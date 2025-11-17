Hindustan Hindi News
oneplus ace 6t will launch this month confirms company will come with snapdragon 8 gen 5 processor
OnePlus फैन्स के लिए बड़ी खुशखबरी, लॉन्च होने वाला है यह धांसू फोन, मिल सकती है 8000mAh की बैटरी

संक्षेप: OnePlus Ace 6T इसी महीने लॉन्च होने वाला है। कंपनी का यह फोन 165Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करेगा। यह स्नैपड्रैगन 8 जेन 5 प्रोसेसर पर काम करने वाला दुनिया का पहला फोन होगा। इस फोन की बैटरी 8000mAh की हो सकती है।

Mon, 17 Nov 2025 10:11 AMKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
OnPlus Ace 6T का यूजर्स को बेसब्री से इंतजार है। कंपनी ने इसकी लॉन्च डेट को कन्फर्म करके यूजर्स की एक्साइटमेंट को बढ़ा दिया है। वनप्लस का यह फोन इसी महीने चीन में लॉन्च होने वाला है। फोन स्नैपड्रैगन 8 जेन 5 प्रोसेसर के साथ आएगा। कंपनी के प्रेसिडेंट Li Jie के अनुसार इस प्रोसेसर से लैस यह दुनिया का पहला स्मार्टफोन होगा। कुछ रिपोर्ट्स की मानें, तो इस प्रोसेसर को वनप्लस के साथ मिलकर डिवेलप किया गया है। इसमें 165Hz का गेमप्ले ऑफर करने के लिए एक नया गेमिंग कर्नेल डिजाइन भी इंटीग्रेटेड है।

शानदार ग्राफिक्स के लिए इसमें अड्रीनो 840 GPU के साथ 3nm प्रोसेस पर बेस्ड Oryon CPU कोर दिए गए हैं, जिन्हें हाई फ्रीक्वेंसी पर 2+6 के क्लस्टर में अरेंज किया गया है। माना जा रहा है कि वनप्लस ने 165Hz को एक मेनस्ट्रीम मोबाइल गेम के लिए अपनाया है। यह गेम Genshin Impact हो सकता है। वनप्लस प्रेसिडेंट ने कहा कि एस 6T 165Hz की गेमिंग को आसानी से हैंडल कर लेगा।

इन फीचर्स के साथ आ सकता है फोन

रिपोर्ट्स के अनुसार फोन में कंपनी 6.7 इंच का OLED डिस्प्ले दे सकती है। यह डिस्प्ले 1.5K रेजॉलूशन के साथ आएगा और इसका रिफ्रेश रेट 165Hz का होगा। फोन को पावर देने के लिए इसमें 8000mAh की बैटरी दी जा सकती है। यह बैटरी 100 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट कर सकती है। फोन ऐंड्रॉयड 16 पर बेस्ड ColorOS 16 पर काम कर सकता है।

फोन में फोटोग्राफी के लिए दो रियर कैमरे मिल सकते हैं। इनमें 50 मेगापिक्सल के मेन लेंस के साथ एक 8 मेगापिक्सल का सेकेंडरी कैमरा शामिल हो सकता है। वहीं, सेल्फी के लिए फोन में कंपनी 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दे सकती है। वनप्लस एस 6T स्मार्टफोन मेटल मिडिल फ्रेम से लैस होगा। इसमें आपको बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए अल्ट्रा-सोनिक इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल सकता है।

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 12 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। करीब 6 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। खाली समय में समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। पहाड़ पर घूमना और फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना इन्हें बहुत पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
OnePlus

