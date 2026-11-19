OnePlus ने भारत में अपने दो पॉपुलर स्मार्टफोन मॉडल के लिए स्टेबल ColorOS 17 अपडेट अनाउंस कर दिया है। अगर आप भी वनप्लस के ये दो फोन चला रहे हैं, तो जल्द आपके फोन में भी यह अपडेट आ जाएगा। नया अपडेट अपने साथ ढेर सारे नए फीचर्स लेकर आ रहा है।

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OnePlus का स्मार्टफोन चला रहे भारतीयों के लिए अच्छी खबर है। कंपनी अपने दो धांसू स्मार्टफोन्स के लिए नया अपडेट लेकर आई है। हम बात कर रहे हैं OnePlus Nord 6 और OnePlus Nord CE 6 की। खबर है कि वनप्लस ने अब भारत में अपने नॉर्ड 6 और नॉर्ड CE 6 स्मार्टफोन के लिए स्टेबल ColorOS 17 अपडेट को रोलआउट करने की घोषणा की है। हालांकि, ऐसा लगता है कि यह अपडेट रोलआउट की तय तारीख से पहले ही 'रिलीज कैंडिडेट' यूजर्स तक पहुंच रहा है। नया अपडेट अपने साथ काफी कुछ नया लेकर आता है। चलिए डिटेल में जानते हैं सबकुछ....

OnePlus Nord 6 के लिए यह अपडेट CPH2793_17.0.0.100(EX01) वर्जन नंबर के साथ आता है, जबकि OnePlus Nord CE 6 के लिए यह अपडेट CPH2805_17.0.0.101(EX01) वर्जन नंबर के साथ आता है।

OnePlus Nord 6 और Nord CE 6 में आ रहा स्टेबल कलरओएस 17 अपडेट दटेकआउटलुक की रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय बाजार में वनप्लस नॉर्ड 6 और नॉर्ड CE 6 स्मार्टफोन के लिए स्टेबल ColorOS 17 अपडेट की घोषणा कर दी गई है। वनप्लस नॉर्ड 6 के लिए यह अपडेट CPH2793_17.0.0.100(EX01) वर्जन नंबर के साथ आता है, जबकि वनप्लस नॉर्ड CE 6 के लिए यह अपडेट CPH2805_17.0.0.101(EX01) वर्जन नंबर के साथ आता है।

गौर करने वाली बात यह है कि, इन फोन्स के लिए स्टेबल कलरओएस 17 रोलआउट को 26 नवंबर के लिए शेड्यूल किया गया था। इसे ध्यान में रखते हुए यह माना जा रहा है कि अपडेट वर्तमान में रिलीज कैंडिडेट प्रोग्राम में इनरोल यूजर्स तक पहुंच रहा है, और तय तारीख पर इसके बड़े स्तर पर रोलआउट होने की उम्मीद है।

इसके अलावा, कमेंट सेक्शन में वनप्लस नॉर्ड 6 के एक यूजर ने बताया है कि इस अपडेट का कुल डाउनलोड साइज 3.28GB है (संभवतः यह रिलीज कैंडिडेट है)। वहीं, वनप्लस नॉर्ड CE 6 के लिए, हमें अभी तक ऐसी कोई यूजर रिपोर्ट नहीं मिली है जिससे यह पुष्टि हो सके कि उन्हें यह अपडेट मिल गया है।

चेंजलॉग्स के बारे में, वनप्लस ने उन बदलावों की एक डिटेल लिस्ट शेयर की है, जो नए अपडेट के साथ इन फोन्स में आएंगे। यह अपडेट डिवाइस की परफॉर्मेंस, डिजाइन और AI फीचर्स में कई बड़े बदलाव लेकर आता है। नया अपडेट अपने साथ क्या-क्या नया लेकर आ रहा है, नीचे देखें लिस्ट:

फ्लूइड डिजाइन - नया फ्लूइड डिजाइन लाया गया है, जो हर इंटरैक्शन को आसान बनाता है।

- हल्के लाइट इफेक्ट्स जोड़े गए हैं, जो रीडेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और सुंदरता का बैलेंस रखते हैं।

- फ्लूइड एनिमेशन जोड़े गए। स्क्रीन और एलिमेंट्स के बीच मर्जिंग इफेक्ट से ट्रांजिशन और भी नेचुरल हो गए हैं।

- फ्लेक्सिबल फीडबैक सिस्टम जोड़ा गया।

- नया ल्यूमिनस रेंडरिंग इंजन लाया गया। लाइट इफेक्ट्स और यूआई एक साथ रेंडर होते हैं, जिससे एनिमेशन और विजुअल्स ज्यादा स्मूथ और एफिशिएंट हो गए।

