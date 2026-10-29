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OnePlus की फेस्टिव सेल में सस्ते हुए स्मार्टफोन, टैबलेट और ईयरबड्स पर भी ऑफर

By Pranesh Tiwari
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OnePlus की फेस्टिव सेल में स्मार्टफोन, टैबलेट और ईयरबड्स पर छूट मिल रही है। OnePlus 15R का इफेक्टिव प्राइस 59,999 रुपये और N6x की कीमत 17,499 रुपये है।

OnePlus Festive Sale Offers
OnePlus Festive Sale के दौरान ढेरों डिवाइसेज सस्ते मिल रहे हैं।

फेस्टिव सीजन में स्मार्टफोन खरीदने की योजना बना रहे ग्राहकों के लिए OnePlus ने अपनी फेस्टिव सेल के नए ऑफर्स का ऐलान किया है। कंपनी के मुताबिक, OnePlus 15R और OnePlus N6x को अब तक की सबसे कम इफेक्टिव प्राइस पर खरीदा जा सकता है। इसके अलावा OnePlus 15, OnePlus 13s, Nord सीरीज के स्मार्टफोन, टैबलेट और ऑडियो प्रोडक्ट्स पर भी छूट मिल रही है। चुनिंदा बैंक कार्ड से इंस्टेंट डिस्काउंट और नो-कॉस्ट EMI जैसे विकल्प भी उपलब्ध हैं।

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कंपनी के मुताबिक, ये ऑफर्स OnePlus की आधिकारिक वेबसाइट, Amazon और OnePlus Store ऐप पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा चुनिंदा ऑफलाइन स्टोर्स और पार्टनर आउटलेट्स से भी ग्राहक इनका लाभ उठा सकते हैं। हालांकि, बैंक डिस्काउंट और अन्य ऑफर्स की शर्तें लागू होंगी।

OnePlus 15R और OnePlus 15 पर कितनी छूट?

OnePlus 15R के 16GB रैम और 512GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की रेग्युलर कीमत 66,999 रुपये है। फेस्टिव सेल में इसकी कीमत 61,999 रुपये हो गई है। चुनिंदा बैंक कार्ड पर 2,000 रुपये तक की अतिरिक्त छूट के बाद इसका इफेक्टिव प्राइस 59,999 रुपये हो जाता है। इस फोन पर 12 महीने तक नो-कॉस्ट EMI का विकल्प भी उपलब्ध है।

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वहीं, OnePlus 15 के 12GB रैम और 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 85,999 रुपये से घटकर 84,999 रुपये हो गई है। बैंक डिस्काउंट के बाद इसे 81,999 रुपये के इफेक्टिव प्राइस पर खरीदा जा सकता है।

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OnePlus 13s के 16GB रैम और 512GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 69,999 रुपये से घटकर 64,999 रुपये हो गई है। बैंक ऑफर के बाद इसका इफेक्टिव प्राइस 61,999 रुपये है।

Nord सीरीज के फोन भी सस्ते

OnePlus Nord 6 के 8GB रैम और 256GB स्टोरेज वेरिएंट का इफेक्टिव प्राइस 42,999 रुपये है। OnePlus Nord CE6 को बैंक डिस्काउंट के बाद 32,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। वहीं, Nord CE6 Lite का इफेक्टिव प्राइस 25,999 रुपये है।

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बजट स्मार्टफोन खरीदने वालों के लिए OnePlus N6 का इफेक्टिव प्राइस 20,999 रुपये और OnePlus N6x की कीमत 17,499 रुपये है। OnePlus N6 Lite को 14,249 रुपये के इफेक्टिव प्राइस पर खरीदा जा सकता है। ये कीमतें संबंधित बैंक ऑफर्स और लागू शर्तों के आधार पर हैं।

टैबलेट के साथ फ्री स्टायलस

OnePlus के टैबलेट पर भी ऑफर्स दिए जा रहे हैं। OnePlus Pad 4 के 8GB रैम और 256GB स्टोरेज वेरिएंट का इफेक्टिव प्राइस 58,999 रुपये है। इसके साथ मुफ्त OnePlus Stylo Pro दिया जा रहा है।

OnePlus Pad Go 2 का इफेक्टिव प्राइस 28,249 रुपये और Pad Go 2 5G की कीमत 34,249 रुपये है। इन दोनों टैबलेट के साथ मुफ्त OnePlus Go2 Stylo मिलेगा। वहीं, OnePlus Pad Lite को 20,749 रुपये में खरीदा जा सकता है।

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1,549 रुपये से शुरू वायरलेस ईयरफोन

ऑडियो प्रोडक्ट्स में OnePlus Bullets Wireless Z3 का इफेक्टिव प्राइस 1,549 रुपये और Bullets Wireless Z2 ANC की कीमत 2,049 रुपये है। OnePlus Nord Buds 3r को 1,649 रुपये और Nord Buds 4 को 2,899 रुपये में खरीदा जा सकता है।

इसके अलावा Nord Buds 4 Pro का इफेक्टिव प्राइस 3,799 रुपये, OnePlus Buds 4 की 5,599 रुपये और OnePlus Buds Pro 3 की 8,999 रुपये है। ऑडियो प्रोडक्ट्स पर बैंक डिस्काउंट की उपलब्धता प्लेटफॉर्म के हिसाब से अलग हो सकती है।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari

प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से टेक्नोलॉजी सेक्शन का अहम हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश के पास पत्रकारिता के क्षेत्र में आठ वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने अपने पूरे करियर में साइंस और टेक्नोलॉजी की जटिलताओं को आम पाठकों के लिए सरल, सहज और रोचक भाषा में प्रस्तुत करने पर विशेष ध्यान दिया है।

विशेषज्ञता और कार्यशैली
प्राणेश की विशेषज्ञता गैजेट्स, टेक इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे विषयों में है। वे तकनीकी बारीकियों और कठिन शब्दावली को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि एक सामान्य पाठक भी तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया को आसानी से समझ सके। लेटेस्ट गैजेट्स का रिव्यू करना और नए मोबाइल ऐप्स के फीचर्स को आजमाना उनके काम का पसंदीदा हिस्सा है। उनकी लेखन शैली में स्पष्टता, रिसर्च और कहानी कहने का संतुलन देखने को मिलता है।

अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।

लेखन और व्यक्तिगत रुचियां
पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।

उन्हें स्मार्टफोन, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन से जुड़े विषयों पर गहराई से रिसर्च करना और पढ़ना पसंद है। काम के अलावा, उन्हें यात्रा करना भी बेहद पसंद है। उनके लिए यात्राएं केवल सुकून का जरिया नहीं, बल्कि नए अनुभवों और कहानियों को खोजने का तरीका हैं।

चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।

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