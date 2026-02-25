Hindustan Hindi News
OnePlus यूजर्स के लिए जरूरी खबर! केवल इन फोन्स को मिलेगा Android 17 अपडेट

Feb 25, 2026 02:18 pm ISTPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
OnePlus जल्द ही Android 17 पर बेस्ड OxygenOS 17 अपडेट जारी करने की तैयारी कर रहा है, जिसमें कई फ्लैगशिप, Nord और Pad डिवाइस शामिल हैं। हम इनकी पूरी लिस्ट लेकर आए हैं। 

OnePlus यूजर्स के लिए जरूरी खबर! केवल इन फोन्स को मिलेगा Android 17 अपडेट

टेक ब्रैंड OnePlus ने हाल ही में OxygenOS 16 (Android 16) का रोलआउट पूरा किया है, और अब अगला अपडेट OxygenOS 17 होने वाला है, जो Android 17 पर बेस्ड होगा। हालांकि अब तक कंपनी ने OxygenOS 17 के फीचर्स और रिलीज की आधिकारिक डीटेल्स पब्लिक नहीं की हैं, लेकिन मौजूदा अपडेट पॉलिसी और रिलीज टाइमलाइन के आधार पर एक डिवाइस लिस्ट तैयार की जा सकती है। ये डिवाइसेज Android 17 पर बेस्ड OxygenOS 17 अपडेट रिसीव करेंगे और इसके लिए एलिजिबल हैं।

कंपनी अपने डिवाइसेज को अपडेट्स देने के मामले में ऐक्टिव रहती है और इसका अपडेट रिकॉर्ड्स अच्छा रहा है। हम उन डिवाइसेज की लिस्ट नीचे शेयर कर रहे हैं, जिन्हें Android 17 पर बेस्ड OxygenOS 17 अपडेट मिलेगा। आप चेक कर सकते हैं कि आपका OnePlus फोन इस लिस्ट का हिस्सा है या नहीं।

OxygenOS 17 के लिए एलिजिबल OnePlus फ्लैगशिप डिवाइसेज

लिस्ट में वे फ्लैगशिप और प्रीमियम OnePlus मॉडल शामिल हैं जिनके Android 17 अपडेट मिल सकता है,

  • OnePlus Open
  • OnePlus 15
  • OnePlus 15R
  • OnePlus 13
  • OnePlus 13s
  • OnePlus 13R
  • OnePlus 13T
  • OnePlus 12
  • OnePlus 12R
  • OnePlus 11

ये सभी मॉडल कंपनी की नई सॉफ्टवेयर पॉलिसी के साथ कम से कम चार मेन Android वर्जन अपडेट पाने के लिए एलिजिबल हैं।

OnePlus Nord सीरीज के एलिजिबल मॉडल्स

OnePlus की मिड-रेंज Nord सीरीज में भी कई ऐसे डिवाइसेज हैं जो Android 17 अपडेट पाएंगे,

  • OnePlus Nord 5
  • OnePlus Nord CE 5
  • OnePlus Nord 4

OnePlus Pad टैबलेट सीरीज

OnePlus की टैबलेट रेंज भी Android 17 अपडेट रोलआउट टाइमलाइन में शामिल हो सकती है।

  • OnePlus Pad 3
  • OnePlus Pad 2
  • OnePlus Pad Lite
  • OnePlus Pad Go 2

अगर आपका OnePlus डिवाइस ऊपर दी गई लिस्ट का हिस्सा नहीं है तो आपको Android 17 पर बेस्ड OxygenOS 17 अपडेट मिलना मुश्किल है। हालांकि, कंपनी ने आधिकारिक लिस्ट अब तक शेयर नहीं की है।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari

प्राणेश तिवारी पिछले चार साल से लाइव हिन्दुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर टेक्नोलॉजी सेक्शन का हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश, आठ साल से ज्यादा वक्त से साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया को शब्दों में ढाल रहे हैं। गैजेट्स इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) उनकी एक्सपर्टीज हैं, जहां वह मुश्किल टेक्नोलॉजी को सरल और असरदार भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। लेटेस्ट गैजेट्स रिव्यू करना और नए ऐप्स पर वक्त बिताना उन्हें जॉब का पसंदीदा हिस्सा लगता है।
करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से करने वाले प्राणेश ने न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में भी भूमिका निभाई। लॉकडाउन में 'सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां' लघुकथा संग्रह भी लिखा। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड से सम्मानित प्राणेश ने स्मार्टफोन, AI, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन जैसे विषयों पर गहराई से तथ्यात्मक रिपोर्टिंग की है। काम के अलावा उन्हें लिखना और सफर करना पसंद है, दोनों ही उनके लिए दुनिया को समझने और कहानियों में बदलने का जरिया हैं।

