OnePlus की दिवाली सेल में टैबलेट और ईयरबड्स पर छूट, Pad 4 के साथ स्टायलस फ्री
वनप्लस की दिवाली सेल में OnePlus Pad 4, Pad Go 2, Pad Lite समेत कई टैबलेट और ईयरबड्स पर ऑफर मिल रहे हैं। Pad 4 के साथ तो फ्री Stylo Pro तक मिल रहा है।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
वनप्लस ने दिवाली के मौके पर अपने टैबलेट और ऑडियो डिवाइसेज पर भी खास ऑफर्स पेश किए हैं। कंपनी की फेस्टिव सेल में OnePlus Pad 4, Pad Go 2, Pad Lite समेत कई टैबलेट खरीदे जा सकते हैं। वहीं, Bullets Wireless, Nord Buds और Buds सीरीज के ऑडियो प्रोडक्ट्स पर भी बैंक डिस्काउंट मिल रहा है। टैबलेट और ऑडियो डिवाइसेज पर ये ऑफर्स 27 अक्टूबर 2026 तक उपलब्ध हैं।
OnePlus Pad 4
OnePlus Pad 4 (8GB+256GB) का रेग्युलर प्राइस 62,999 रुपये है। इस पर 3,500 रुपये तक के बैंक डिस्काउंट के बाद इफेक्टिव प्राइस 59,499 रुपये हो जाता है। इसके साथ ग्राहकों को OnePlus Stylo Pro फ्री दिया जा रहा है।
1. OnePlus, Pad 4, 13.2 inch (33.53 CM), LCD, 8GB RAM, 256GB ROM, WiFi, 8 Speakers, Snapdragon 8 Elite Gen 5, Dune Glow, AI Enabled
OnePlus Pad Go 2
OnePlus Pad Go 2 (8GB+128GB) को 29,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। इस कीमत में कोई एक्सट्रा फेस्टिव प्राइस कट नहीं दिया गया है, लेकिन इसके के साथ OnePlus Go 2 Stylo फ्री मिल रहा है।
2. OnePlus, Pad Go 2, 12.1 inch (30.73 CM), LCD, 8GB RAM, 128GB ROM, Wi-Fi, Quad Speakers, Eye Care,Shadow Black, AI Enabled
OnePlus Pad Go 2 5G
OnePlus Pad Go 2 5G (8GB+256GB) की कीमत 35,999 रुपये है। इस टैबलेट के साथ भी ग्राहकों को OnePlus Go 2 Stylo एकदम फ्री दिया जा रहा है। कंपनी की ओर से इसकी कीमत पर अलग से बैंक डिस्काउंट का जिक्र नहीं किया गया है।
3. OnePlus, Pad Go 2 [Smartchoice], 12.1 inch (30.73 CM), LCD, 8GB RAM, 256GB ROM, Wi-Fi + 5G, Quad Speakers, Eye Care,Shadow Black, AI Enabled
OnePlus Pad Lite
OnePlus Pad Lite (6GB+128GB) का रेग्युलर प्राइस 24,999 रुपये है। फेस्टिव सेल में इसकी कीमत 1,000 रुपये कम होकर 23,999 रुपये हो गई है। यह टैबलेट इसी इफेक्टिव प्राइस पर उपलब्ध है।
4. OnePlus,Pad Lite, 11-inch (27.94 CM), LCD, 8GB RAM, 128GB ROM, WiFi + LTE, Quad Speakers, 9340mAh Battery, Aero Blue, Not AI Enabled
OnePlus Bullets Wireless Z3
OnePlus Bullets Wireless Z3 का रेग्युलर प्राइस 1,999 रुपये है। इस पर 200 रुपये का इंस्टेंट बैंक डिस्काउंट मिल रहा है, जिसके बाद इसे 1,799 रुपये के इफेक्टिव प्राइस पर खरीदा जा सकता है।
5. OnePlus Bullets Wireless Z3 in-Ear Neckband with 12.4mm Drivers, 3D Spatial Audio,10 mins Charge for 27 hrs Playback, 4 EQ preset, Dynamic bass Enhancement & BT5.4, Black (E307A)
OnePlus Bullets Wireless Z2 ANC
OnePlus Bullets Wireless Z2 ANC की कीमत 2,299 रुपये है। इस नेकबैंड पर 100 रुपये का बैंक डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसके बाद इसका इफेक्टिव प्राइस 2,199 रुपये हो जाता है।
