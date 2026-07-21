OnePlus यूजर्स के लिए अच्छी खबर! इन फोन्स को मिलेगा ColorOS 17 अपडेट; देखें लिस्ट
OnePlus ने कन्फर्म किया है कि एलिजिबल डिवाइसेज को Android 17 आधारित ColorOS 17 अपडेट मिलेगा। यहां देखें किन OnePlus स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स को नया सॉफ्टवेयर अपडेट मिलेगा।
स्मार्टफोन ब्रैंड OnePlus ने अपने सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। कंपनी ने कन्फर्म किया है कि अब उसके एक्टिव डिवाइस धीरे-धीरे OxygenOS की जगह ColorOS 17 पर शिफ्ट होंगे। यानी Android 17 बेस्ड नया ColorOS उन OnePlus डिवाइसों के लिए आएगा जो कंपनी की आधिकारिक अपडेट पॉलिसी के साथ एलिजिबल हैं।
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नया बदलाव OnePlus की ग्लोबल सॉफ्टवेयर स्ट्रेटजी का हिस्सा है। कंपनी का कहना है कि इससे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को आसान बनाया जा सकेगा, अपडेट्स तेजी से रिलीज होंगे और यूजर्स को बेहतर व ज्यादा स्टेबल एक्सपीरियंस मिलेगा।
आखिर क्यों किया जा रहा है यह बदलाव?
OnePlus के मुताबिक, ColorOS पर शिफ्ट होने से कंपनी अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट (R&D) रिसोर्सेज का बेहतर इस्तेमाल कर सकेगी। इससे सॉफ्टवेयर अपडेट्स की स्पीड बढ़ेगी, बग्स कम होंगे और नए फीचर्स तेजी से सभी एलिजिबल डिवाइसेज तक पहुंचाए जा सकेंगे। कंपनी ने यह भी साफ किया है कि एलिजिबल यूजर्स के पास ColorOS 17 में अपग्रेड करने का विकल्प होगा।
इन OnePlus फ्लैगशिप फोन्स को मिलेगा ColorOS 17
अगर आपके पास नीचे दिए गए फ्लैगशिप स्मार्टफोन में से कोई मॉडल है, तो उसे ColorOS 17 अपडेट मिलने की उम्मीद है।
- OnePlus Open
- OnePlus 15
- OnePlus 15R
- OnePlus 13
- OnePlus 13R
- OnePlus 13s
- OnePlus 13T
- OnePlus 12
- OnePlus 12R
- OnePlus 11
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इन Nord और N सीरीज फोन्स को भी अपडेट
मिड-रेंज सेगमेंट के कई OnePlus स्मार्टफोन भी इस अपडेट के लिए एलिजिबल हैं।
- OnePlus N6
- OnePlus Nord 6
- OnePlus Nord CE 6
- OnePlus Nord CE 6 Lite
- OnePlus Nord 5
- OnePlus Nord CE 5
- OnePlus Nord 4
इन टैबलेट्स को भी मिलेगा अपडेट
सिर्फ स्मार्टफोन ही नहीं, OnePlus के कई टैबलेट्स को भी ColorOS 17 अपडेट मिलेगा। इनकी लिस्ट आप नीचे देख सकते हैं।
- OnePlus Pad 4
- OnePlus Pad 3
- OnePlus Pad 2
- OnePlus Pad Lite
- OnePlus Pad Go 2
हालांकि कंपनी ने अभी तक ColorOS 17 के सभी फीचर्स का खुलासा नहीं किया है, लेकिन Android 17 बेस्ड इस अपडेट में बेहतर परफॉर्मेंस, नए प्राइवेसी फीचर्स, AI फीचर्स, बेहतर बैटरी ऑप्टिमाइजेशन और सिस्टम स्टेबिलिटी जैसे कई सुधार देखने को मिल सकते हैं।
अगर आपका फोन लिस्ट में नहीं है तो?
अगर आपका OnePlus डिवाइस ऊपर दी गई लिस्ट का हिस्सा नहीं है, तो संभावना है कि वह उसे मिलने वाले बड़े Android अपडेट्स की संख्या पूरी कर चुका है। ऐसे डिवाइसेज को भविष्य में केवल लिमिटेड सिक्योरिटी अपडेट मिल सकते हैं और ColorOS 17 का बड़ा अपडेट उपलब्ध नहीं होगा।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से
टेक्नोलॉजी सेक्शन का अहम हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश के पास पत्रकारिता के
क्षेत्र में आठ वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने अपने पूरे करियर में साइंस और टेक्नोलॉजी की जटिलताओं को आम पाठकों के
लिए सरल, सहज और रोचक भाषा में प्रस्तुत करने पर विशेष ध्यान दिया है।
विशेषज्ञता और कार्यशैली
प्राणेश की विशेषज्ञता गैजेट्स, टेक इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे विषयों में है। वे तकनीकी बारीकियों और कठिन शब्दावली को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि एक सामान्य पाठक भी तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया को आसानी से समझ सके। लेटेस्ट गैजेट्स का रिव्यू करना और नए मोबाइल ऐप्स के फीचर्स को आजमाना उनके काम का पसंदीदा हिस्सा है। उनकी लेखन शैली में स्पष्टता, रिसर्च और कहानी कहने का संतुलन देखने को मिलता है।
अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।
लेखन और व्यक्तिगत रुचियां
पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।
उन्हें स्मार्टफोन, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन से जुड़े विषयों पर गहराई से रिसर्च करना और पढ़ना पसंद है। काम के अलावा, उन्हें यात्रा करना भी बेहद पसंद है। उनके लिए यात्राएं केवल सुकून का जरिया नहीं, बल्कि नए अनुभवों और कहानियों को खोजने का तरीका हैं।
चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।
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