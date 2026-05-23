OnePlus यूजर्स खुशखबरी, इतने सारे पुराने फोन में आ रहा Android 17, लिस्ट में देखें नाम

OnePlus, Android 17 पर तेजी से काम कर रहा है, जो OxygenOS 17 स्किन के साथ आएगा। यह एंड्रॉयड ओएस के सबसे बड़े अपग्रेड में से एक होगा। आपका डिवाइस एलिजिबल है या नहीं, लिस्ट में देखें नाम और जानिए लेटेस्ट अपडेट अपने साथ क्या-क्या ला रहा है…

OnePlus, Android 17 पर तेजी से काम कर रहा है, जो OxygenOS 17 स्किन के साथ आएगा। कहा जा रहा है कि यह हाल के सालों में Android OS के सबसे बड़े अपग्रेड में से एक होगा; ऑक्सीजनओएस 17 के नए फीचर्स और अपग्रेड के साथ मिलकर, यह सिर्फ एक सालाना अपडेट न होकर, एक बहुत बड़ा अपग्रेड बन जाएगा। अगर आपके पास वनप्लस डिवाइस है, तो शायद आप भी अगले बड़े अपग्रेड, ऑक्सीजनओएस 17 का बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। यहां हम आपको बता रहे हैं कि इस अपडेट के लिए कौन-कौन से डिवाइस एलिजिबल हैं और नया अपडेट अपने साथ क्या-क्या लेकर आ रहा है...

OxygenOS 17 अपडेट: एलिजिबल डिवाइस की पूरी लिस्ट: वनप्लस फ्लैगशिप फोन - वनप्लस ओपन

- वनप्लस 15

- वनप्लस 15R

- वनप्लस 13

- वनप्लस 13R

- वनप्लस 13s

- वनप्लस 13T

- वनप्लस 12

- वनप्लस 12R

- वनप्लस 11

वनप्लस नॉर्ड सीरीज - वनप्लस नॉर्ड 6

- वनप्लस नॉर्ड 5

- वनप्लस नॉर्ड 4

- वनप्लस नॉर्ड CE 6

- वनप्लस नॉर्ड CE 6 लाइट

- वनप्लस नॉर्ड CE 5

वनप्लस पैड सीरीज - वनप्लस पैड 4

- वनप्लस पैड 3

- वनप्लस पैड 2

- वनप्लस पैड लाइट

- वनप्लस पैड Go 2

गिज्मोचाइना की रिपोर्ट के अनुसार, अभी तक वनप्लस ने आधिकारिक तौर पर अपडेट को लेकर कोई घोषणा नहीं की है, इसलिए यह लिस्ट अब तक लॉन्च किए गए वनप्लस डिवाइस की अपडेट पॉलिसी का एनालिसिस करके तैयार की गई है, और इसलिए यह सटीक होनी चाहिए। यदि आपका वनप्लस डिवाइस इस लिस्ट में शामिल है, तो आप निश्चिंत हो सकते हैं कि जब ऑक्सीजनओएस 17 का रोलआउट शुरू होगा, तो आपको यह अपडेट जरूर मिलेगा। अन्यथा, आपको शायद किसी नए मॉडल में अपग्रेड करना पड़ सकता है।

वनप्लस OxygenOS 17 अपडेट कब जारी करेगा? एंड्रॉयड 17 पर वनप्लस की अब तक की प्रोग्रेस पिछले साल की टाइमलाइन से काफी मिलती-जुलती है। इसने पहला बीटा छोड़ दिया और सीधे अप्रैल में बीटा 2 रिलीज किया, जिसके बाद मई में एक और बीटा आया। एंड्रॉयड के ये शुरुआती "डेवलपर प्रिव्यू" बिल्ड में अक्टूबर तक ऑक्सीजनओएस का कोई नया वर्जन शामिल नहीं होता है। उस समय तक, यह सॉफ्टवेयर एक नई ऑक्सीजनओएस स्किन के साथ पब्लिक रिलीज के लिए लगभग तैयार हो जाता है।

चूंकि एंड्रॉयड 17 का स्टेबल वर्जन पिछले साल की तरह ही लगभग उसी समय जून में आ रहा है, इसलिए वनप्लस भी शायद इसी तरह का रोलआउट पैटर्न अपनाएगा। इसका मतलब है कि ऑक्सीजनओएस 17 का बीटा प्रोग्राम अक्टूबर में शुरू हो सकता है, और इसका स्टेबल रोलआउट नवंबर की शुरुआत में लाइव हो सकता है। स्टेबल रोलआउट में अभी कुछ महीने बाकी हैं, लेकिन अगले बड़े अपडेट के साथ आने वाले नए फीचर्स और अपग्रेड्स के बारे में हमें पहले से ही काफी अच्छी जानकारी मिल चुकी है। नए फीचर्स की जानकारी नीचे दी गई है।

OxygenOS 17 अपडेट से क्या उम्मीद करें? वनप्लस ने ऑक्सीजनओएस 17 में आने वाले बदलावों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन शुरुआती लीक्स से पता चलता है कि यूजर एक्सपीरियंस में एक बड़ा अपग्रेड होगा। एक टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट किए गए लीक के अनुसार, नया वर्जन फोटो और वीडियो, दोनों के लिए काफी ज्यादा स्मूद जूमिंग देगा।

इसी लीक में यह भी बताया गया है कि ऑक्सीजनओएस 17 लैग, स्क्रीन फ्लिकरिंग और UI फ्रेम ड्रॉप्स को काफी हद तक कम करता है, और बेहतर स्क्रॉलिंग व स्मूथनेस देता है। कहा जा रहा है कि छोटे-मोटे कामों के लिए पावर एफिशिएंसी को ऑप्टिमाइज किया गया है। ऑक्सीजनओएस 17 सीपीयू के इस्तेमाल, बैकग्राउंड में ऐप्स को बनाए रखने, ऐप्स के खुलने की स्पीड और कुल मिलाकर बैटरी के इस्तेमाल को भी ऑप्टिमाइज कर सकता है। इन अंदरूनी अपग्रेड्स के अलावा, हमें ऑक्सीजनओएस 17 में नए फीचर्स, विजुअल इम्प्रूवमेंट्स और बेहतर AI कैपेबिलिटी की भी उम्मीद है। ओपन बीटा रिलीज होने के बाद हमें इनके बारे में और ज्यादा जानकारी मिलेगी।