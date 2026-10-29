OnePlus लाया दो पावरफुल स्मार्टफोन, इनमें 9000mAh बैटरी और 200MP कैमरा; इतनी है कीमत

OnePlus ने अपने दो धाड़क स्मार्टफोन OnePlus Ace 7 Pro और OnePlus Ace 7 को चीन में लॉन्च कर दिया है। दोनों ही फोन 9000 एमएएच बैटरी और 200 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा पैक करते हैं। अंतर बस प्रोसेसर का है। चलिए डिटेल में बताते हैं सबकुछ...

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OnePlus Ace 7 Pro and OnePlus Ace 7 Launched: वनप्लस ने आखिरकार अपनी मोस्ट अवेटेड OnePlus Ace 7 series को चीन में लॉन्च कर दिया है। इस सीरीज में दो स्मार्टफोन मॉडल - OnePlus Ace 7 और OnePlus Ace 7 Pro शामिल हैं। दोनों ही मॉडल अगले महीने से चीन में खरीदने के लिए उपलब्ध हो जाएंगे। इन फोन्स की सबसे बड़ी खासियत इनकी बड़ी बैटरी और पावरफुल कैमरा है। इन दोनों ही फोन में 9,000mAh की बैटरी है और 200 मेगापिक्सेल का मेन रियर कैमरा है। दोनों तीन कलर्स में आते हैं। अंतर प्रोसेसर का है। चलिए डिटेल में जानते हैं इन दोनों फोन्स की कीमत और खासियत के बारे में सबकुछ…

OnePlus Ace 7 के बेस मॉडल (12GB रैम + 256GB स्टोरेज) की कीमत 4,399 युआन (लगभग 63,000 रुपये) से शुरू होती है।

इतनी है अलग-अलग मॉडल की कीमत OnePlus Ace 7 के बेस मॉडल (12GB रैम + 256GB स्टोरेज) की कीमत 4,399 युआन (लगभग 63,000 रुपये) से शुरू होती है। इसके 16GB+256GB वेरिएंट की कीमत 4,899 युआन (लगभग 70,000 रुपये) और 12GB+512GB वेरिएंट की कीमत 5,199 युआन (लगभग 74,000 रुपये) है। 16GB रैम और 512GB स्टोरेज वाले मॉडल की कीमत 5,699 युआन (लगभग 81,000 रुपये) है।

दूसरी ओर, OnePlus Ace 7 Pro के बेस वेरिएंट की कीमत 4,799 युआन (लगभग 69,000 रुपये) से शुरू होती है, जिसमें 12GB रैम + 256GB स्टोरेज है। इसके 16GB+256GB वेरिएंट की कीमत 5,299 युआन (लगभग 76,000 रुपये), 12GB+512GB वेरिएंट की कीमत 5,599 युआन (लगभग 80,000 रुपये) और 16GB+512GB वेरिएंट की कीमत 5,999 युआन (लगभग 86,000 रुपये) हैं। 16GB रैम और 1TB स्टोरेज वाले टॉप-एंड मॉडल की कीमत 7,299 युआन (लगभग 1,04,000 रुपये) है।

वनप्लस ऐस 7 सीरीज के ये दोनों फोन्स 3 नवंबर को चीन में ओप्पो ऑनलाइन स्टोर के जरिए बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे। वनप्लस ऐस 7 मिडनाइट ब्लैक, स्ट्रीमर व्हाइट और क्वेंच्ड कलर्स में लॉन्च किया गया है जबकि वनप्लस ऐस 7 प्रो मॉडल को फ्लोइंग व्हाइट, मिडनाइट ब्लैक और विंडब्रेकर कलर्स में लॉन्च किया गया है।

चलिए अब एक नजर डालते हैं OnePlus Ace 7 और OnePlus Ace 7 Pro के खासियत पर

वनप्लस ऐस 7 और वनप्लस ऐस 7 प्रो डुअल-सिम स्मार्टफोन हैं और दोनों ही ओप्पो के लेटेस्ट एंड्रॉयड 17 पर बेस्ड कलरओएस 17 पर चलते हैं, जो वनप्लस 16 में भी दिया गया है। वनप्लस ऐस 7 सीरीज के फोन में 185 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और 2000 निट्स पीक ब्राइटनेस वाली 6.78-इंच की 1.5K रिजॉल्यूशन वाली एमोलेड स्क्रीन बनी है। दोनों मॉडल, धूल और पानी से सुरक्षित रहने के लिए IP66+IP68+IP69+IP69K रेटिंग के साथ आते हैं।

हैवी रैम और प्रोसेसर भी दमदार दोनों मॉडल अलग-अलग प्रोसेसर से लैस हैं। वनप्लस ऐस 7 प्रो में क्वालकॉम का ऑक्टा-कोर स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 चिपसेट लगा है, जिसे 3nm प्रोसेस पर बनाया गया है। वहीं, वनप्लस ऐस 7 में हाल ही में लॉन्च हुआ स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5V चिपसेट दिया गया है। ये दोनों चिपसेट 4.6 गीगाहर्ट्ज तक की पीक क्लॉक स्पीड देते हैं। चिपसेट के साथ LPDDR5x अल्ट्रा रैम और UFS 4.1 ऑनबोर्ड स्टोरेज दी गई है। थर्मल मैनेजमेंट के लिए, वनप्लस ऐस 7 सीरीज में 'डुअल-पाथ ग्लेशियर एयर-कूलिंग' सिस्टम दिया गया है।

दोनों में 200 मेगापिक्सेल का मेन कैमरा कैमरे की बात करें तो, वनप्लस ऐस 7 सीरीज में डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। इसमें 200-मेगापिक्सेल का मेन कैमरा है, जो ऑटोफोकस, ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन और 20x तक डिजिटल जूम को सपोर्ट करता है। इसके साथ, ऐस 7 में 112-डिग्री फील्ड ऑफ व्यू वाला 8-मेगापिक्सेल का अल्ट्रावाइड कैमरा है, जबकि ऐस 7 प्रो में 120x तक डिजिटल जूम वाला 50-मेगापिक्सेल (f/2.8) का टेलीफोटो कैमरा दिया गया है। दोनों में सेल्फी के लिए 16-मेगापिक्सेल कैमरा है। दोनों फोन से 8K/30 fps तक की वीडियो रिकॉर्डिंग की जा सकती है।

तेज चार्जिंग के साथ बड़ी बैटरी भी वनप्लस ऐस 7 और ऐस 7 प्रो में 9,000mAh की बैटरी दी गई है, जो 100W वायर्ड फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। कनेक्टिविटी के लिए, दोनों फोन 5G, 4G LTE, वाई-फाई 7, ब्लूटूथ 5.4, जीपीएस, बेईदौ, ग्लोनास, गैलीलियो और क्यूजेडएसएस का सपोर्ट मिलता है। इनमें प्रॉक्सिमिटी सेंसर, एम्बिएंट लाइट सेंसर, ई-कंपास, एक्सेलेरोमीटर, जायरोस्कोप, सेफ्टी के लिए इन-डिस्प्ले अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर और IR ब्लास्टर जैसे सेंसर दिए गए हैं। इन दोनों फोन का डाइमेंशन 162.3x77.37x8.59 एमएम है। ऐस 7 का वजन लगभग 223 ग्राम है, जबकि ऐस 7 प्रो का वजन लगभग 225 ग्राम है।

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