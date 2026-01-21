वनप्लस होगा बंद? कंपनी के सीईओ ने दी बड़ी जानकारी, X पोस्ट में कहा- सबकुछ ठीक

संक्षेप: वनप्लस के बंद होने की खबर ने दुनियाभर के यूजर्स को चौंका दिया था। हालांकि, अब कंपनी ने इन दावों को सिरे से खारिज करते हुए साफ कर दिया है कि सबकुछ ठीक है। वनप्लस इंडिया के अनुसार कंपनी के बंद होने की खबरें झूठी हैं।

वनप्लस के बंद होने की खबर ने सबको चौंका दिया है। ऐंड्रॉयड हेडलाइन्स ने 20 जनवरी को अपनी एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में कहा था कि वनप्लस बंद हो रहा है और जब तक यह अपनी बची हुई कमिटमेंट्स को पूरा नहीं कर लेता, इसे लाइफ सपोर्ट पर रखा गया है। रिपोर्ट में वनप्लस के बंद होने का कारण घटती सेल और कुछ कैंसल हुए डिवाइसेज को बताया गया। इस रिपोर्ट के आने से स्मार्टफोन इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को झटका लगा है। साथ ही वनप्लस फैन भी इस खबर के आने से निराश हैं। हालांकि, अब कंपनी ने इन दावों को सिरे से खारिज करते हुए साफ कर दिया है कि सबकुछ ठीक है।

वनप्लस इंडिया के सीईओ Robin Liu ने X पर लिखा, 'मैं वनप्लस इंडिया और उसके ऑपरेशन्स के बारे में फैल रही कुछ गलत सूचनाओं को दूर करना चाहता हूं। हम हमेशा की तरह काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। नेवर सेटल।'

ल्यू ने पोस्ट के साथ एक फोटो भी शेयर किया, जिस पर लिखा था, ‘वनप्लस के बंद होने के बारे में हाल में आई अनवेरिफाइड खबरें झूठी हैं। वनप्लस इंडिया का कामकाज सामान्य रूप से चल रहा है। हम सभी स्टेकहोल्डर्स से अनुरोध करते हैं कि वे बेबुनियाद दावों को शेयर करने से पहले ऑफिशियल सोर्सेज से जानकारी को वेरिफाइ कर लें।’ यह स्पष्टीकरण भारत में स्मार्टफोन ब्रैंड्स की रणनीतियों की गहन जांच के बीच आया है, जो दुनिया के सबसे बड़े और सबसे कॉम्पेटिटिव मोबाइल फोन मार्केट्स में से एक है।

घट रही मांग लगातार प्रतिस्पर्धी स्मार्टफोन बाजार में वनप्लस की मार्केट में हिस्सेदारी प्रतिद्वंद्वियों के मुकाबले लगातार कम हो रही है। हाल में मेमोरी चिप की कमी के कारण स्थिति और भी परेशान करने वाली हो गई है। आईडीसी के आंकड़ों के अनुसार, वनप्लस की बाजार हिस्सेदारी 2024 की तीसरी तिमाही में 3.6% से घटकर 2025 की तीसरी तिमाही में 2.4% रह गई, जो ब्रैंड के लिए 30.5% की गिरावट दिखाती है। वहीं दूसरी ओर वनप्लस की पैरेंट कंपनी ओप्पो की बाजार हिस्सेदारी 2024 की तीसरी और 2025 की चौथी तिमाही दोनों में 13.9% पर स्थिर रही।