54 घंटे बैटरी लाइफ, दमदार साउंड; धूम मचाने आ रहे नए OnePlus ईयरबड्स, यह है खास
OnePlus Buds Ace 3 जल्द लॉन्च होने वाला है। खबर हैं कि वनप्लस अपने नए ईयरबड्स को OnePlus Ace 6 Ultra स्मार्टफोन के साथ लॉन्च करेगी। नई ईयरबड्स केस के साथ कुल 54 घंटे का प्लेटाइम देंगे। इसमें तगड़ा नॉइज कैंसिलेशन भी मिलेगा।
दमदार साउंड और लंबी बैटरी लाइफ वाला ईयरबड्स चाहिए, तो OnePlus का नया ऑडियो डिवाइस आपके लिए परफेक्ट हो सकता है। ब्रांड अब OnePlus Buds Ace 3 को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। कहा जा रहा है कि कंपनी इसे चीन में OnePlus Ace 6 Ultra स्मार्टफोन के साथ लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। कंपनी ने इस फोन के डिजाइन और खास फीचर्स को टीज करना शुरू कर दिया है। हाल ही में जारी किए गए ऑफिशियल टीजर से पता चलता है कि इस आने वाले फोन के साथ OnePlus Buds Ace 3 ट्रू वायरलेस स्टीरियो (TWS) इयरफोन भी लॉन्च किए जाएंगे। इसके कुछ संभावित फीचर्स के बारे में भी जानकारी दी गई है। उम्मीद है कि इसमें पिछले मॉडल यानी Buds Ace 2 के मुकाबले कुछ अपग्रेड और इम्प्रूवमेंट्स देखने को मिलेंगे। Buds Ace 2 को दिसंबर 2024 में चीन में लॉन्च किया गया था।
सम्बंधित सुझाव
19% OFF
OnePlus Nord Buds 3 Pro Truly Wireless Bluetooth Earbuds with Upto 49dB Active Noise Cancellation,12.4mm Dynamic Drivers,10mins for 11Hrs Fast Charging with Upto 44Hrs Music Playback [Starry Black]
- OnePlus Nord Buds 3 Pro Truly Wireless Bluetooth Earbuds with Upto 49dB Active Noise Cancellation
- 12.4mm Dynamic Drivers
- 10mins for 11Hrs Fast Charging with Upto 44Hrs Music Playback [Starry Black]
₹2999₹3699
खरीदिये
OnePlus Nord Buds 3r TWS Earbuds up to 54 Hours Playback, 2-mic Clear Calls, 3D Spatial Audio, AI Translation, 12.4mm Drivers, Dual-Device Connectivity, 47ms Low Latency - Ash Black
- OnePlus Nord Buds 3r TWS Earbuds up to 54 Hours Playback
- 2-mic Clear Calls
- 3D Spatial Audio
₹1999
खरीदिये
OnePlus Nord Buds 4 Pro TWS Earbuds, Upto 55dB Real-time ANC, Adaptive Mode, 12mm Titanium-Coated Driver, Spatial Audio, Upto 54hrs Playback, Dual-Device connectivity, 47ms Low Latency, Raven Black
- OnePlus Nord Buds 4 Pro TWS Earbuds
- Upto 55dB Real-time ANC
- Adaptive Mode
₹3999
खरीदिये
OnePlus Buds 4 TWS Earbuds with Upto 55dB Real-time ANC, Adaptive Mode, Dual Drivers and DACs, 3D Audio, Upto 45hrs Music Playback, Dual-Device connectivity, 47ms Low Latency, Storm Gray
- OnePlus Buds 4 TWS Earbuds with Upto 55dB Real-time ANC
- Adaptive Mode
- Dual Drivers and DACs
₹6499
खरीदिये
