16GB रैम वाले OnePlus फोन पर सीधे 6000 रुपये की छूट, बार-बार नहीं मिलेगा मौका

अगर आपको प्रीमियम डिवाइस पर इन्वेस्ट करना है और OnePlus पसंद है तो बढ़िया डील का फायदा मिल रहा है। OnePlus 12 को सीधे 6000 रुपये की छूट के साथ ऑर्डर किया जा सकता है।

Wed, 27 Aug 2025 06:50 PM

चाइनीज स्मार्टफोन ब्रैंड OnePlus की ओर से इसके डिवाइसेज पर अक्सर बड़े डिस्काउंट का फायदा नहीं मिलता लेकिन अब कंपनी का पिछला फ्लैगशिप डिवाइस OnePlus 12 खास छूट पर खरीदा जा सकता है। इस 5G स्मार्टफोन में पावरफुल Snapdragon प्रोसेसर और 100W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। यह फोन प्रीमियम सेगमेंट में बेहतरीन विकल्प बन गया है।

OnePlus 12 को खास डिस्काउंट के बाद Chroma पर सस्ते में लिस्ट किया गया है। इस डिवाइस के 16GB रैम और 512GB स्टोरेज वाले वेरियंट को 69,999 रुपये कीमत पर लिस्ट किया गया है और इसपर 6000 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है। इस तरह डिवाइस की कीमत 63,999 रुपये रह जाएगी। इतना ही नहीं ग्राहकों को पुराना फोन एक्सचेंज करने की स्थिति में इसपर 59,499 रुपये तक के अधिकतम डिस्काउंट का फायदा मिल सकता है।

बता दें, आपके फोन पर मिलने वाले एक्सचेंज डिस्काउंट की वैल्यू पुराने फोन के मॉडल और उसकी कंडीशन पर निर्भर करती है। यह फोन सिल्की ब्लैक, फ्लॉरी एमराल्ड और ग्लेशियल वाइट जैसे तीन कलर ऑप्शंस में उपलब्ध है।

ऐसे हैं OnePlus 12 के स्पेसफिकेशंस OnePlus 12 में Snapdragon 8 Gen 3 प्रोसेसर, Kryo CPU और Adreno 750 GPU की ताकत मिलती है। यह फोन 16GB तक रैम और 512GB तक स्टोरेज के साथ आता है। इसमें 5400mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, जो 100W सुपरवूक फास्ट चार्जिंग और 50W AIRVOOC वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करती है। 6.82 इंच का LTPO ProXDR डिस्प्ले 3168x1440 पिक्सल रेजलूशन, 120Hz रिफ्रेश रेट और 4500 निट्स पीक ब्राइटनेस के साथ आता है।