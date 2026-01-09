9000mAh बैटरी वाला नया फोन बना रहा वनप्लस, शक्तिशाली प्रोसेसर के साथ मिलेगी OLED स्क्रीन

संक्षेप: OnePlus तेजी से अपने स्मार्टफोन पोर्टफोलियो का विस्तार कर रहा है। कंपनी ने 2026 की शुरुआत OnePlus Turbo 6 और OnePlus Turbo 6V के लॉन्च के साथ की है। अब कंपनी एक और फोन डेवलप कर रही है जिसमें 9000mAh की बैटरी होने की उम्मीद है।

OnePlus तेजी से अपने स्मार्टफोन पोर्टफोलियो का विस्तार कर रहा है। कंपनी ने 2026 की शुरुआत OnePlus Turbo 6 और OnePlus Turbo 6V के लॉन्च के साथ की है। वनप्लस ने हाल ही में इन दोनों फोन्स को चीन में लॉन्च किया है, जो अपनी 9,000mAh की पावरफुल बैटरी की वजह से सुर्खियों में हैं। हालांकि, एक और वनप्लस फोन भी जल्द ही आ सकता है। एक टिप्स्टर के अनुसार, कंपनी एक नया स्मार्टफोन डेवलप कर रही है, जो फ्लैगशिप मीडियाटेक डाइमेंसिटी 9500 चिपसेट से लैस होगा। इसमें एक फ्लैट OLED स्क्रीन, बड़े और गोल कोने और 9000mAh की बैटरी होने की उम्मीद है।

मिस्टिरियस वनप्लस फोन में क्या होगा खास टिप्स्टर डिजिटल चैट स्टेशन की वीबो पोस्ट के अनुसार, एक नया वनप्लस स्मार्टफोन डेवलप किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि यह फोन मीडियाटेक के फ्लैगशिप डाइमेंसिटी 9500 चिपसेट से लैस होगा। रिपोर्ट के अनुसार, यह एक परफॉर्मेंस-सेंट्रिक मॉडल होगा जो हाई-एंड हार्डवेयर और नई कूलिंग टेक्नोलॉजी ऑफर करेगा। हालांकि टिप्स्टर ने फोन का नाम नहीं बताया, लेकिन गिज्मोचाइना का अनुमान है कि यह OnePlus Ace 6 Ultra हो सकता है।

टिप्स्टर का दावा है कि मिस्ट्री वनप्लस फोन के प्रोटोटाइप में 6.78-इंच की 1.5K LTPS फ्लैट OLED स्क्रीन है। इसमें 165 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट होने की उम्मीद है, जो फ्लैगशिप OnePlus 15, साथ ही नए लॉन्च हुए OnePlus Turbo 6 और OnePlus Turbo 6V मॉडल जैसा ही है।

डिजाइन की बात करें तो, कथित OnePlus Ace 6 Ultra में बड़े, गोल कोने और बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए एक अल्ट्रासोनिक इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर होने की बात कही जा रही है। टिप्स्टर का दावा है कि इस फोन में कस्टम परफॉर्मेंस ट्यूनिंग और एक एक्टिव कूलिंग फैन हो सकता है, जो हैवी यूज के दौरान फोन को ठंडा रखने में मदद करेगा। यह इस बात का हिंट देता है कि यह गेमिंग-सेंट्रिक फोन हो सकता है।

टिप्स्टर के अनुसार, OnePlus Ace 6 Ultra की टेस्टिंग 8,000mAh-क्लास बैटरी के साथ की जा रही है। हालांकि, कंपनी की अंदरूनी उम्मीदों के मुताबिक इसमें 9,000mAh-क्लास की और भी बड़ी बैटरी कैपेसिटी हो सकती है।

Turbo 6 और Turbo 6V की खासियत इस बीच, हाल ही में लॉन्च हुए OnePlus Turbo 6 और Turbo 6V में क्रमशः स्नैपड्रैगन 8s जेन 4 और स्नैपड्रैगन 7s जेन 4 प्रोसेसर दिए गए हैं। दोनों मॉडल में 6.78-इंच का फुल एचडी प्लस (1272x2772 पिक्सेल) फ्लेक्सिबल एमोलेड स्क्रीन है, जिसकी पिक्सेल डेंसिटी 450 पीपीआई है और रिफ्रेश रेट 165 हर्ट्ज तक है।