OnePlus Buds Z2 Bluetooth Truly Wireless in Ear Earbuds with mic, Active Noise Cancellation, 10 Minutes Flash Charge & Upto 38 Hours Battery (Pearl White)
- OnePlus Buds Z2 Bluetooth Truly Wireless in Ear Earbuds with mic
- Active Noise Cancellation
- 10 Minutes Flash Charge & Upto 38 Hours Battery (Pearl White)
₹5999
खरीदिये
जल्द लॉन्च होंगे OnePlus Buds Ace 3
कंपनी ने चीन की सोशल मीडिया साइट Weibo पर अपकमिंग OnePlus Buds Ace 3 की झलक दिखाई है, जिससे इसके जल्द ही लॉन्च होने का हिंट मिलता है। साथ में दिए गए पोस्टर से पता चलता है कि इस ईयरबड्स को इस महीने के आखिर में पेश किया जाएगा। इन्हें ब्लैक और व्हाइट कलर्स में आने के लिए टीज किया गया है। वनप्लस बड्स ऐस 3 का डिजाइन काफी जाना-पहचाना लगता है, जिसमें गोल स्टेम, झुकी हुई ईयर-टिप्स और एक साफ, चमकदार फिनिश दी गई है। इसका चार्जिंग केस छोटा है, जिसमें मैट फिनिश, सामने की तरफ एक एलईडी इंडिकेटर और एक ऐसा ढक्कन है जो ऊपर की तरफ खुलता है।
मिलेगी कुल 54 घंटे की बैटरी लाइफ
आने वाले वनप्लस बड्स ऐस 3 ट्रू वायरलेस ईयरबड्स में 55dB तक का एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन (ANC) सपोर्ट होने का दावा किया गया है। यह भी कहा जा रहा है कि ये ईयरबड्स चार्जिंग केस के साथ कुल 54 घंटे तक की बैटरी लाइफ देंगे। वनप्लस का कहना है कि यह ईयरबड्स इन-गेम ऑडियो क्यू को बेहतर बनाने के लिए डेडिकेटेड FPS ट्यूनिंग की सुविधा देगा।
सम्बंधित सुझाव
OnePlus Nord Buds 4 Pro TWS Earbuds Upto 55dB Real-time ANC, Adaptive Mode, 12mm Titanium-Coated Driver, Spatial Audio, Upto 54hrs Playback, Dual-Device connectivity, 47ms Low Latency, Radiant Gray
- OnePlus Nord Buds 4 Pro TWS Earbuds Upto 55dB Real-time ANC
- Adaptive Mode
- 12mm Titanium-Coated Driver
₹3999
खरीदिये
80% OFF
in-Ear True Wireless Earbuds for OnePlus Ace Earbuds with Mic, 12.4mm Drivers, Playback:Upto 38hr case,4-Mic Design, IP55 Rating, TWS Ear Buds Wireless with mic (bkl1,wht1)
- in-Ear True Wireless Earbuds for OnePlus Ace Earbuds with Mic
- 12.4mm Drivers
- Playback:Upto 38hr case
₹589₹2999
खरीदिये
68% OFF
Buds PRO 3 Bluetooth for OnePlus Ace 2 ProTWS in-Earbuds Dual Drivers, Premium Glossy True Wireless Earbuds | Deep Bass | HD Sound | Smart Touch Controls- (43 Hours,SJT.A1)
- Buds PRO 3 Bluetooth for OnePlus Ace 2 ProTWS in-Earbuds Dual Drivers
- Premium Glossy True Wireless Earbuds | Deep Bass | HD Sound | Smart Touch Controls- (43 Hours
- SJT.A1)
₹799₹2499
खरीदिये
14% OFF
OnePlus Buds Pro 3 Bluetooth TWS in-Ear Buds – Dual Drivers, Dual DACs, Dynaudio EQs, AI-Powered Translator, Up to 50dB Adaptive Noise Cancellation, Up to 43Hrs Battery.
