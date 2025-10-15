खुशखबरी! OnePlus दिवाली सेल में ₹12,000 तक सस्ते हुए DSLR जैसे कैमरा वाले 5 बेस्ट-सेलिंग AI फोन, देखें लिस्ट

संक्षेप: OnePlus ने अपने ग्राहकों के लिए Diwali के मौके पर शानदार ऑफर्स लॉन्च किए हैं। वनप्लस दिवाली सेल में बेस्ट-सेलिंग फोन्स पर 12,000 रुपए तक की छूट मिल रही है। जानिए पूरी डिटेल।

OnePlus Diwali Sale: दिवाली के फेस्टिव सीजन में OnePlus ने भारतीय ग्राहकों को एक बड़ा सरप्राइज दिया है। कंपनी ने अपने लेटेस्ट स्मार्टफोन्स और IoT प्रोडक्ट्स पर शानदार ऑफर्स की घोषणा की है, जो 17 अक्टूबर 2025 से शुरू होंगे। OnePlus Diwali Festive Sale 2025 के तहत कंपनी अपने फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स OnePlus 13 सीरीज, और OnePlus Nord 5 सीरीज पर जबरदस्त डिस्काउंट दे रही है। इसके अलावा, स्मार्टवॉच, ईयरबड्स और टैबलेट जैसे OnePlus IoT प्रोडक्ट्स पर भी आकर्षक ऑफर्स उपलब्ध हैं।

ग्राहक इन ऑफर्स का फायदा oneplus.in, Amazon.in, OnePlus Experience Stores और प्रमुख ऑफलाइन पार्टनर स्टोर्स जैसे Reliance Digital, Croma, Bajaj Electronics और Vijay Sales से उठा सकते हैं।

OnePlus 13 Series पर इतना डिस्काउंट OnePlus की प्रीमियम 13 Series इस साल के सबसे चर्चित स्मार्टफोन्स में से एक रही है। इसमें शामिल हैं तीन शानदार मॉडल OnePlus 13, OnePlus 13R, और OnePlus 13s। कंपनी ने अब इन तीनों पर फेस्टिव ऑफर्स की घोषणा की है जो ग्राहकों के लिए एक बड़ा आकर्षण बन चुके हैं।

- सबसे कॉम्पैक्ट मॉडल OnePlus 13s अब 47,749 रुपए के स्पेशल फेस्टिव प्राइस पर उपलब्ध है। इस पर ग्राहकों को 3,250 रुपए तक का इंस्टेंट बैंक डिस्काउंट और 6 महीने तक No-Cost EMI का विकल्प भी मिलेगा।

- वहीं OnePlus 13R अब सिर्फ 35,749 रुपए में मिल रहा है, जिसमें 5,000 रुपए की प्राइस ड्रॉप और 2,250 रुपए का बैंक डिस्काउंट शामिल है।

- फ्लैगशिप मॉडल OnePlus 13 की कीमत 57,749 रुपए रखी गई है, जिस पर 4,250 रुपए तक का बैंक डिस्काउंट और आकर्षक EMI ऑफर दिए जा रहे हैं।

तीनों ही फोन में Snapdragon 8 Gen 3 चिपसेट, 120Hz Fluid AMOLED डिस्प्ले, और 50MP ट्रिपल कैमरा सिस्टम मिलता है, जो इन्हें परफॉर्मेंस और फोटोग्राफी के मामले में बेस्ट बनाता है।

OnePlus Nord 5 Series पर तगड़ी छूट OnePlus ने हाल ही में अपनी Nord 5 Series लॉन्च की है जिसमें शामिल हैं OnePlus Nord 5 और OnePlus Nord CE5। दोनों ही फोन को मिड-प्राइस रेंज में प्रीमियम फीचर्स के साथ पेश किया गया है।

OnePlus Nord 5 में मिलता है Snapdragon 8s Gen 3 प्रोसेसर, जो गेमिंग और मल्टीटास्किंग में शानदार परफॉर्मेंस देता है। फोन में 144Hz AMOLED डिस्प्ले, AI-एन्हांस्ड कैमरा सिस्टम, और दमदार बैटरी परफॉर्मेंस दी गई है।

- फेस्टिव ऑफर के तहत, OnePlus Nord 5 28,999 रुपए की कीमत में खरीदा जा सकता है। इसमें 2,000 रुपए तक का बैंक डिस्काउंट और 3 महीने तक No-Cost EMI का विकल्प है।

वहीं, OnePlus Nord CE5 उन यूज़र्स के लिए है जो पावरफुल परफॉर्मेंस चाहते हैं लेकिन बजट सीमित है। इसमें MediaTek Dimensity 8350 Apex चिपसेट, 144Hz डिस्प्ले और लंबी बैटरी लाइफ दी गई है।

- यह फोन 21,999 रुपए के इफेक्टिव प्राइस पर उपलब्ध है, जिसमें 2,000 रुपए तक का बैंक डिस्काउंट और 3 महीने तक EMI ऑफर शामिल हैं।