5000 रुपये सस्ता मिल रहा OnePlus का धांसू ईयरबड्स, देखें अमेजन की बेस्ट डील्स
oneplus buds pro 3 at massive discount amazon great indian festival sale

5000 रुपये सस्ता मिल रहा OnePlus का धांसू ईयरबड्स, देखें अमेजन की बेस्ट डील्स

OnePlus Buds Pro 3 Amazon sale deal: वनप्लस के अब तक के सबसे बेहतरीन ईयरबड्स, वनप्लस बड्स प्रो 3, इस समय बड़े डिस्काउंट के साथ मिल रहे हैं। दरअसल, Amazon Great Indian Festival Sale में यह ईयरबड्स भारी छूट के साथ मिल रहे हैं।

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तानWed, 1 Oct 2025 02:50 PM
OnePlus Buds Pro 3 Amazon sale deal: वनप्लस के अब तक के सबसे बेहतरीन ईयरबड्स, वनप्लस बड्स प्रो 3, इस समय बड़े डिस्काउंट के साथ मिल रहे हैं। दरअसल, Amazon Great Indian Festival Sale में यह ईयरबड्स भारी छूट के साथ मिल रहे हैं। इन्हें डायनाडियो द्वारा फाइन-ट्यून किया गया है। लॉन्च के समय, वनप्लस बड्स प्रो 3 की कीमत 11,999 रुपये थी। लेकिन अब यह हजारों रुपये सस्ते मिल रहे हैं, औक बैंक ऑफर का लाभ लेकर इनकी कीमत को और कम किया जा सकता है।

5000 रुपये सस्ता मिल रहा OnePlus का धांसू ईयरबड्स, देखें अमेजन की बेस्ट डील्स

इतना सस्ता मिल रहा OnePlus Buds Pro 3

अमेजन सेल में वनप्लस बड्स प्रो 3 ईयरबड्स फिलहाल 8,999 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। अमेजन इस पर बैंक डिस्काउंट भी ऑफर कर रही है। बैंक डिस्काउंट 10% का है, जिससे कीमत 899 रुपये और कम हो जाएगी। इस तरह, वनप्लस बड्स प्रो 3 की प्रभावी कीमत 7,099 रुपये हो जाएगी। अमेजन इंडिया पर यूजर्स के लिए नो-कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शन भी उपलब्ध है। ध्यान दें कि यह डील अमेजन पर उपलब्ध है। ऑफर्स की डिटेल आप अमेजन पर जाकर चेक कर सकते हैं।

वनप्लस बड्स प्रो 3 ईयरबड्स की खासियत

यह तीन कलर्स - मिडनाइट ओपस, लूनर रेडियंस और सैफायर ब्लू में उपलब्ध है। वनप्लस बड्स प्रो 3 स्टेडी कनेक्ट के साथ आते हैं, जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी को बेहतर बनाता है। वनप्लस ने कहा है कि खुले क्षेत्रों में, ईयरबड्स 360 मीटर तक की कनेक्टिविटी सपोर्ट कर सकते हैं, जो काफी प्रभावशाली है। वनप्लस 13 के साथ पेयर किए जाने पर ये ईयरबड्स रियल-टाइम में AI ट्रांसलेशन को भी सपोर्ट करते हैं।

दमदार साउंड के लिए, इसमें 11 मिमी वूफर और 6 मिमी ट्वीटर लगे हैं। इसमें फास्ट-चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलता है। कंपनी का दावा है कि केस के साथ इसमें कुल 35 घंटे से ज्यादा की बैटरी लाइफ मिलती है।

इन ईयरबड्स पर भी कर सकते हैं विचार

