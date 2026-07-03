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9000mAh बैटरी वाला OnePlus फोन, 'मक्खन' जैसे स्मूद डिस्प्ले, 120W की स्पीड से होगा चार्ज

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
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OnePlus अब Ace 7 सीरीज को लॉन्च करने की तैयारी में जुट गया है। खबर है कि सीरीज में Ace 7 Pro और स्टैंडर्ड Ace 7 मॉडल शामिल होंगे। एक लीक के अनुसार, फोन में 120W फास्ट चार्जिंग के साथ 9000 एमएएच तक बैटरी होगी।

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OnePlus Ace 6 को पिछले साल अक्टूबर में स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिपसेट के साथ लॉन्च किया गया था, जबकि OnePlus Ace 6 Ultra को इस साल की शुरुआत में मीडियाटेक के डाइमेंसिटी 9500 प्रोसेसर के साथ पेश किया गया था। अब, ऐसा लगता है कि OnePlus अगली पीढ़ी की Ace 7 लाइनअप तैयार करने में व्यस्त है। एक नई लीक से आने वाले स्मार्टफोन के खास स्पेसिफिकेशन्स का पता चला है। कहा जा रहा है कि ये अभी इंजीनियरिंग सैंपल स्टेज में हैं। उम्मीद है कि इस बार OnePlus, Ace 7 Pro और स्टैंडर्ड Ace 7 मॉडल लॉन्च करेगा। ये स्नैपड्रैगन चिपसेट पर चल सकते हैं और इनमें 9,000mAh की बैटरी हो सकती है।

9000mAh बैटरी वाला OnePlus फोन, 'मक्खन' जैसे स्मूद डिस्प्ले, 120W की स्पीड से होगा चार्ज

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OnePlus Ace 7 Series के स्पेसिफेकेशन्स (संभावित)

चीन के टिप्स्टर 'डिजिटल चैट स्टेशन' ने सोशल मीडिया साइट Weibo पर दावा किया है कि इस सब-सीरीज का एक नया वर्जन तैयार किया जा रहा है और इसके इंजीनियरिंग प्रोटोटाइप में स्नैपड्रैगन चिपसेट का इस्तेमाल किया गया है। कहा जा रहा है कि एक इंजीनियरिंग सैंपल में स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 (SM8850) होगा, जबकि दूसरे मॉडल में उसी चिपसेट का एक कस्टम वर्जन होगा, जिसका मॉडल नंबर SM8850Q है।

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फोन में 120W चार्जिंग और 9,000mAh की बैटरी

इसके अलावा, इन प्रोटोटाइप्स में 1.5K रिजॉल्यूशन और 185 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला 6.78-इंच का फ्लैट डिस्प्ले होने की उम्मीद है। कहा जा रहा है कि इनमें 9,000mAh की बैटरी होगी जो 100W या 120W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी। इन दोनों में एक्टिव फैन कूलिंग की सुविधा हो सकती है और इनका डिजाइन मिनिमलिस्टिक (सादा और सरल) होने की बात कही जा रही है।

प्रो मॉडल में 50 मेगापिक्सेल का टेलीफोटो सेंसर

टिप्स्टर का यह भी कहना है कि लाइनअप के प्रो मॉडल में सैमसंग के JN5 सेंसर पर बेस्ड 50-मेगापिक्सेल का पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा होगा, जिसमें 3.5x ऑप्टिकल जूम की सुविधा मिलेगी। यह अभी तय नहीं है और फाइनल लॉन्च से पहले इसमें बदलाव हो सकता है।

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पोस्ट में स्पष्ट रूप से इन अपकमिंग फोन के नामों का उल्लेख नहीं है, लेकिन कमेंट से हिंट मिलता है कि टिप्स्टर वनप्लस ऐस 7 सीरीज के बारे में बात कर रहा है। लीक हुए स्पेसिफिकेशन पहले के Ace 7 लीक से भी मेल खाते हैं। हालांकि, इन डिटेल्स पर अभी पूरी तरह से विश्वास नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि वनप्लस आधिकारिक तौर पर ऐस 7 और ऐस 7 प्रो के अस्तित्व की पुष्टि नहीं कर देता।

OnePlus Ace 6 को अक्टूबर 2025 में स्नैपड्रैगन 8 Elite चिपसेट और 7,800mAh बैटरी के साथ लॉन्च किया गया था। Ultra मॉडल को इस साल अप्रैल में मीडियाटेक डाइमेंसिटी 9500 चिपसेट और 8,600mAh बैटरी के साथ रिलीज किया गया था। दोनों फोन में 165 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाले डिस्प्ले हैं।

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Arpit Soni

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Arpit Soni

अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।

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