OnePlus ने नए स्मार्टफोन्स में मिलेगा बेहद खास डिस्प्ले, इंडस्ट्री को फिर से लीड करने की तैयारी

OnePlus confirms that upcoming flagship devices will offer ultra high refresh displays

वनप्लस के प्रेसिडेंट ने वीबो पोस्ट में जानकारी दी कि वनप्लस अपने अपकमिंग डिवाइसेज की डिस्प्ले टेक्नोलॉजी में तगड़ी छलांग लगाने की तैयारी कर रहा है। उन्होंने कहा कि वनप्लस अपने Ultra-High Refresh Era से एक बार फिर से इंडस्ट्री को लीड करेगा।

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तानWed, 10 Sep 2025 11:54 AM
वनप्लस मार्केट में अपने नए स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। कंपनी के नए फोन का नाम OnePlus 15 और वनप्लस Ace 6 है। आईफोन 17 सीरीज के लॉन्च होते ही वनप्लस के प्रेसिडेंट Li Jie ने वीबो पोस्ट में जानकारी दी कि वनप्लस अपने अपकमिंग डिवाइसेज की डिस्प्ले टेक्नोलॉजी में तगड़ी छलांग लगाने की तैयारी कर रहा है। कंपनी के प्रेसिडेंट ने यह भी कहा कि इस टेक्नोलॉजी से विजुअल स्मूदनेस और यूजर्स एक्सपीरियंस और जबर्दस्त हो जाएगा।

'एक बार फिर से इंडस्ट्री को लीड करेगा वनप्लस'

उन्होंने ऐपल के हाई-रिफ्रेश रेट वाले डिस्प्ले का जिक्र करते हुए कहा कि वनप्लस अपने Ultra-High Refresh Era से एक बार फिर से इंडस्ट्री को लीड करेगा। माना जा रहा कंपनी अल्ट्रा-हाई रिफ्रेश रेट वाले डिस्प्ले को अपकमिंग वनप्लस 15 और वनप्लस एस 6 में ऑफर करने वाली है।

वनप्लस के ये दोनों डिवाइस कंपनी की नई डिस्प्ले टेक्नोलॉजी के साथ अक्टूबर में चीन में लॉन्च हो सकते हैं। कंपनी के प्रेसिडेंट ने कहा कि 6 साल पहले वनप्लस 7 प्रो ने जिस तरह हाई-रिफ्रेश रेट को इंट्रोड्यूस करके नया बेंचमार्क सेट किया था, ठीक उसी तरह कंपनी के अपकमिंग डिवाइस भी इंडस्ट्री के लिए नए स्टैंडर्ड तय करेंगे।

मिल सकता है 165Hz का रिफ्रेश रेट

कंपनी नए फोन के डिस्प्ले में अल्ट्रा-हाई रिफ्रेश रेट के साथ स्मूद नैविगेशन, अल्ट्रा-हाई फ्रेम गेमिंग और फास्ट रिस्पॉन्स के साथ गेमप्ले में पहले के कम लैग ऑफर करने वाली है। लीक रिपोर्ट्स के अनुसार वनप्लस 15 और वनप्लस एस 6 स्मार्टफोन में कंपनी 1.5K रेजॉलूशन वाला डिस्प्ले ऑफर करने वाली है, जो 165Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करेगा। प्रोसेसर के तौर पर इनमें कंपनी क्रमश: स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 और 8 एलीट ऑफर कर सकती है।

उम्मीद की जा रही है कि कंपनी आने वाले दिनों में इन दोनों फोन के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स को ऑफिशियली टीज करना शुरू करेगी।

