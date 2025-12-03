8300mAh बैटरी वाला फोन लाया वनप्लस, फुल वॉटरप्रूफ और कैमरा भी दमदार, यह है खास

संक्षेप: OnePlus Ace 6T Launched: वनप्लस ने चीन में अपने नए स्मार्टफोन के तौर पर OnePlus Ace 6T को लॉन्च कर दिया है। फोन क्वालकॉम के नए स्नैपड्रैगन 8 सीरीज चिपसेट से लैस है और 8,300mAh की बैटरी पैक करता है। डिटेल में जानिए फोन में क्या-क्या खास मिलेगा

Wed, 3 Dec 2025 05:54 PM

OnePlus Ace 6T Launched: वनप्लस ने चीन में अपने नए स्मार्टफोन के तौर पर OnePlus Ace 6T को लॉन्च कर दिया है। यह ऐस 6 लाइनअप का लेटेस्ट एडिशन है। यह फोन देश में ओप्पो चाइना ऑनलाइन स्टोर पर तीन कलर में मिलेगा। नया वनप्लस Ace 6T क्वालकॉम के नए स्नैपड्रैगन 8 सीरीज चिपसेट से लैस है, जिसे 26 नवंबर को लॉन्च किया गया था। इसमें डुअल रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें 50-मेगापिक्सेल का प्राइमरी कैमरा है। इसके अलावा, इसमें 8,300mAh की बैटरी और नया विंड चेजर गेमिंग कर्नेल है। इसमें डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंस के लिए IP66, IP68, IP69 और IP69K रेटिंग भी है।

इतनी है OnePlus Ace 6T की कीमत चीन में वनप्लस ऐस 6T की कीमत 2,599 युआन (लगभग 33,000 रुपये) से शुरू होती है, यह 12GB रैम और 512GB स्टोरेज वाले बेस वेरिएंट की कीमत है। हालांकि, शुरुआती ऑफर के तौर पर, कस्टमर प्री-ऑर्डर करते समय इस फोन को 2,399 युआन (लगभग 31,000 रुपये) की डिस्काउंटेड कीमत पर ले सकते हैं। यह फोन 16GB+512GB और 16GB+1TB कॉन्फिगरेशन में भी मिलेगा। यह चीन में ओप्पो चाइना ऑनलाइन स्टोर पर खरीदने के लिए उपलब्ध होगा। वनप्लस ऐस 6T फ्लैश ब्लैक, फ्लीटिंग ग्रीन और इलेक्ट्रिक वायलेट जैसे कलर्स में लॉन्च किया गया है।

OnePlus Ace 6T के स्पेसिफिकेशन्स वनप्लस ऐस 6T एक डुअल सिम फोन है जो एंड्रॉयड 16 पर बेस्ड ColorOS 16 पर चलता है। इसमें 6.83-इंच का फुल एचडी प्लस (1272x2800 पिक्सेल) AMOLED डिस्प्ले है, जिसमें 165 हर्ट्ज तक रिफ्रेश रेट, 1800 निट्स तक पीक ब्राइटनेस, 450 पीपीआई पिक्सेल डेंसिटी, 1.07 बिलियन कलर्स, 100 परसेंट DCI-P3 कलर गेमट और 330 हर्ट्ज तक टच सैंपलिंग रेट है। यह क्वालकॉम के ऑक्टा कोर स्नैपड्रैगन 8 जेन 5 चिपसेट पर चलता है, जिसमें दो परफॉर्मेंस कोर और छह एफिशिएंसी कोर हैं। इसे 16GB तक LPDDR5x रैम और 1TB तक UFS 4.1 ऑनबोर्ड स्टोरेज के साथ जोड़ा गया है।

कैमरे की बात करें तो, OnePlus Ace 6T में डुअल रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें 50-मेगापिक्सेल (f/1.8) का प्राइमरी शूटर है जो टू-एक्सिस ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन (OIS) के साथ आता है। इसमें 112-डिग्री फील्ड ऑफ व्यू वाला 8-मेगापिक्सेल (f/2.2) का अल्ट्रावाइड रियर कैमरा भी है। सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए इसमें 16-मेगापिक्सेल (f/2.4) का फ्रंट-फेसिंग कैमरा है। रियर कैमरा सेटअप 120fps तक 4K रिजॉल्यूशन वीडियो शूट कर सकता है, जबकि सेल्फी कैमरा 30fps पर 1080p तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है।