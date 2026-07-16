पावरबैंक का झंझट खत्म, अब 10000mAh बैटरी वाले फोन ला रहे वनप्लस, ओप्पो; डिटेल लीक
Oppo और OnePlus अब 10,000mAh या उससे ज्यादा कैपेसिटी की बैटरी वाले फोन ला सकते हैं। एक टिप्स्टर ने इस बाक की जानकारी दी है। कब लॉन्च होंगे ये बाहुबली बैटरी वाले फोन, चलिए एक नजर डालते हैं सामने आई डिटेल्स पर
हाल ही में भारत में Oppo A6 Pro 5G लॉन्च किया गया, जिसमें Oppo A सीरीज के किसी भी फोन के मुकाबले सबसे बड़ी बैटरी दी गई है। इसी तरह, अप्रैल में देश में OnePlus Nord 6 पेश किया गया था, जिसमें काफी बड़ी बैटरी है; यह किसी भी OnePlus स्मार्टफोन में अब तक की सबसे बड़ी बैटरी है। बड़ी बैटरी के अलावा, दोनों फोन में 80W वायर्ड फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी है। अब, एक टिप्स्टर का दावा है कि दो स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियां नए फोन पर काम कर रही हैं, जिनमें 10,000mAh या उससे ज्यादा कैपेसिटी वाली बैटरी हो सकती है।
Oppo और OnePlus अब 10,000mAh बैटरी वाले नए फोन
चीनी की माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म बीवो पर एक पोस्ट में, टिप्स्टर 'डिजिटल चैट स्टेशन' ने दावा किया है कि Oppo और OnePlus 10,000mAh बैटरी वाले नए स्मार्टफोन पर काम कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि वनप्लस का यह फोन अभी "प्री-रिसर्च" (शुरुआती रिसर्च) के चरण में है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इनमें से किसी भी स्मार्टफोन निर्माता ने इन डिटेल्स की पुष्टि नहीं की है। इसलिए, इस लीक डिटेल पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता।
खबर है कि ओप्पो सबसे पहले ओप्पो A-सीरीज का एक फोन लॉन्च करेगा जिसमें 10,000mAh की सिंगल-सेल बैटरी होगी। वहीं, वनप्लस अगले साल 'Pro' ब्रांडिंग और मॉडल नंबर SM8845 वाला एक मिड-रेंज फोन लॉन्च करने की योजना बना रहा है, जिसमें 10,000mAh से बड़ी बैटरी हो सकती है।
अगर यह सच है, तो ओप्पो A-सीरीज और वनप्लस के ये दो फोन, इन दोनों टेक कंपनियों के अब तक के फोन में सबसे बड़ी बैटरी के साथ लॉन्च हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, Oppo A6 Pro 5G में अभी A-सीरीज के सभी फोन में सबसे बड़ी बैटरी है। वहीं, OnePlus Nord 6 में वनप्लस के किसी भी फोन में अब तक की सबसे बड़ी बैटरी दी गई है।
Oppo A6 Pro 5G को हाल ही में 5 जनवरी को भारत में लॉन्च किया गया था। इसके बेस 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वाले मॉडल की शुरुआती कीमत 21,999 रुपये है। इस फोन में 7,000mAh की बैटरी है और यह 80W सुपरवूक वायर्ड फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। वहीं, OnePlus Nord 6 को 7 अप्रैल को भारत में लॉन्च किया गया था। इसके 8GB रैम और 256GB स्टोरेज वाले बेस वेरिएंट की शुरुआती कीमत 38,999 रुपये है। इसमें 9,000mAh की बैटरी है और यह भी ओप्पो फोन की तरह ही फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है।
लेखक के बारे मेंArpit Soni
अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।और पढ़ें
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