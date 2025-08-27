OnePlus यूजर्स की लगी लॉटरी! ये फोन हैं तो 19,500 रुपये वाला सब्सक्रिप्शन एकदम FREE OnePlus is offering free subscription worth 19500 rupees with these smartphones here is how to claim, Gadgets Hindi News - Hindustan
OnePlus यूजर्स की लगी लॉटरी! ये फोन हैं तो 19,500 रुपये वाला सब्सक्रिप्शन एकदम FREE

वनप्लस स्टूडेंट्स को एक साल के लिए गूगल जेमिनी का 19,500 रुपये का फ्री सब्सक्रिप्शन दे रहा है, जिसमें 2TB क्लाउड स्टोरेज और AI Pro फीचर्स शामिल हैं। यह ऑफर सिर्फ चुनिंदा डिवाइसेज पर और 15 सितंबर तक ही मिलेगा।

Pranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तानWed, 27 Aug 2025 04:29 PM
OnePlus यूजर्स की लगी लॉटरी! ये फोन हैं तो 19,500 रुपये वाला सब्सक्रिप्शन एकदम FREE

चाइनीज स्मार्टफोन कंपनी OnePlus ने एक नया ऑफर लॉन्च किया है जिसमें स्टूडेंट्स को गूगल जेमिनी का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। यह सब्सक्रिप्शन पूरे एक साल के लिए मिल रहा है और इसकी कीमत 19,500 रुपये है। हालांकि, इस ऑफर का फायदा उठाने के लिए आपके पास एक वैलिड स्टूडेंट ID कार्ड होना जरूरी है। आइए आपको बताते हैं कि कौन से डिवाइसेज इसके लिए एलिजिबल हैं।

कंपनी ने माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म X (पहले Twitter) पर जानकारी दी कि चुनिंदा वनप्लस डिवाइस यूजर्स इस ऑफर का फायदा ले सकते हैं। लिस्ट में नीचे दिए गए फोन्स शामिल हैं,

  • OnePlus Nord CE 5
  • OnePlus Nord 5
  • OnePlus 13R
  • OnePlus 13S
  • OnePlus 13

हालांकि, सिर्फ ये फोन होना ही काफी नहीं है, बल्कि आपका किसी मान्यता प्राप्त एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में डिग्री या सर्टिफिकेट कोर्स में एडमिशन होना चाहिए। साथ ही आपकी उम्र 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए।

ये भी पढ़ें:धूम मचाने आए OnePlus के नए इयरबड्स, कीमत जानकर हर कोई करेगा ऑर्डर

यूजर्स को मिलेगा प्रीमियम AI का फायदा

गूगल जेमिनी के इस प्रीमियम प्लान में 2TB क्लाउड स्टोरेज मिलेगा, जो गूगल फोटोज, ड्राइव और जीमेल पर यूज किया जा सकता है। इसके अलावा AI Pro फीचर्स जैसे NotebookLM के जरिए ज्यादा ऑडियो ओवरव्यू और सोर्सेज तक रीच, Whisk Animate की मदद से इमेज को वीडियो में बदलना और Gmail व Docs में जेमिनी के जरिए स्मार्ट राइटिंग, कलेक्शन और विजुअलाइजेशन जैसे टूल्स भी शामिल होंगे।

ये भी पढ़ें:₹15 हजार से कम में Samsung, Motorola और Realme सब; ये रहीं टॉप डील्स

ऑफर का फायदा उठाने के लिए स्टूडेंट्स को अपनी डिटेल्स जैसे देश, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का नाम और ईमेल एड्रेस देकर एलीजिबिलिटी वेरिफाई करनी होगी। उसके बाद वनप्लस की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इस फ्री सब्सक्रिप्शन को क्लेम किया जा सकता है। ध्यान रहे कि यह ऑफर 15 सितंबर तक ही वैलिड है।

