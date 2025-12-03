Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़oneplus ace 6t launched with 8300mah battery 50mp camera
8300mAh बैटरी वाला फोन लाया वनप्लस, फुल वॉटरप्रूफ और कैमरा भी दमदार, यह है खास

8300mAh बैटरी वाला फोन लाया वनप्लस, फुल वॉटरप्रूफ और कैमरा भी दमदार, यह है खास

संक्षेप:

OnePlus Ace 6T Launched: वनप्लस ने चीन में अपने नए स्मार्टफोन के तौर पर OnePlus Ace 6T को लॉन्च कर दिया है। फोन क्वालकॉम के नए स्नैपड्रैगन 8 सीरीज चिपसेट से लैस है और 8,300mAh की बैटरी पैक करता है। डिटेल में जानिए फोन में क्या-क्या खास मिलेगा

Wed, 3 Dec 2025 05:54 PMArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
OnePlus Ace 6T

OnePlus Ace 6T

  • checkFlash Black
  • checkUp to 16 GB RAM
  • checkUp to 1TB Storage

₹39999

और जाने

discount

13% OFF

Oppo F31 Pro Plus 5G

Oppo F31 Pro Plus 5G

  • checkBlue
  • check8GB/12GB RAM
  • check256GB Storage
amazon-logo

₹32999

₹37999

खरीदिये

discount

11% OFF

Vivo V60 5G

Vivo V60 5G

  • checkMist Grey
  • check8GB / 12GB / 16GB RAM
  • check128GB / 256GB / 512GB Storage
amazon-logo

₹38999

₹43999

खरीदिये

discount

11% OFF

Realme 15 Pro 5G

Realme 15 Pro 5G

  • checkFlowing Silver
  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB/512GB Storage
amazon-logo

₹33999

₹37999

खरीदिये

OPPO K13 Turbo Pro

OPPO K13 Turbo Pro

  • checkSilver Knight
  • check8GB/12GB/16GB RAM
  • check256GB/512GB Storage

₹39999

और जाने

OnePlus Ace 6T Launched: वनप्लस ने चीन में अपने नए स्मार्टफोन के तौर पर OnePlus Ace 6T को लॉन्च कर दिया है। यह ऐस 6 लाइनअप का लेटेस्ट एडिशन है। यह फोन देश में ओप्पो चाइना ऑनलाइन स्टोर पर तीन कलर में मिलेगा। नया वनप्लस Ace 6T क्वालकॉम के नए स्नैपड्रैगन 8 सीरीज चिपसेट से लैस है, जिसे 26 नवंबर को लॉन्च किया गया था। इसमें डुअल रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें 50-मेगापिक्सेल का प्राइमरी कैमरा है। इसके अलावा, इसमें 8,300mAh की बैटरी और नया विंड चेजर गेमिंग कर्नेल है। इसमें डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंस के लिए IP66, IP68, IP69 और IP69K रेटिंग भी है।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
OnePlus Ace 6T

OnePlus Ace 6T

  • checkFlash Black
  • checkUp to 16 GB RAM
  • checkUp to 1TB Storage

₹39999

और जाने

discount

13% OFF

Oppo F31 Pro Plus 5G

Oppo F31 Pro Plus 5G

  • checkBlue
  • check8GB/12GB RAM
  • check256GB Storage
amazon-logo

₹32999

₹37999

खरीदिये

discount

11% OFF

Vivo V60 5G

Vivo V60 5G

  • checkMist Grey
  • check8GB / 12GB / 16GB RAM
  • check128GB / 256GB / 512GB Storage
amazon-logo

₹38999

₹43999

खरीदिये

discount

11% OFF

Realme 15 Pro 5G

Realme 15 Pro 5G

  • checkFlowing Silver
  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB/512GB Storage
amazon-logo

₹33999

₹37999

खरीदिये

OPPO K13 Turbo Pro

OPPO K13 Turbo Pro

  • checkSilver Knight
  • check8GB/12GB/16GB RAM
  • check256GB/512GB Storage

₹39999

और जाने

इतनी है OnePlus Ace 6T की कीमत

चीन में वनप्लस ऐस 6T की कीमत 2,599 युआन (लगभग 33,000 रुपये) से शुरू होती है, यह 12GB रैम और 512GB स्टोरेज वाले बेस वेरिएंट की कीमत है। हालांकि, शुरुआती ऑफर के तौर पर, कस्टमर प्री-ऑर्डर करते समय इस फोन को 2,399 युआन (लगभग 31,000 रुपये) की डिस्काउंटेड कीमत पर ले सकते हैं। यह फोन 16GB+512GB और 16GB+1TB कॉन्फिगरेशन में भी मिलेगा। यह चीन में ओप्पो चाइना ऑनलाइन स्टोर पर खरीदने के लिए उपलब्ध होगा। वनप्लस ऐस 6T फ्लैश ब्लैक, फ्लीटिंग ग्रीन और इलेक्ट्रिक वायलेट जैसे कलर्स में लॉन्च किया गया है।

