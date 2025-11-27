बड़ा धमाका: 3 दिसंबर को लॉन्च होगा OnePlus का सबसे दमदार फोन, 165Hz डिस्प्ले, 8000mAh बैटरी, DSLR जैसे कैमरा से होगा लैस

बड़ा धमाका: 3 दिसंबर को लॉन्च होगा OnePlus का सबसे दमदार फोन, 165Hz डिस्प्ले, 8000mAh बैटरी, DSLR जैसे कैमरा से होगा लैस
OnePlus के अपने पावरफुल फोन OnePlus Ace 6T की लॉन्च डेट का खुलासा कर दिया है। यह फोन 165Hz की OLED डिस्प्ले, 8000mAh बैटरी और 50MP कैमरा के साथ आएगा। जानें फोन की डिटेल्स:
OnePlus Ace 6T Launch Date: वनप्लस ने अपने अगले फ्लैगशिप-स्तर का पावर, लंबी बैटरी लाइफ और मिड बजट-फ्रेंडली प्राइस टैग वाले फोन OnePlus Ace 6T की लॉन्च डेट की घोषणा कर दी है। यह 3 दिसंबर, 2025 को चीन में लॉन्च किया जाएगा। इसे भारत में उसके रिब्रांडेड वर्जन OnePlus 15R के रूप में पेश किए जाने की भी संभावना है। Ace 6T में Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर, 165Hz रिफ्रेश-रेट OLED डिस्प्ले, 8000mAh से भी बड़ी बैटरी और 50MP कैमरा जैसे फीचर्स शामिल बताए जा रहे हैं।
OnePlus Ace 6T के फीचर्स (लीक)
OnePlus Ace 6T दुनिया का पहला ऐसा स्मार्टफोन बन सकता है, जो नए Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 SoC के साथ आएगा। इस चिपसेट के साथ फोन में LPDDR5X / UFS 4.1 स्टोरेज ऑप्शन्स मिल सकते हैं, जिससे मल्टी-टास्किंग, गेमिंग या हाई-एंड ऐप्स चलाने में पावरफुल परफॉर्मेंस मिलेगी।
फोन में 6.7-6.83 इंच का बड़ा OLED / AMOLED डिस्प्ले मिल सकता है, जिसमें 1.5K–165Hz रिफ्रेश रेट का सपोर्ट है। डिज़ाइन की बात करें, तो Ace 6T में मेटल फ्रेम, मेटल कैमरा-हाउसिंग के साथ आएगा। OnePlus Ace 6T में 8000mAh से बड़ी बैटरी दी जा रही है जो OnePlus के किसी भी फोन में अब तक की सबसे बड़ी बैटरी हो सकती है।
कैमरा की बात करें तो Ace 6T में 50MP का प्राइमरी रियर-लेंस होगा, साथ में एक अल्ट्रा-वाइड या सेकेंडरी लेंस (जैसे 8MP) मिलने की संभावना है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 32MP का फ्रंट कैमरा बताया जा रहा है। OnePlus Ace 6T को dust & water resistance देने के लिए IP68 / IP69 / IP69K जैसी हाइ लेवल प्रोटेक्शन रेटिंग्स मिल सकती है।
इसके अलावा, फोन में नया “Glacier Cooling” या सबसे बड़ी हिट-डिसिपेशन सिस्टम दी गई है जो लंबे गेमिंग सेशन, चार्जिंग या भारी इस्तेमाल में तापमान को कंट्ररोल करेगा।