- लॉक स्क्रीन अनलॉक एनिमेशन बेहतर किया गया। ऐप आइकन फ्लूइड क्लॉक के साथ आते हैं, जिससे लॉक स्क्रीन से होम स्क्रीन का ट्रांजिशन सीमलेस लगता है।

- लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन में नीचे की ओर कोलैप्स इफेक्ट जोड़ा गया। नोटिफिकेशन कार्ड नैचुरली स्टैक होते हैं।

- लॉक स्क्रीन क्लॉक फॉन्ट अब नोटिफिकेशन के हिसाब से साइज बदलता है, लेकिन छोटा होने पर भी पढ़ने में आसान रहता है।

- लॉक स्क्रीन विजेट्स, बॉटम शॉर्टकट्स और लाइव स्पेस कैप्सूल के विजुअल्स और एनिमेशन बेहतर किए गए। इनमें भी फ्लेक्सिबल फीडबैक सिस्टम लगाया गया।

- लॉक स्क्रीन पासवर्ड कीपैड का विजुअल बेहतर किया गया। एंट्री एनिमेशन और फ्लेक्सिबल फीडबैक से इंटरैक्शन ज्यादा रिस्पॉन्सिव हो गया।

- नया क्विक सेटिंग्स डिजाइन लाया गया है। टैप पर लाइट इफेक्ट्स से फीडबैक ज्यादा वाइब्रेंट लगता है। कुछ सेकेंडरी पेजों के विजुअल्स भी बेहतर किए गए।

- नोटिफिकेशन ड्रॉअर को हल्का और ज्यादा ट्रांसलूसेंट कार्ड डिजाइन दिया गया। जानकारी साफ दिखती है। टैप पर लाइट इफेक्ट्स जोड़े गए।

- नोटिफिकेशन ड्रॉअर और क्विक सेटिंग्स के बीच ट्रांजिशन बेहतर किया गया। जेस्चर और स्वाइप स्पीड के हिसाब से मूवमेंट एडजस्ट होता है, जिससे ट्रांजिशन ज्यादा नेचुरल लगता है।

- सबलाइम ग्रैंड्योर थीम वॉलपेपर अब रियल-टाइम लोकल वेदर दिखाते हैं। होम स्क्रीन और लॉक स्क्रीन से ही मौसम चेक कर सकते हो।

- फ्लक्स थीम्स में लॉक स्क्रीन स्टाइल स्विचिंग जोड़ी गई। क्लॉक, ग्राफिक-एंड-टेक्स्ट और फोटो फ्रेम स्टाइल में आसानी से बदल सकते हो।

- ColorOS 17 फ्लूइड वॉलपेपर जोड़े गए। अनलॉक एनिमेशन आपके जेस्चर के रिदम के हिसाब से चलती है, जिससे अनलॉक ज्यादा इमर्सिव लगता है।

- लाइव अलर्ट्स को नया लुक दिया गया। बादलों जैसा हल्का ट्रांसलूसेंट डिजाइन। जेस्चर के साथ लाइट इफेक्ट्स फ्लो करते हैं और टैप फीडबैक साफ है।

- अलार्म, काउंटडाउन, टाइमर, वनप्लस शेयर आदि में लाइव अलर्ट्स पर रिस्पॉन्सिव लाइट इफेक्ट्स जोड़े गए।

- म्यूजिक लाइव अलर्ट्स बेहतर किए गए। प्लेबैक प्रोग्रेस के लिए लाइट गाइड और गाने बदलने पर रिपल इफेक्ट से अनुभव ज्यादा डायनामिक हो गया।

- सिस्टम ऐप्स को नया डिजाइन लैंग्वेज दिया गया। सेटिंग्स, सिस्टम एंड अपडेट, अबाउट डिवाइस आदि स्क्रीन का लुक रिफ्रेश किया गया।

- सिस्टम-वाइड फ्लोटिंग-आइलैंड नेविगेशन डिजाइन लाया गया। ऐप स्विच करते समय फ्लूइड मर्जिंग इफेक्ट से अनुभव ज्यादा इमर्सिव हो गया।

OSee - OSee फीचर लाया गया। सिस्टम की AI विजन कैपेबिलिटी से फोटो लेते ही आपके इरादे समझकर सही फीचर सुझाता है।

- अल्ट्रा-क्लियर डॉक्यूमेंट स्कैनिंग जोड़ी गई। पेपर डॉक्यूमेंट जल्दी स्कैन करके इलेक्ट्रॉनिक बना सकते हो। लगातार स्कैन बिना वेटिंग के हो सकता है। AI हाइपर क्लैरिटी एल्गोरिदम टेक्स्ट, एज और इमेज क्वालिटी को बेहतर बनाता है।

