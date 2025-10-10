सिर्फ ₹999 में OnePlus ने लॉन्च किए एप्पल जैसे स्टाइल Type-C Earphones, साउंड एकदम धाकड़ OnePlus launches Apple-style Type-C earphones for just 999 rupees sound amazing Bring Back Wired Era, Gadgets Hindi News - Hindustan
OnePlus launches Apple-style Type-C earphones for just 999 rupees sound amazing Bring Back Wired Era

सिर्फ ₹999 में OnePlus ने लॉन्च किए एप्पल जैसे स्टाइल Type-C Earphones, साउंड एकदम धाकड़

OnePlus ने भारत में Half In-Ear Type-C Earphones लॉन्च किया है, जिसमें 14.2mm ड्राइवर, डिजिटल ऑडियो इंटरफ़ेस, HD कॉल सपोर्ट और वायर डिज़ाइन है।

Himani Gupta लाइव हिन्दुस्तान Fri, 10 Oct 2025 09:01 AM
सिर्फ ₹999 में OnePlus ने लॉन्च किए एप्पल जैसे स्टाइल Type-C Earphones, साउंड एकदम धाकड़

आजकल लगभग हर नया स्मार्टफोन 3.5mm हेडफोन जैक को छोड़ रहा है, जिससे यूजर्स को वायरलेस हेडफ़ोन या ब्लूटूथ ऑप्शन की ओर जाना पड़ता है। लेकिन OnePlus ने इस ट्रेंड को चुनौती दी है। उन्होंने अपने नए Half In-Ear Wired Digital Earphones Type-C को भारत में 1000 रुपए से कम में लॉन्च कर दिया है, जो वायर्ड ऑडियो प्रेमियों को एक शानदार बजट ऑप्शन देता है।

ये Earphones Type-C पोर्ट के माध्यम से काम करते हैं, यानी आप उन्हें सीधे नए स्मार्टफोनों से जोड़ सकते हैं बिना 3.5mm से एडाप्टर की जरूरत के। डिज़ाइन Apple के EarPods जैसा Half In-Ear स्टाइल है, जिसमें कोई सॉफ्ट ईयर टिप्स नहीं हैं यानी पारंपरिक वायर्ड अनुभव। OnePlus दावा करता है कि यह Earphones डिजिटल सिग्नल इंटरफ़ेस का उपयोग करते हैं ताकि ऑडियो को हाई बिटरेट का सपोर्ट मिले और डिस्टॉर्शन कम हो। बड्स में बड़े 14.2mm डायनामिक ड्राइवर और अंदरूनी ट्यूनिंग को भी शामिल किया है।

OnePlus Type-C Earphones डिज़ाइन

इन Earphones के केबल को skin-friendly मटेरियल से तैयार किया गया है और इसमें anti-tangle डिज़ाइन है ताकि केबल उलझे नहीं। साथ ही, इनलाइन रिमोट दिया गया है जिसमें म्यूज़िक कंट्रोल और कॉल रिस्पॉन्डिंग के बटन हैं।

OnePlus Type-C Earphones के फीचर्स

OnePlus के नए Earphones में सबसे प्रमुख है डिज़िटल सिग्नल इंटरफ़ेस है जिससे साउंड की क्वालिटी बेहतर होती है। इसमें 14.2mm डायनामिक ड्राइवर शामिल है, जिसे OnePlus की एकॉस्टिक टीम ने ट्यून किया है, ताकि साउंड क्लियर और संतुलित हो। इनलाइन रिमोट में म्यूज़िक प्ले/पॉज़, वॉल्यूम कंट्रोल और कॉल रिसीव/कैंसिल बटन हैं। HD कॉल सपोर्ट भी है, जिससे बातचीत स्पष्ट रहेगी। हालांकि इनमें silicone ईयर टिप्स नहीं हैं, जो कुछ लोगों को असुविधाजनक लग सकता है।

OnePlus Type-C Earphones की कीमत

कीमत की बात करें तो यह Earphones भारत में 999 रुपए की मामूली प्राइस पर पेश किए गए हैं जो एक बजट और किफायती ऑप्शन है। कंपनी ने इसे एक ही रंग सफेद में लॉन्च किया है। ये Earphones OnePlus की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे।

Earphone