6. OnePlus Bullets Wireless Z2 ANC Bluetooth in Ear Earphones with Mic, 45dB Hybrid ANC, Bombastic Bass - 12.4 mm Drivers, 10 Mins Charge - 20 Hrs Music, 28 Hrs Battery (Booming Black)
OnePlus Nord Buds 3r
OnePlus Nord Buds 3r की कीमत वैसे तो 1,999 रुपये है। इस पर 100 रुपये का इंस्टेंट बैंक डिस्काउंट मिल रहा है। ऑफर के बाद इन ईयरबड्स का इफेक्टिव प्राइस 1,899 रुपये है।
7. OnePlus Nord Buds 3r TWS Earbuds up to 54 Hours Playback, 2-mic Clear Calls, 3D Spatial Audio, AI Translation, 12.4mm Drivers, Dual-Device Connectivity, 47ms Low Latency - Ash Black
OnePlus Nord Buds 4
OnePlus Nord Buds 4 की कीमत 3,299 रुपये है। इस पर 200 रुपये का बैंक डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसके बाद ग्राहक इसे 3,099 रुपये में खरीद सकते हैं।
8. OnePlus Nord Buds 4 TWS Earbuds with 52dB Real-time ANC, Game Sound Spatial Audio, 6-Mic AI Clear Calls, Up to 54hrs Playback, 10 min for 11 hrs Fast Charging, Bluetooth 6.1 - Stellar Black
OnePlus Nord Buds 4 Pro
OnePlus Nord Buds 4 Pro का रेग्युलर प्राइस 4,299 रुपये है। इस पर 300 रुपये का इंस्टेंट बैंक डिस्काउंट मिल रहा है। इसके बाद इसका इफेक्टिव प्राइस 3,999 रुपये हो जाता है।
9. OnePlus Nord Buds 4 Pro E518A Raven Black in
OnePlus Buds 4
OnePlus Buds 4 की कीमत 6,499 रुपये है। इस पर 500 रुपये का बैंक डिस्काउंट दिया जा रहा है। ऑफर के बाद इन ईयरबड्स को 5,999 रुपये के इफेक्टिव प्राइस पर खरीदा जा सकता है।
10. OnePlus Buds 4 TWS Earbuds with Upto 55dB Real-time ANC, Adaptive Mode, Dual Drivers and DACs, 3D Audio, Upto 45hrs Music Playback, Dual-Device connectivity, 47ms Low Latency, Storm Gray (E513A)
OnePlus Buds Pro 3
OnePlus Buds Pro 3 का रेग्युलर प्राइस 12,999 रुपये है। इस पर 2,000 रुपये का इंस्टेंट बैंक डिस्काउंट मिल रहा है, जिसके बाद इसका इफेक्टिव प्राइस 10,999 रुपये हो जाता है।
11. OnePlus Buds Pro 3 Bluetooth TWS in-Ear Buds – Dual Drivers, Dual DACs, Dynaudio EQs, AI-Powered Translator, Up to 50dB Adaptive Noise Cancellation, Up to 43Hrs Battery.
वनप्लस के मुताबिक, टैबलेट और ऑडियो डिवाइसेज पर फेस्टिव ऑफर्स 27 अक्टूबर 2026 तक उपलब्ध हैं। ग्राहक इन्हें OnePlus की आधिकारिक वेबसाइट, Amazon और अन्य चुनिंदा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ चुनिंदा ऑफलाइन स्टोर्स से खरीद सकते हैं। ऑडियो प्रोडक्ट्स पर बैंक डिस्काउंट के लिए Amazon पर ICICI और Axis बैंक के क्रेडिट व डेबिट कार्ड, जबकि Flipkart पर HDFC बैंक के क्रेडिट व डेबिट कार्ड की शर्तें लागू हैं।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से
टेक्नोलॉजी सेक्शन का अहम हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश के पास पत्रकारिता के
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अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।
लेखन और व्यक्तिगत रुचियां
पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।
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चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।