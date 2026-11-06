कन्फर्म! OnePlus के इन फोन और टैबलेट को मिलेगा Android 17 अपडेट; लिस्ट
वनप्लस ने नवंबर 2026 में छह स्मार्टफोन और टैबलेट के लिए Android 17 बेस्ड ColorOS 17 अपडेट का रोलआउट शेड्यूल रिलीज किया है। इस बार एलिजिबल डिवाइसेज में OxygenOS की जगह ColorOS मिलेगा।
वनप्लस यूजर्स के लिए Android 17 अपडेट को लेकर बड़ी खबर है। कंपनी ने नवंबर, 2026 में अपने कई स्मार्टफोन और टैबलेट के लिए नए अपडेट की डेट्स का खुलासा कर दिया है। इस लिस्ट में OnePlus 12, OnePlus 13R और कंपनी का फोल्डेबल स्मार्टफोन OnePlus Open भी शामिल है। खास बात यह है कि इस बार Android 17 के साथ यूजर्स को OxygenOS के बजाय Oppo का ColorOS 17 देखने को मिलेगा।
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Oppo की ओर से शेयर किए गए नए रोलआउट शेड्यूल के मुताबिक, नवंबर में छह वनप्लस डिवाइसेज को Android 17 आधारित ColorOS 17 अपडेट मिलना शुरू होगा। इनकी डेट्ल आप नीचे देख सकते हैं:
- 5 नवंबर 2026 - OnePlus 13R
- 17 नवंबर 2026 - OnePlus 12
- 18 नवंबर 2026 - OnePlus Pad 3
- 24 नवंबर 2026 - OnePlus Open
- 26 नवंबर 2026 - OnePlus Nord 6
- 26 नवंबर 2026 - OnePlus Nord CE 6
इन तारीखों पर अपडेट का रोलआउट शुरू होगा। इसका मतलब यह नहीं है कि सभी यूजर्स को उसी दिन अपडेट मिल जाएगा। कंपनी कई फेज में अपडेट रोलआउट कर सकती है और इसकी उपलब्धता क्षेत्र के हिसाब से अलग हो सकती है।
OxygenOS की जगह मिलेगा ColorOS 17
नए अपडेट में सबसे बड़ा बदलाव वनप्लस के सॉफ्टवेयर को लेकर है। अभी तक कंपनी अपने स्मार्टफोन में OxygenOS देती रही है, लेकिन Android 17 के साथ एलिजिबल वनप्लस डिवाइसेज को Oppo का ColorOS 17 मिलेगा। यह Android 17 पर बेस्ड है।
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दरअसल, पिछले कुछ वर्षों में Oppo और OnePlus की सॉफ्टवेयर टीमों के बीच इंटीग्रेशन बढ़ा है। दोनों कंपनियों के सॉफ्टवेयर में पहले से काफी समानताएं देखने को मिल रही थीं। अब ColorOS 17 के साथ यह बदलाव और साफ हो जाएगा। इसका असर उन यूजर्स पर भी पड़ेगा जो OxygenOS के एक्सपीरियंस को पसंद करते हैं।
क्या नए फीचर्स मिलेंगे?
ColorOS 17 में यूजर्स को बेहतर एनिमेशन, स्मूद इंटरफेस, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन और AI बेस्ड नए फीचर्स मिलने की उम्मीद है। कंपनी का फोकस स्मार्टफोन के इस्तेमाल को ज्यादा आसान बनाने और अलग-अलग डिवाइसेज के बीच बेहतर कनेक्टिविटी देने पर है। इसमें AI से जुड़े नए टूल्स और सिस्टम एक्सपीरियंस में सुधार भी शामिल हैं। हालांकि, सभी फीचर्स हर डिवाइस पर उपलब्ध हों, यह जरूरी नहीं है।
ऐसे चेक करें नया अपडेट
अगर आपके पास लिस्ट में शामिल वनप्लस डिवाइस है, तो अपडेट रोलआउट होने पर आप इसे फोन की सेटिंग्स में जाकर चेक कर सकते हैं। इसके लिए Settings में System & Updates और फिर Software Update के विकल्प पर जाएं। अपडेट मिलने पर उसे डाउनलोड और इंस्टॉल किया जा सकता है।
ध्यान रहे कि नवंबर के बाद दिसंबर, 2026 और 2027 की पहली तिमाही में भी दूसरे वनप्लस स्मार्टफोन और टैबलेट को Android 17 आधारित ColorOS 17 अपडेट दिया जाना है। इनमें OnePlus 11 और OnePlus 12R जैसे फोन भी शामिल हैं।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से
टेक्नोलॉजी सेक्शन का अहम हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश के पास पत्रकारिता के
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प्राणेश की विशेषज्ञता गैजेट्स, टेक इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे विषयों में है। वे तकनीकी बारीकियों और कठिन शब्दावली को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि एक सामान्य पाठक भी तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया को आसानी से समझ सके। लेटेस्ट गैजेट्स का रिव्यू करना और नए मोबाइल ऐप्स के फीचर्स को आजमाना उनके काम का पसंदीदा हिस्सा है। उनकी लेखन शैली में स्पष्टता, रिसर्च और कहानी कहने का संतुलन देखने को मिलता है।
अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।
लेखन और व्यक्तिगत रुचियां
पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।
उन्हें स्मार्टफोन, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन से जुड़े विषयों पर गहराई से रिसर्च करना और पढ़ना पसंद है। काम के अलावा, उन्हें यात्रा करना भी बेहद पसंद है। उनके लिए यात्राएं केवल सुकून का जरिया नहीं, बल्कि नए अनुभवों और कहानियों को खोजने का तरीका हैं।
चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।