- OnePlus Buds Pro 3 Bluetooth TWS in-Ear Buds – Dual Drivers
- Dual DACs
- Dynaudio EQs
₹11999₹13999
खरीदिये
20% OFF
Sony WH-1000XM5 Best Active Noise Cancelling Wireless Bluetooth Over Ear Headphones with Mic for Clear Calling,Battery Life 30 Hours-Smoky Pink
- Sony WH-1000XM5 Best Active Noise Cancelling Wireless Bluetooth Over Ear Headphones with Mic for Clear Calling
- Battery Life 30 Hours-Smoky Pink
₹27989₹34990
खरीदिये
Bose New QuietComfort Ultra Bluetooth Headphones (2nd Gen), Wireless Headphones with Spatial Audio, Over Ear Noise Cancelling with Mic, Up to 30 Hours of Play time, Desert Gold - Limited Edition Color
- Bose New QuietComfort Ultra Bluetooth Headphones (2nd Gen)
- Wireless Headphones with Spatial Audio
- Over Ear Noise Cancelling with Mic
₹49900
खरीदिये
53% OFF
boAt Rockerz 480, RGB LEDs,6 Light Modes, 40mm Drivers,Beast Mode, 60H Battery, ENx Tech, Stream Ad Free Music via App Support, Bluetooth Headphones, Wireless Over Ear Headphone with Mic (White Sabre)
- boAt Rockerz 480
- RGB LEDs
- 6 Light Modes
₹1799₹3790
खरीदिये
42% OFF
Sony WH-CH520 Wireless Bluetooth Headphones On Ear with Mic, Up to 50Hrs Battery, Quick Charge, DSEE Upscale, Multipoint Connectivity, Voice Assistant, Customized EQ-Black
- Sony WH-CH520 Wireless Bluetooth Headphones On Ear with Mic
- Up to 50Hrs Battery
- Quick Charge
₹3490₹5990
खरीदिये
New Bose QuietComfort Ultra Bluetooth Headphones (2nd Gen), Wireless Headphones with Spatial Audio, Over Ear Noise Cancelling with Mic, Up to 30 Hours of Play time, Black
- New Bose QuietComfort Ultra Bluetooth Headphones (2nd Gen)
- Wireless Headphones with Spatial Audio
- Over Ear Noise Cancelling with Mic
₹49900
खरीदिये
57% OFF
Boat Rockerz 411, 40Ms Low Latency, 40Hrs Battery, 40Mm Drivers, ENx Tech, Stream Ad Free Music via App Support, Bluetooth Headphones, Wireless Over Ear Headphone with Mic (Active Black)
- Boat Rockerz 411
- 40Ms Low Latency
- 40Hrs Battery
₹1299₹2999
खरीदिये
10% OFF
Jabra Evolve2 85 Wireless PC Headset with Charging Stand - Noise Cancelling UC Certified Stereo Headphones with Long-Lasting Battery - USB-A Bluetooth Adapter - Black
- Jabra Evolve2 85 Wireless PC Headset with Charging Stand - Noise Cancelling UC Certified Stereo Headphones with Long-Lasting Battery - USB-A Bluetooth Adapter - Black
₹77762₹85939
खरीदिये
47% OFF
Sony WH-CH720N Active Noise Cancellation Wireless Bluetooth Over Ear Headphones with Mic, Adaptive Sound Control, Quick Charge, Up to 35Hrs Battery, Customized EQ- Black Model : YY2966
- Sony WH-CH720N Active Noise Cancellation Wireless Bluetooth Over Ear Headphones with Mic
- Adaptive Sound Control
- Quick Charge
₹7990₹14990
खरीदिये
44% OFF
JBL Tune 520BT Wireless On Ear Headphones with Mic, Upto 57H Battery, Speed Charge : 5 Min Charge Gives Up to 3H of Playback, Multipoint Connect, Customizable Bass with Headphones App, BT 5.3 (Blue)
- JBL Tune 520BT Wireless On Ear Headphones with Mic
- Upto 57H Battery
- Speed Charge : 5 Min Charge Gives Up to 3H of Playback
₹2799₹4999
खरीदिये
पुराने मॉडल की कीमत और खासियत
इससे पहले, वनप्लस बड्स ऐस 2 चीन में 179 युआन (लगभग 2,100 रुपये) की कीमत पर Flash Blue और Submarine Black जैसे कलर्स में लॉन्च हुआ था। इन ईयरफोन में इन-ईयर डिजाइन के साथ गोल स्टेम, टच कंट्रोल और 12.4mm के डायनामिक ड्राइवर भी हैं, जिनके साथ AI पावर्ड डुअल माइक्रोफोन दिए गए हैं।
वनप्लस ने बड्स ऐस 2 में एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन, AAC और SBC कोडेक्स के साथ ब्लूटूथ 5.4 कनेक्टिविटी, डुअल-डिवाइस कनेक्टिविटी, बासवेव 2.0 और 47ms लो लेटेंसी मोड का सपोर्ट भी दिया है।
वनप्लस बड्स ऐस 2 के हर ईयरबड में 58mAh की बैटरी है, जबकि चार्जिंग केस में 440mAh की बैटरी है। इसे यूएसबी टाइप-सी पोर्ट से चार्ज किया जा सकता है। कंपनी का दावा है कि ये ईयरफोन एक बार चार्ज करने पर 12 घंटे तक और केस के साथ 43 घंटे तक चल सकते हैं। इन ईयरफोन को धूल और पानी से बचाने के लिए IP55 रेटिंग दी गई थी।
लेखक के बारे मेंArpit Soni
अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।