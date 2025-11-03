Hindustan Hindi News
OnePlus 15 में मिलेगा सबसे जबर्दस्त गेमिंग एक्सपीरियंस, कमाल की है कंपनी की नई टेक्नोलॉजी

संक्षेप: वनप्लस ने अपनी नई गेमिंग टेक्नोलॉजी को लॉन्च करके यूजर्स की एक्साइटमेंट को काफी बढ़ा दिया है। कंपनी की गेमिंग टेक्नोलॉजी में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इनोवेशन से लैस है। ये फीचर वनप्लस 15 सीरीज के साथ ऑफर किए जाएंगे।

Mon, 3 Nov 2025 12:14 PMKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
वनप्लस 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होने वाला है। इस फोन की यूजर्स को बेसब्री से इंतजार है। लॉन्च से पहले वनप्लस ने अपनी नई गेमिंग टेक्नोलॉजी को लॉन्च करके यूजर्स की एक्साइटमेंट को काफी बढ़ा दिया है। कंपनी की गेमिंग टेक्नोलॉजी में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इनोवेशन से लैस है। इसे मोबाइल गेमिंग के दौरान परफॉर्मेंस और स्टेबिलिटी को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। कंपनी ने बताया कि ये फीचर वनप्लस 15 सीरीज के साथ ऑफर किए जाएंगे।

इस नए सिस्टम में तीन जरूरी कंपोनेंट्स- OP Gaming Core, OP Performance tri-Chip और OP FPS Max शामिल हैं। ये सब मिलकर फ्रेम रेट, टच रिस्पॉन्स और थर्मल इफिशिएंसी को बढ़ाने का काम करते हैं।

OP Gaming Core

OP Gaming Core वनप्लस का डिवेलप किया हुआ एक चिप-लेवल ऑप्टिमाइजेशन प्लेटफॉर्म है। कंपनी का दावा है कि इसे 20,000 से ज्यादा कोड लाइनों का यूज करके बनाया गया है। यह 254 पेटेंट का सपोर्ट है। इसमें एक कस्टम सीपीयू शेड्यूलर भी शामिल है, जो गेमिंग वर्कलोड का ऐनालिसिस करता है और प्रोसेसिंग को रीडिस्ट्रीब्यूट करके सीपीयू पर पड़ने वाले दबाव को लगभग 23% तक कम करता है।

यह सिस्टम गेमिंग के लिए एक सेल्फ डिवेलप्ड एनर्जी कन्जंप्शन मॉडल को भी इंटीग्रेट करता है, जो ऐंड्रॉयड के डिफॉल्ट शेड्यूलर की जगह लेता है। यह कथित तौर पर बिजली की खपत को कम करने और कम फ्रेम ड्रॉप के साथ 120fps गेमप्ले बनाए रखने में मदद करता है।

Performance Tri-Chip system

वनप्लस ने परफॉर्मेंस ट्राई-चिप हार्डवेयर सिस्टम भी पेश किया है, जिसमें एक परफॉर्मेंस चिप, एक डेडिकेटेड टच रिस्पॉन्स चिप और एक नया वाई-फाई चिप G2 शामिल है। यह सेटअप 165Hz तक टच सैंपलिंग, बेहतर नेटवर्क स्टेबिलिटी और खराब सिग्नल वाले एरिया में गेमिंग डेटा ट्रांसमिशन को प्रायोरिटाइज करता है।

OP FPS Max

ओपी एफपीएस मैक्स इकोसिस्टम को 165fps गेमिंग इनेबल करने के लिए तीन साल में डिवेलप किया गया है। यह हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डिस्प्ले तकनीक को मिलाकर मौजूदा 120fps मानक से ज्यादा फ्रेम रेट ऑफर करता है। इन फीचर्स के वनप्लस 15 सीरीज में आने की उम्मीद है, जो हो सकता है कि स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 चिपसेट से लैस होगा।

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 12 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। करीब 6 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। खाली समय में समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। पहाड़ पर घूमना और फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना इन्हें बहुत पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
