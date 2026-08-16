पहले से 'तगड़ा' हो जाएगा यह OnePlus फोन, आपके पास भी है तो तुरंत करें अपडेट

वनप्लस ने भारत में OnePlus N6 स्मार्टफोन के लिए अपना लेटेस्ट अगस्त 2026 सिक्योरिटी पैच अपडेट रोलआउट करने की घोषणा की है। सिक्योरिटी पैच के अलावा, इस अपडेट से कैमरा, ऐप लॉन्च की स्पीड और मेमोरी मैनेजमेंट में भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा।

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अगर आप भी OnePlus का स्मार्टफोन चला रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। वनप्लस ने अपने पॉपुलर स्मार्टफोन के लिए लेटेस्ट अपडेट जारी कर दिया है। अगस्त का महीना आधा बीत चुका है और वनप्लस ने भारत में OnePlus N6 स्मार्टफोन के लिए अपना लेटेस्ट अगस्त 2026 सिक्योरिटी पैच अपडेट रोलआउट करने की घोषणा की है। यह घोषणा कुछ दिन पहले 12 अगस्त 2026 को की गई थी। लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच के अलावा, इस अपडेट से कैमरा, ऐप लॉन्च की स्पीड और मेमोरी मैनेजमेंट में भी सुधार हुआ है। अगर आपके पास भी यह फोन है, तो तुरंत अपडेट इंस्टॉल कीजिए।

OnePlus N6 दो बड़े ओएस अपग्रेड और तीन साल के सिक्योरिटी अपडेट प्राप्त करने के लिए एलिजिबल है।

OnePlus N6 अगस्त 2026 अपडेट वनप्लस की आधिकारिक घोषणा के अनुसार, OnePlus N6 के लिए लेटेस्ट अपडेट अभी भारतीय बाजार में फर्मवेयर वर्जन CPH2955_16.0.5.1051(EX01) के साथ रोलआउट किया जा रहा है।

बदलावों की बात करें तो, यह अपडेट कम रोशनी में फोटो खींचते समय इमेज क्वालिटी को बेहतर बनाता है। इसके अलावा, OnePlus ने ऐप लॉन्च होने की स्पीड और मेमोरी मैनेजमेंट में भी सुधार किया है, जिससे रेगुलर इस्तेमाल के दौरान बेहतर अनुभव मिलना चाहिए।

आखिर में, इस अपडेट में अगस्त 2026 का एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच शामिल है, जिससे डिवाइस की ओवरऑल सिस्टम सिक्योरिटी बेहतर होती है।

एक नजर में देखें नए अपडेट में क्या नया: - कम रोशनी में इमेज की क्वालिटी बेहतर होती है।

- ऐप के तेजी से खुलने और मेमोरी मैनेजमेंट में सुधार होता है।

- सिस्टम की सुरक्षा बढ़ाने के लिए अगस्त 2026 का एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच शामिल किया गया है।

वनप्लस ने कन्फर्म किया है कि भारत में यह अपडेट बैच में रोलआउट किया जा रहा है, इसलिए अगर आपको यह अभी तक नहीं मिला है, तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि सभी एलिजिबल OnePlus N6 यूनिट्स तक पहुंचने में कुछ समय लग सकता है।

चलिए तब तक एक नजर डालते हैं OnePlus N6 की खासियत पर वनप्लस का नया N-सीरीज फोन एक डुअल-सिम फोन है जो लेटेस्ट Android 16-बेस्ड OxygenOS 16 के साथ आता है। कंपनी का कहना है कि यह फोन दो बड़े ओएस अपग्रेड और तीन साल के सिक्योरिटी अपडेट प्राप्त करने के लिए एलिजिबल है। फोन में 6.75-इंच की एचडी एलसीडी टचस्क्रीन है, जो 120 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट और हाई ब्राइटनेस मोड में 1200 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस देती है। कंपनी का दावा है कि यह फोन धूल और पानी से सुरक्षित रहने के लिए IP65 रेटिंग और मजबूती के लिए MIL-STD-810H मिलिट्री-ग्रेड ड्यूरेबिलिटी सर्टिफिकेशन के साथ आता है।

यह स्मार्टफोन ऑक्टा-कोर मीडियाटेक डाइमेंसिटी 6360 अपेक्स चिपसेट पर चलता है। दावा है कि फोन ने AnTuTu बेंचमार्किंग प्लैटफॉर्म पर 6,15,800 से ज्यादा पॉइंट्स हासिल किए हैं। इसमें 6GB तक रैम और 128GB की ऑनबोर्ड स्टोरेज भी है। हीट कंट्रोल करने के लिए, फोन में वेपर चैंबर कूलिंग सॉल्यूशन दिया गया है, जिसमें 5300 sqmm का हीट डिसीपेशन एरिया है।

फोन में दमदार कैमरा और बैटरी कैमरे की बात करें तो फोन के पिछले हिस्से में f/1.8 अपर्चर वाला 50-मेगापिक्सेल का सिंगल कैमरा दिया गया है, जो 10x तक डिजिटल जूम सपोर्ट करता है। इसके अलावा, फोन में सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 8-मेगापिक्सेल का फ्रंट कैमरा भी है। इसमें 8000mAh की बैटरी है। दावा है कि 1600 बार पूरी तरह चार्ज और डिस्चार्ज होने के बाद भी यह अपनी ओरिजिनल कैपेसिटी का लगभग 80 प्रतिशत बनाए रखेगी। यह फोन तीन दिन तक की बैटरी लाइफ देगा। इस स्मार्टफोन में 45W वायर्ड फास्ट चार्जिंग और 6.5W रिवर्स वायर्ड चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है।

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