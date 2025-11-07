नए कलर में आ रहे OnePlus के पॉपुलर ईयरफोन, देखें पहली झलक, यह है खास
संक्षेप: OnePlus अपने पॉपुलर नेकबैंड को नए अंदाज में लॉन्च करने की तैयारी में है। हमे बात कर रहे हैं OnePlus Bullets Wireless Z3 की। यह ऑडियो डिवाइस पहले से ही भारतीय बाजार में मौजूद हैं और कंपनी अब इसे नए कलर वेरिएंट मं लॉन्च करने की तैयारी कर रही है।
OnePlus अपने पॉपुलर नेकबैंड को नए अंदाज में लॉन्च करने की तैयारी में है। हमे बात कर रहे हैं OnePlus Bullets Wireless Z3 की। यह ऑडियो डिवाइस पहले से ही भारतीय बाजार में मौजूद हैं और कंपनी अब इसे नए कलर वेरिएंट मं लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। खुद कंपनी ने एक्स पर इसकी जानकारी देते हुए इसके एक झलक दिखाई है। कंपनी ने एक टीजर इमेज जारी की है, जिसकी टैगलाइन 'फ्रेश कोट, सेम नोट' है। बता दें कि इसे जून 2025 में भारत में लॉन्च किया गया था, उस समय इसे दो कलर में लाया गया था। इन वायरलेस नेकबैंड-स्टाइल ईयरफोन के बारे में दावा है कि ये एक बार चार्ज करने पर 36 घंटे तक की बैटरी लाइफ देते हैं। इनमें 12.4 एमएम ड्राइवर्स लगे हैं और ये AI-पावर्ड कॉल नॉइज कैंसिलेशन सपोर्ट करते हैं। इसमें मैग्नेटिक ईयरबड्स, फिजिकल फंक्शनल बटन, IP55 रेटिंग, फास्ट चार्जिंग और गूगल फास्ट पेयर का सपोर्ट मिलता है।
नए कलर में आ रहा OnePlus Bullets Wireless Z3
इतनी है कीमत
लॉन्च के समय, वनप्लस बुलेट्स वायरलेस Z3 की भारत में कीमत 1,699 रुपये थी और यह अभी भी कंपनी के वेबसाइट पर इसी कीमत में लिस्टेड है। कंपनी ने इसे मैम्बो मिडनाइट और सांबा सनसेट कलर ऑप्शन्स में लॉन्च किया था। वर्तमान में इसका ब्लैक कलर वेरिएंट 1299 रुपये में मिल रहा है।
OnePlus Bullets Wireless Z3 की खासियस
वनप्लस बुलेट्स वायरलेस Z3 ईयरफोन 12.4 मिमी डायनामिक बेस ड्राइवर्स से लैस हैं, जो एक इमर्सिव 3D स्पैटियल ऑडियो एक्सपीरियंस देते हैं। ये ईयरफोन कॉल के दौरान होने वाले शोर को कम करने के लिए AI-पावर्ड एनवायर्नमेंटल नॉइज कैंसिलेशन (ENC) को सपोर्ट करते हैं। ये चार प्रीसेट EQ मोड्स, बैलेंस्ड, सेरेनेड, बेस और बोल्ड, के साथ आते हैं। हे मेलोडी ऐप के जरिए, यूजर्स बेस लेवल को भी कस्टमाइज कर सकते हैं।
इसमें ब्लूटूथ 5.4, गूगल फास्ट पेयरिंग, और AAC व SBC ऑडियो कोडेक्स का सपोर्ट मिलता है। ईयरफोन के फिजिकल बटन का इस्तेमाल वॉल्यूम बढ़ाने या घटाने, कॉल लेने और पेयर्ड स्मार्टफोन के वॉयस असिस्टेंट को सिर्फ एक क्लिक से एक्सेस करने के लिए किया जा सकता है। वनप्लस के अनुसार, ये ईयरफोन स्कीन फ्रेंडली सिलिकॉन मटेरियल से बने हैं। इन्हें IP55 डस्ट और वॉटर रेसिस्टेंस रेटिंग दी गई है। एक बार चार्ज करने पर 36 घंटे तक चल सकते हैं। 10 मिनट के क्विक चार्ज के साथ, ये 27 घंटे तक का प्लेबैक टाइम देते हैं। इसमें 220mAh की बैटरी है और चार्जिंग के लिए USB-C पोर्ट है।
लेखक के बारे मेंArpit Soni