- एक टैप में लेआउट-अवेयर डॉक्यूमेंट एक्सट्रैक्शन। हेडिंग, पैराग्राफ, टेबल आदि फॉर्मेटिंग सुरक्षित रखकर एडिटेबल डॉक्यूमेंट बनाता है।

- स्कैन करके PDF एक्सपोर्ट और कई डॉक्यूमेंट मर्ज करने की सुविधा।

- स्कैन के बाद एक टैप में PC या दूसरे डिवाइस पर भेज सकते हो।

- सिस्टम सर्विस, थर्ड-पार्टी ऐप्स और वेबपेज पर QR कोड समझकर पेमेंट, कॉन्टैक्ट ऐड या सर्विस खोलने की सुविधा।

- स्नैप एंड ट्रांसलेट फीचर इंटीग्रेट किया गया। इमेज में टेक्स्ट समझकर एक शॉट में सही ट्रांसलेशन देता है (मेन्यू, साइनबोर्ड, मैनुअल आदि के लिए)।

AI ट्रांसलेट - नया ट्रांसलेट ऐप लाया गया। फोटो, वॉयस और टेक्स्ट ट्रांसलेशन नीचे नेविगेशन से आसानी से एक्सेस हो सकते हैं।

- ज्यादा भाषाओं में AI मॉडल से ट्रांसलेशन (सिंपल चाइनीज, इंग्लिश, जैपनीज, कोरियन, वियतनामी, थाई, जर्मन, फ्रेंच, इंडोनेशियन)। ट्रांसलेशन अब ज्यादा नेचुरल है।

- रियल-टाइम ट्रांसलेशन बेहतर। अल्ट्रा-लो लेटेंसी, लंबी सेंटेंस और प्रोफेशनल टर्म्स सही हैंडल करता है। वॉयसप्रिंट और स्पीकर सेपरेशन से अलग-अलग बोलने वालों को साफ पहचानता है।

- ईयरफोन के साथ वॉयस ट्रांसलेशन बेहतर। वॉयस-क्लोन प्लेबैक से ट्रैवल, बिजनेस और मीटिंग में बात आसान।

- सपोर्टेड ईयरबड्स पर ट्रिपल-टैप या पिंच करके फोन निकाले बिना वॉयस ट्रांसलेशन शुरू कर सकते हो। बोन-कंडक्शन सेंसर और मल्टी-माइक से मल्टी-पर्सन ट्रांसलेशन पहले से ज्यादा सटीक।

लेमिनर फ्लो इंजन - लेमिनर फ्लो इंजन अपग्रेड किया गया। नया कॉन्टेक्स्ट-अवेयर शेड्यूलिंग सिस्टम मेमोरी मैनेजमेंट को बेहतर बनाता है। हाई मेमोरी लोड पर फोरग्राउंड लैग कम होता है और बैकग्राउंड ऐप्स अनावश्यक रूप से बंद नहीं होते।

- स्मार्ट बैकग्राउंड ऐप मैनेजमेंट जोड़ा गया। डिवाइस पर पर्सनलाइज्ड मॉडलिंग से आपके इरादे समझकर सही ऐप्स बैकग्राउंड में चलाए रखता है।

OnePlus AI माइंड स्पेस - ट्रैवल कलेक्शन जोड़ा गया। आपकी ट्रिप लोकेशन अपने-आप पर्सनलाइज्ड ट्रैवल मैप में ऑर्गेनाइज हो जाती हैं।

- मेमोरी कलेक्शन बेहतर किए गए। अब स्ट्रक्चर्ड इमेज-एंड-टेक्स्ट समरी बनती है, जिससे जरूरी जानकारी एक नजर में समझ आ जाती है।

फोटोज - फोटोज में मेमोरीज फीचर बेहतर किया गया। ऑन-डिवाइस AI मॉडल लोगों, इवेंट्स और समय के बीच कनेक्शन को समझकर बेहतर फोटो चुनता है और पर्सनलाइज्ड मेमोरी एल्बम बनाता है।

- अब कुछ थर्ड-पार्टी डिवाइस की फोटो और वीडियो सीधे फोटोज ऐप में देख सकते हो। इंपोर्ट किए बिना प्रीव्यू कर सकते हो।

- थर्ड-पार्टी ऐप्स में भी कुछ थर्ड-पार्टी डिवाइस से फोटो-वीडियो चुनकर सीधे शेयर या एडिट कर सकते हो। पहले लोकल सेव करने की जरूरत नहीं।

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