OnePlus Ace 6T Launched
ये भी पढ़ें:आधी से कम कीमत में 65 inch Smart TV, खत्म हो रहा Stock, लिस्ट में Sony भी

OnePlus Ace 6T के स्पेसिफिकेशन्स

वनप्लस ऐस 6T एक डुअल सिम फोन है जो एंड्रॉयड 16 पर बेस्ड ColorOS 16 पर चलता है। इसमें 6.83-इंच का फुल एचडी प्लस (1272x2800 पिक्सेल) AMOLED डिस्प्ले है, जिसमें 165 हर्ट्ज तक रिफ्रेश रेट, 1800 निट्स तक पीक ब्राइटनेस, 450 पीपीआई पिक्सेल डेंसिटी, 1.07 बिलियन कलर्स, 100 परसेंट DCI-P3 कलर गेमट और 330 हर्ट्ज तक टच सैंपलिंग रेट है। यह क्वालकॉम के ऑक्टा कोर स्नैपड्रैगन 8 जेन 5 चिपसेट पर चलता है, जिसमें दो परफॉर्मेंस कोर और छह एफिशिएंसी कोर हैं। इसे 16GB तक LPDDR5x रैम और 1TB तक UFS 4.1 ऑनबोर्ड स्टोरेज के साथ जोड़ा गया है।

कैमरे की बात करें तो, OnePlus Ace 6T में डुअल रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें 50-मेगापिक्सेल (f/1.8) का प्राइमरी शूटर है जो टू-एक्सिस ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन (OIS) के साथ आता है। इसमें 112-डिग्री फील्ड ऑफ व्यू वाला 8-मेगापिक्सेल (f/2.2) का अल्ट्रावाइड रियर कैमरा भी है। सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए इसमें 16-मेगापिक्सेल (f/2.4) का फ्रंट-फेसिंग कैमरा है। रियर कैमरा सेटअप 120fps तक 4K रिजॉल्यूशन वीडियो शूट कर सकता है, जबकि सेल्फी कैमरा 30fps पर 1080p तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है।

इसमें 100W वायर्ड सुपरवूक फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 8300mAh की बैटरी है। OnePlus Ace 6T डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंस के लिए IP66 + IP68 + IP69 + IP69K रेटेड है। इसका डाइमेंशन 163.41x77.04x8.30 एमएम है, जबकि वजन लगभग 217 ग्राम है। फोन में मिलने वाले ऑनबोर्ड सेंसर्स की लिस्ट में एक प्रॉक्सिमिटी सेंसर, एक एम्बिएंट लाइट सेंसर, एक कलर टेम्परेचर सेंसर, एक इलेक्ट्रॉनिक कंपास, एक एक्सेलेरोमीटर, एक जायरोस्कोप और एक IR ब्लास्टर शामिल हैं। OnePlus Ace 6T में सिक्योरिटी के लिए इन-डिस्प्ले 3D अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिलता है। कनेक्टिविटी ऑप्शन की बात करें तो, यह 5G, 4G LTE, वाई-फाई 7, एनएफसी, यूएसबी टाइप-सी पोर्ट, बेइदौ, जीपीएस, ग्लोनास, गैलीलियो और क्यूजेडएसएस को सपोर्ट करता है।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Vivo V50 Elite Edition

Vivo V50 Elite Edition

  • check12 Gb RAM
  • check512 GB Storage
  • check6.77 inches Display Size
amazon-logo

₹39999

खरीदिये

discount

11% OFF

OnePlus 13R

OnePlus 13R

  • checkAstral Trail
  • check12 GB / 16 GB RAM
  • check256 GB / 512 GB Storage
amazon-logo

₹39999

₹44999

खरीदिये

Realme GT 8

Realme GT 8

  • checkBlue
  • check12GB RAM
  • check256GB Storage

₹52990

और जाने

Redmi 15C 5G

Redmi 15C 5G

  • checkGrey
  • check4GB / 6GB RAM
  • check128GB / 256GB Storage

₹12499

और जाने

discount

8% OFF

Vivo X300 Pro 5G

Vivo X300 Pro 5G

  • checkElite Black
  • check16GB RAM
  • checkNo Storage
amazon-logo

₹109999

₹119999

खरीदिये

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni
अर्पित सोनी ने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। इन्हें करीब 8 साल का एक्सपीरियंस है। अर्पित ने अपना करियर स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल से शुरू किया। उसके बाद दैनिक भास्कर (डिजिटल) में अपनी सेवाएं दीं, यहां टेक और ऑटो बीट में करीब 4 साल काम किया। साल 2021 से अर्पित लाइव हिंदुस्तान में सेवाएं दे रहे हैं। टेक और गैजेट्स में इनका इंटरेस्ट है। और पढ़ें
Gadgets Hindi News OnePlus

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।