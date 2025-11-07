Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़oneplus bullets wireless z3 neckband earphone new color coming soon in india
नए कलर में आ रहे OnePlus के पॉपुलर ईयरफोन, देखें पहली झलक, यह है खास

नए कलर में आ रहे OnePlus के पॉपुलर ईयरफोन, देखें पहली झलक, यह है खास

संक्षेप: OnePlus अपने पॉपुलर नेकबैंड को नए अंदाज में लॉन्च करने की तैयारी में है। हमे बात कर रहे हैं OnePlus Bullets Wireless Z3 की। यह ऑडियो डिवाइस पहले से ही भारतीय बाजार में मौजूद हैं और कंपनी अब इसे नए कलर वेरिएंट मं लॉन्च करने की तैयारी कर रही है।

Fri, 7 Nov 2025 04:02 PMArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

(Refurbished) OnePlus Bullets Wireless Z3 in-Ear Neckband with 12.4mm Drivers, 3D Spatial Audio,10 mins Charge for 27 hrs Playback, AI Call Noise Cancellation, 4 EQ preset, Dynamic bass Enhancement & BT5.4

(Refurbished) OnePlus Bullets Wireless Z3 in-Ear Neckband with 12.4mm Drivers, 3D Spatial Audio,10 mins Charge for 27 hrs Playback, AI Call Noise Cancellation, 4 EQ preset, Dynamic bass Enhancement & BT5.4

  • check(Refurbished) OnePlus Bullets Wireless Z3 in-Ear Neckband with 12.4mm Drivers
  • check3D Spatial Audio
  • check10 mins Charge for 27 hrs Playback
amazon-logo

₹1234

खरीदिये

discount

33% OFF

OnePlus Bullets Wireless Z2 ANC Bluetooth in Ear Earphones with Mic, 45dB Hybrid ANC, Bombastic Bass - 12.4 mm Drivers, 10 Mins Charge - 20 Hrs Music, 28 Hrs Battery (Booming Black)

OnePlus Bullets Wireless Z2 ANC Bluetooth in Ear Earphones with Mic, 45dB Hybrid ANC, Bombastic Bass - 12.4 mm Drivers, 10 Mins Charge - 20 Hrs Music, 28 Hrs Battery (Booming Black)

  • checkOnePlus Bullets Wireless Z2 ANC Bluetooth in Ear Earphones with Mic
  • check45dB Hybrid ANC
  • checkBombastic Bass - 12.4 mm Drivers
amazon-logo

₹1999

₹2999

खरीदिये

discount

35% OFF

OnePlus Bullets Z2 Bluetooth Wireless in Ear Earphones with Mic, Bombastic Bass - 12.4 Mm Drivers, 10 Mins Charge - 20 Hrs Music, 30 Hrs Battery Life (Magico Black)

OnePlus Bullets Z2 Bluetooth Wireless in Ear Earphones with Mic, Bombastic Bass - 12.4 Mm Drivers, 10 Mins Charge - 20 Hrs Music, 30 Hrs Battery Life (Magico Black)

  • checkOnePlus Bullets Z2 Bluetooth Wireless in Ear Earphones with Mic
  • checkBombastic Bass - 12.4 Mm Drivers
  • check10 Mins Charge - 20 Hrs Music
amazon-logo

₹1499

₹2299

खरीदिये

discount

30% OFF

OnePlus Bullets Wireless Z2 ANC Bluetooth in Ear Earphones with Mic, 45dB Hybrid ANC, Bombastic Bass - 12.4 mm Drivers, 10 Mins Charge - 20 Hrs Music, 28 Hrs Battery (Grand Green)

OnePlus Bullets Wireless Z2 ANC Bluetooth in Ear Earphones with Mic, 45dB Hybrid ANC, Bombastic Bass - 12.4 mm Drivers, 10 Mins Charge - 20 Hrs Music, 28 Hrs Battery (Grand Green)

  • checkOnePlus Bullets Wireless Z2 ANC Bluetooth in Ear Earphones with Mic
  • check45dB Hybrid ANC
  • checkBombastic Bass - 12.4 mm Drivers
amazon-logo

₹2099

₹2999

खरीदिये

discount

30% OFF

Original Neckband for OnePlus Z3 ANC – Bluetooth Wireless Earphones with Smart Vibration Alert, Dual Pair Mode, ENC Mic & 45dB ANC Performance

Original Neckband for OnePlus Z3 ANC – Bluetooth Wireless Earphones with Smart Vibration Alert, Dual Pair Mode, ENC Mic & 45dB ANC Performance

