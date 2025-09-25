दुनिया के सबसे तेज प्रोसेसर के साथ आया OnePlus 15, कैमरे लेगा DSLR जैसी धांसू फोटो oneplus announces oneplus 15 smartphone with worlds fastest snapdragon 8 elite gen 5, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़oneplus announces oneplus 15 smartphone with worlds fastest snapdragon 8 elite gen 5

दुनिया के सबसे तेज प्रोसेसर के साथ आया OnePlus 15, कैमरे लेगा DSLR जैसी धांसू फोटो

OnePlus 15 Launched: वनप्लस ने आज अपने नए स्मार्टफोन वनप्लस 15 को पेश कर दिया है, जो कंपनी का नया परफॉर्मेंस फ्लैगशिप फोन है, और दुनिया के सबसे पहले डिवाइसों में से एक है जिसमें Snapdragon 8 Elite Gen 5 मोबाइल प्लेटफॉर्म है, जो क्वालकॉम का लेटेस्ट और दुनिया का सबसे तेज मोबाइल प्रोसेसर है।

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तानThu, 25 Sep 2025 07:51 PM
दुनिया के सबसे तेज प्रोसेसर के साथ आया OnePlus 15, कैमरे लेगा DSLR जैसी धांसू फोटो

OnePlus 15 Launched: वनप्लस ने आज अपने नए स्मार्टफोन वनप्लस 15 को पेश कर दिया है, जो कंपनी का नया परफॉर्मेंस फ्लैगशिप फोन है, और दुनिया के सबसे पहले डिवाइसों में से एक है जिसमें Snapdragon 8 Elite Gen 5 मोबाइल प्लेटफॉर्म है, जो क्वालकॉम का लेटेस्ट और दुनिया का सबसे तेज मोबाइल सिस्टम-ऑन-ए-चिप है।

वनप्लस के संस्थापक पीट लाउ ने कहा, "एक दशक से भी ज्यादा समय से, वनप्लस और क्वालकॉम टेक्नोलॉजीज एक साथ मिलकर एक फ्लैगशिप की परिभाषा को नए सिरे से परिभाषित कर रहे हैं।" उन्होंने आगे कहा, “स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 के मूल में, वनप्लस 15 उस विरासत को आगे बढ़ाता है - हमारे यूजर्स की आज और भविष्य की जरूरतों के अनुसार स्पीड, इंटेलिजेंस और एफिशियंसी प्रदान करता है।”

ये भी पढ़ें:आ गया Xiaomi 17, सबसे पावरफुल प्रोसेसर और 7000mAh बैटरी, 10 गुना ज्यादा मजबूत

पहला जिसमें यह कैमरा टेक्नोलॉजी

वनप्लस ने पहले ही घोषणा कर दी है कि वनप्लस 15 पहला ऐसा फोन होगा जिसमें सेल्फ-डेवलप्ड डिटेलमैक्स इमेज इंजन होगा, जिसे एडवांस्ड एल्गोरिदम और शक्तिशाली प्रोसेसर का उपयोग करके ऐसी तस्वीरें खींचने के लिए डिजाइन किया गया है जो बेहद साफ और वास्तव में रियल लगती हैं।

सबसे तेज प्रोसेसर और वनप्लस के तेज ऑपरेटिंग सिस्टम ऑक्सीजनओएस पर चलने वाला, वनप्लस 15 बिजली की गति से तेज परफॉर्मेंस और हाई-एंड गेमिंग के लिए ऑप्टिमाइज सॉफ्टवेयर के साथ एक बेजोड़ गेमिंग एक्सपीरियंस प्रदान करता है। यह हैवी लोड के दौरान भी ठंडा रहता है और हैवी गेमिंग के दौरान भी स्मूद परफॉर्मेंस देता है। वनप्लस 15 के बारे में अधिक जानकारी आने वाले हफ्तों में जारी की जाएगी। लॉन्च से पहले ही फोन के बारे में कई डिटेल्स लीक हो चुकी हैं...

OnePlus 15 के स्पेसिफिकेशन्स (लीक के अनुसार)

कहा जा रहा है कि फोन 165 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाले डिस्प्ले के साथ आएगा। यह एंड्रॉयड 16 पर बेस्ड कलरओएस 16 पर काम करेगा। फोन के तीन कलर ऑप्शन्स - ब्लैक, टाइटेनियम और पर्पल में आने की उम्मीद है। लीक रिपोर्ट्स के अनुसार, फोन 6.7 इंच एलटीपीओ OLED डिस्प्ले के साथ आएगा, जिसमें 1.5K रिजॉल्यूशन का सपोर्ट मिलेगा। फोन में IP68 रेटेड बिल्ड होगी। फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा, जिसमें तीन कैमरे 50 मेगापिक्सेल के होंगे। फोन में 120W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 7000 एमएएच बैटरी होगी।

Gadgets Hindi News OnePlus
