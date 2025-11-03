OnePlus 15 में मिलेगा सबसे जबर्दस्त गेमिंग एक्सपीरियंस, कमाल की है कंपनी की नई टेक्नोलॉजी

संक्षेप: वनप्लस ने अपनी नई गेमिंग टेक्नोलॉजी को लॉन्च करके यूजर्स की एक्साइटमेंट को काफी बढ़ा दिया है। कंपनी की गेमिंग टेक्नोलॉजी में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इनोवेशन से लैस है। ये फीचर वनप्लस 15 सीरीज के साथ ऑफर किए जाएंगे।

वनप्लस 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होने वाला है। इस फोन की यूजर्स को बेसब्री से इंतजार है। लॉन्च से पहले वनप्लस ने अपनी नई गेमिंग टेक्नोलॉजी को लॉन्च करके यूजर्स की एक्साइटमेंट को काफी बढ़ा दिया है। कंपनी की गेमिंग टेक्नोलॉजी में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इनोवेशन से लैस है। इसे मोबाइल गेमिंग के दौरान परफॉर्मेंस और स्टेबिलिटी को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। कंपनी ने बताया कि ये फीचर वनप्लस 15 सीरीज के साथ ऑफर किए जाएंगे।

इस नए सिस्टम में तीन जरूरी कंपोनेंट्स- OP Gaming Core, OP Performance tri-Chip और OP FPS Max शामिल हैं। ये सब मिलकर फ्रेम रेट, टच रिस्पॉन्स और थर्मल इफिशिएंसी को बढ़ाने का काम करते हैं।

OP Gaming Core OP Gaming Core वनप्लस का डिवेलप किया हुआ एक चिप-लेवल ऑप्टिमाइजेशन प्लेटफॉर्म है। कंपनी का दावा है कि इसे 20,000 से ज्यादा कोड लाइनों का यूज करके बनाया गया है। यह 254 पेटेंट का सपोर्ट है। इसमें एक कस्टम सीपीयू शेड्यूलर भी शामिल है, जो गेमिंग वर्कलोड का ऐनालिसिस करता है और प्रोसेसिंग को रीडिस्ट्रीब्यूट करके सीपीयू पर पड़ने वाले दबाव को लगभग 23% तक कम करता है।

यह सिस्टम गेमिंग के लिए एक सेल्फ डिवेलप्ड एनर्जी कन्जंप्शन मॉडल को भी इंटीग्रेट करता है, जो ऐंड्रॉयड के डिफॉल्ट शेड्यूलर की जगह लेता है। यह कथित तौर पर बिजली की खपत को कम करने और कम फ्रेम ड्रॉप के साथ 120fps गेमप्ले बनाए रखने में मदद करता है।

Performance Tri-Chip system वनप्लस ने परफॉर्मेंस ट्राई-चिप हार्डवेयर सिस्टम भी पेश किया है, जिसमें एक परफॉर्मेंस चिप, एक डेडिकेटेड टच रिस्पॉन्स चिप और एक नया वाई-फाई चिप G2 शामिल है। यह सेटअप 165Hz तक टच सैंपलिंग, बेहतर नेटवर्क स्टेबिलिटी और खराब सिग्नल वाले एरिया में गेमिंग डेटा ट्रांसमिशन को प्रायोरिटाइज करता है।