  • checkOriginal Neckband for OnePlus Z3 ANC – Bluetooth Wireless Earphones with Smart Vibration Alert
  • checkDual Pair Mode
  • checkENC Mic & 45dB ANC Performance
amazon-logo

₹1399

₹1999

खरीदिये

OnePlus अपने पॉपुलर नेकबैंड को नए अंदाज में लॉन्च करने की तैयारी में है। हमे बात कर रहे हैं OnePlus Bullets Wireless Z3 की। यह ऑडियो डिवाइस पहले से ही भारतीय बाजार में मौजूद हैं और कंपनी अब इसे नए कलर वेरिएंट मं लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। खुद कंपनी ने एक्स पर इसकी जानकारी देते हुए इसके एक झलक दिखाई है। कंपनी ने एक टीजर इमेज जारी की है, जिसकी टैगलाइन 'फ्रेश कोट, सेम नोट' है। बता दें कि इसे जून 2025 में भारत में लॉन्च किया गया था, उस समय इसे दो कलर में लाया गया था। इन वायरलेस नेकबैंड-स्टाइल ईयरफोन के बारे में दावा है कि ये एक बार चार्ज करने पर 36 घंटे तक की बैटरी लाइफ देते हैं। इनमें 12.4 एमएम ड्राइवर्स लगे हैं और ये AI-पावर्ड कॉल नॉइज कैंसिलेशन सपोर्ट करते हैं। इसमें मैग्नेटिक ईयरबड्स, फिजिकल फंक्शनल बटन, IP55 रेटिंग, फास्ट चार्जिंग और गूगल फास्ट पेयर का सपोर्ट मिलता है।

सम्बंधित सुझाव

(Refurbished) OnePlus Bullets Wireless Z3 in-Ear Neckband with 12.4mm Drivers, 3D Spatial Audio,10 mins Charge for 27 hrs Playback, AI Call Noise Cancellation, 4 EQ preset, Dynamic bass Enhancement & BT5.4

(Refurbished) OnePlus Bullets Wireless Z3 in-Ear Neckband with 12.4mm Drivers, 3D Spatial Audio,10 mins Charge for 27 hrs Playback, AI Call Noise Cancellation, 4 EQ preset, Dynamic bass Enhancement & BT5.4

  • check(Refurbished) OnePlus Bullets Wireless Z3 in-Ear Neckband with 12.4mm Drivers
  • check3D Spatial Audio
  • check10 mins Charge for 27 hrs Playback
amazon-logo

₹1234

खरीदिये

discount

33% OFF

OnePlus Bullets Wireless Z2 ANC Bluetooth in Ear Earphones with Mic, 45dB Hybrid ANC, Bombastic Bass - 12.4 mm Drivers, 10 Mins Charge - 20 Hrs Music, 28 Hrs Battery (Booming Black)

OnePlus Bullets Wireless Z2 ANC Bluetooth in Ear Earphones with Mic, 45dB Hybrid ANC, Bombastic Bass - 12.4 mm Drivers, 10 Mins Charge - 20 Hrs Music, 28 Hrs Battery (Booming Black)

  • checkOnePlus Bullets Wireless Z2 ANC Bluetooth in Ear Earphones with Mic
  • check45dB Hybrid ANC
  • checkBombastic Bass - 12.4 mm Drivers
amazon-logo

₹1999

₹2999

खरीदिये

discount

35% OFF

OnePlus Bullets Z2 Bluetooth Wireless in Ear Earphones with Mic, Bombastic Bass - 12.4 Mm Drivers, 10 Mins Charge - 20 Hrs Music, 30 Hrs Battery Life (Magico Black)

OnePlus Bullets Z2 Bluetooth Wireless in Ear Earphones with Mic, Bombastic Bass - 12.4 Mm Drivers, 10 Mins Charge - 20 Hrs Music, 30 Hrs Battery Life (Magico Black)

  • checkOnePlus Bullets Z2 Bluetooth Wireless in Ear Earphones with Mic
  • checkBombastic Bass - 12.4 Mm Drivers
  • check10 Mins Charge - 20 Hrs Music
amazon-logo

₹1499

₹2299

खरीदिये

discount

30% OFF

OnePlus Bullets Wireless Z2 ANC Bluetooth in Ear Earphones with Mic, 45dB Hybrid ANC, Bombastic Bass - 12.4 mm Drivers, 10 Mins Charge - 20 Hrs Music, 28 Hrs Battery (Grand Green)

