हुए कंपनी ने N Series को तैयार किया है।

OnePlus के मुताबिक भारत में 18,000 से 25,000 रुपए का स्मार्टफोन सेगमेंट सबसे तेजी से बढ़ने वाले बाजारों में से एक है। इस प्राइस रेंज में लाखों युवा हर साल नए स्मार्टफोन खरीदते हैं। कंपनी का कहना है कि आज के युवा यूजर्स ऐसे फोन चाहते हैं जो बैटरी, परफॉर्मेंस और डिजाइन के मामले में कोई समझौता न करें। इसी सोच के साथ N Series को तैयार किया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक OnePlus का अनुभव पहुंचाया जा सके।

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30 जून को लॉन्च होगा OnePlus N6

OnePlus ने पुष्टि की है कि N Series का पहला स्मार्टफोन OnePlus N6 30 जून 2026 को लॉन्च होगा। यह डिवाइस उन लोगों के लिए होगा जो कम कीमत में OnePlus का भरोसा और प्रीमियम अनुभव चाहते हैं। हालांकि कंपनी ने अभी फोन के पूरे स्पेसिफिकेशंस का खुलासा नहीं किया है, लेकिन लॉन्च डेट सामने आने के बाद अब जल्द फीचर्स भी सामने आएंगे।

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OnePlus N6 बजट फोन में मिलेगा प्रीमियम डिजाइन

OnePlus N6 के दाईं ओर पावर बटन और वॉल्यूम कंट्रोल होंगे, जबकि बाईं ओर का हिस्सा खाली रहेगा। इसके अलावा, स्मार्टफोन के निचले हिस्से में USB Type-C पोर्ट, स्पीकर ग्रिल और सिम ट्रे होगी। हैंडसेट के ऊपरी हिस्से में एक सेकेंडरी माइक्रोफोन कटआउट भी दिया जाएगा।OnePlus N6 में एक फ्लैट डिस्प्ले होगा जिसके ऊपरी हिस्से के बीच में होल-पंच कटआउट होगा, जिसमें सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए फ्रंट-फेसिंग कैमरा लगा होगा। इसमें बेजल भी थोड़े मोटे नजर आते हैं। फोन में चौकोर साइज का रियर कैमरा मॉड्यूल दिखाया गया है, जिसमें दो कैमरा लेंस और एक LED फ़्लैश है। साथ ही, OnePlus N सीरीज का पहला फोन दो रंगों में आने वाला है।

Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta

हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।

शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।

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