OnePlus का दिवाली तोहफा! 16 अक्टूबर से नए हो जाएंगे ये 14 फोन, मिलेंगे ढेर सारे AI फीचर्स

OnePlus 16 अक्टूबर 2025 को भारत में लॉन्च करेगा OxygenOS 16, जिसमें AI-फीचर्स, Gemini इंटीग्रेशन, नया UI और अपडेट सपोर्ट मिलेगा। जानिए किन डिवाइसों को मिलेगा अपडेट।

Tue, 7 Oct 2025 07:46 PM

OnePlus ने घोषणा कर दी है कि OxygenOS 16 अपडेट भारत में 16 अक्टूबर 2025 को जारी किया जाएगा, जिसमें कंपनी ने इसे “Intelligently Yours” टैगलाइन के साथ पेश किया है। यह अपडेट Android 16 पर आधारित होगा और कंपनी ने संकेत दिए हैं कि AI और स्मार्ट फीचर्स इस नए वर्जन में मुख्य भूमिका निभाएंगे। इस नए OS में OnePlus का उद्देश्य है उपयोगकर्ताओं को एक और सहज, स्मार्ट अनुभव देना। नया UI (Liquid Glass) डिजाइन, Full-screen Always-on Display, Gemini इंटीग्रेशन, और AI-इनेबल बदलाव जैसे फीचर्स इसे पहले से अधिक शक्तिशाली बनाने की दिशा में कदम हैं। OnePlus ने यह भी कहा है कि Nord सीरीज, टैबलेट्स और फ्लैगशिप सीरीज को यह अपडेट मिलेगा।

OxygenOS 16 अपडेट के बाद दिखेंगे ये बदलाव OxygenOS 16 अपडेट में OnePlus ने AI और डिज़ाइन पर विशेष जोर दिया है। सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह नया OS Google Gemini AI को OnePlus AI में इंटीग्रेट करेगा। उदाहरण के लिए, उपयोगकर्ता अपने Mind Space (OnePlus का AI हब) में संग्रहीत डाटा जैसे नोट्स, टिकट इत्यादि से Gemini को कह सकते हैं कि वो उनके लिए ट्रिप प्लान तैयार करे।

यूआई डिज़ाइन में नया Liquid Glass स्टाइल लागू हो सकता है, जिससे आइकन, पारदर्शी लेयर्स और विज़ुअल प्रभाव और बेहतर लगेंगे। इसके अलावा Full-screen Always-on Display की संभावना है यानी लॉक स्क्रीन पर पूरा डिस्प्ले जानकारी दिखा सकेगा, न कि केवल एक छोटा हिस्सा।

एक और दिलचस्प फीचर हो सकता है एक तरह का Sports Live Tracking / Dynamic Island जैसा UI एलिमेंट, जिससे उपयोगकर्ता बिना ऐप खोले ही लाइव स्कोर देख सकेंगे। इसके अलावा, ऐप लॉन्चिंग गति में सुधार, स्मूथ एनीमेशन, बेहतर पावर मैनेजमेंट और सुरक्षा सुधार भी अपेक्षित हैं। इन सभी फीचर्स का मकसद यह है कि OnePlus उपयोगकर्ताओं को न केवल आज के अनुभव मिले, बल्कि AI-सक्षम भविष्य के इंटरफेस की ओर एक कदम हो।

किन डिवाइसों को मिलेगा अपडेट? OnePlus ने अभी पूरी लिस्ट पब्लिक नहीं की है, लेकिन कई विश्वसनीय स्रोतों ने अनुमानित डिवाइस लिस्ट दी है।

OnePlus Flagship Series - OnePlus 13

- OnePlus 13R

- OnePlus 13S

- OnePlus Open

Premium and Performance Devices - OnePlus 12

- OnePlus 12R

- OnePlus 11

- OnePlus 11R

OnePlus Mid-Range and Nord Series - OnePlus Nord 5

- OnePlus Nord 4

- OnePlus Nord 3

- OnePlus Nord CE 5

- OnePlus Nord CE 4