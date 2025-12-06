OnePlus AI पर फूटा यूजर्स का गुस्सा, अरुणाचल प्रदेश के बारे में नहीं करता बात, वायरल हुआ वीडियो

संक्षेप: यूजर ने अरुणाचल के बारे में कैप्शन क्रिएट करने की कोशिश की, वैसे ही यह AI टूल फ्रीज हो गया। कुछ भी क्रिएट करने की बजाय फोन ने ‘कुछ और डालने की कोशिश करें’ कहकर जवाब दिया, जिससे यूजर हैरान रह गए।

OnePlus AI इंडियन यूजर्स के निशाने पर है। एक X यूजर के अनुसार इस एआई राइटिंग टूल ने उस प्रॉम्प्ट का टेक्स्ट जेनरेट से मना कर दिया जिसमें अरुणाचल प्रदेश शामिल था। यह समस्या तब सामने आई जब यूजर ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया। इस वीडियो में दिखाया गया था कि जैसे ही यूजर ने अरुणाचल के बारे में कैप्शन क्रिएट करने की कोशिश की, वैसे ही यह AI टूल फ्रीज हो गया। कुछ भी क्रिएट करने की बजाय फोन ने 'कुछ और डालने की कोशिश करें' (try entering something else) कहकर जवाब दिया, जिससे यूजर हैरान रह गए। यह क्लिप तेजी से वायरल हो गई और इसे हजारों लाइक्स और शेयर मिले।

लेटेस्ट OxygenOS अपडेट का हिस्सा कई यूजर ने अपने वनप्लस फोन पर इस फीचर को आजमाया और उन्हें भी यही समस्या देखने को मिली। वनप्लस 13 सीरीज जैसे डिवाइस पर लेटेस्ट OxygenOS अपडेट का हिस्सा, AI Writer, यूजर्स को सोशल मीडिया कैप्शन, नोट्स और छोटे टेक्स्ट लिखने में मदद करने के लिए बनाया गया है। चौंकाने वाली बात यह है कि जब भी कोई अरुणाचल प्रदेश का जिक्र करता है, तो यह काम करना बंद कर देता।

राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामलों से बचता है एआई कुछ ही समय में यूजर्स को एहसास हुआ कि यह कोई आम गड़बड़ी नहीं थी। कई यूजर्स ने बताया कि एआई टूल उन विषयों से भी बचता है, जिन्हें चीन राजनीतिक रूप से संवेदनशील मानता है, जैसे दलाई लामा, ताइवान या अरुणाचल प्रदेश के भारत का हिस्सा होने संबंधी बयान।