OnePlus Bullets Wireless Z2 ANC Bluetooth in Ear Earphones with Mic, 45dB Hybrid ANC, Bombastic Bass - 12.4 mm Drivers, 10 Mins Charge - 20 Hrs Music, 28 Hrs Battery (Grand Green)

  • checkOnePlus Bullets Wireless Z2 ANC Bluetooth in Ear Earphones with Mic
  • check45dB Hybrid ANC
  • checkBombastic Bass - 12.4 mm Drivers
amazon-logo

₹2099

₹2999

खरीदिये

discount

30% OFF

Original Neckband for OnePlus Z3 ANC – Bluetooth Wireless Earphones with Smart Vibration Alert, Dual Pair Mode, ENC Mic & 45dB ANC Performance

Original Neckband for OnePlus Z3 ANC – Bluetooth Wireless Earphones with Smart Vibration Alert, Dual Pair Mode, ENC Mic & 45dB ANC Performance

  • checkOriginal Neckband for OnePlus Z3 ANC – Bluetooth Wireless Earphones with Smart Vibration Alert
  • checkDual Pair Mode
  • checkENC Mic & 45dB ANC Performance
amazon-logo

₹1399

₹1999

खरीदिये

नए कलर में आ रहा OnePlus Bullets Wireless Z3

oneplus bullets wireless z3

इतनी है कीमत

लॉन्च के समय, वनप्लस बुलेट्स वायरलेस Z3 की भारत में कीमत 1,699 रुपये थी और यह अभी भी कंपनी के वेबसाइट पर इसी कीमत में लिस्टेड है। कंपनी ने इसे मैम्बो मिडनाइट और सांबा सनसेट कलर ऑप्शन्स में लॉन्च किया था। वर्तमान में इसका ब्लैक कलर वेरिएंट 1299 रुपये में मिल रहा है।

ये भी पढ़ें:भारतीयों का इंतजार खत्म, इस दिन आ रहे Oppo Find X9 फोन, मिलेगी DSLR जैसे फोटो

OnePlus Bullets Wireless Z3 की खासियस

वनप्लस बुलेट्स वायरलेस Z3 ईयरफोन 12.4 मिमी डायनामिक बेस ड्राइवर्स से लैस हैं, जो एक इमर्सिव 3D स्पैटियल ऑडियो एक्सपीरियंस देते हैं। ये ईयरफोन कॉल के दौरान होने वाले शोर को कम करने के लिए AI-पावर्ड एनवायर्नमेंटल नॉइज कैंसिलेशन (ENC) को सपोर्ट करते हैं। ये चार प्रीसेट EQ मोड्स, बैलेंस्ड, सेरेनेड, बेस और बोल्ड, के साथ आते हैं। हे मेलोडी ऐप के जरिए, यूजर्स बेस लेवल को भी कस्टमाइज कर सकते हैं।

इसमें ब्लूटूथ 5.4, गूगल फास्ट पेयरिंग, और AAC व SBC ऑडियो कोडेक्स का सपोर्ट मिलता है। ईयरफोन के फिजिकल बटन का इस्तेमाल वॉल्यूम बढ़ाने या घटाने, कॉल लेने और पेयर्ड स्मार्टफोन के वॉयस असिस्टेंट को सिर्फ एक क्लिक से एक्सेस करने के लिए किया जा सकता है। वनप्लस के अनुसार, ये ईयरफोन स्कीन फ्रेंडली सिलिकॉन मटेरियल से बने हैं। इन्हें IP55 डस्ट और वॉटर रेसिस्टेंस रेटिंग दी गई है। एक बार चार्ज करने पर 36 घंटे तक चल सकते हैं। 10 मिनट के क्विक चार्ज के साथ, ये 27 घंटे तक का प्लेबैक टाइम देते हैं। इसमें 220mAh की बैटरी है और चार्जिंग के लिए USB-C पोर्ट है।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni
अर्पित सोनी ने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। इन्हें करीब 8 साल का एक्सपीरियंस है। अर्पित ने अपना करियर स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल से शुरू किया। उसके बाद दैनिक भास्कर (डिजिटल) में अपनी सेवाएं दीं, यहां टेक और ऑटो बीट में करीब 4 साल काम किया। साल 2021 से अर्पित लाइव हिंदुस्तान में सेवाएं दे रहे हैं। टेक और गैजेट्स में इनका इंटरेस्ट है। और पढ़ें
Gadgets Hindi News OnePlus

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।