OnePlus के नए स्मार्टफोन में 8000mAh से ज्यादा की बैटरी, 16GB रैम और प्रोसेसर भी जबर्दस्त

संक्षेप: वनप्लस 6T गीकबेंच पर लिस्ट हो गया है। लिस्टिंग के अनुसार यह फोन स्नैपड्रैगन 8 जेन 5 प्रोसेसर से लैस होगा। फोन में कंपनी 16जीबी रैम देने वाली है। यह फोन 8000mAh से ज्यादा की बैटरी के साथ मार्केट में एंट्री करेगा।

वनप्लस का अपकमिंग फोन आजकल हॉट टॉपिक बना हुआ है। इस फोन का नाम OnePlus Ace 6T है। फोन चीन में प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध हो गया है। उम्मीद है कि यह इस महीने के आखिर में मार्केट में एंट्री कर लेगा। लॉन्च से पहले यह फोन बेंचमार्किंग प्लैटफॉर्म गीकबेंच पर लिस्ट हुआ है। इस लिस्टिंग से फोन के प्रोसेसेर के स्पेसिफिकेशन्स का खुलासा हो गया है। साथ ही कंपनी ने इस अपकमिंग फोन की बैटरी साइज को भी कन्फर्म कर दिया है।

16जीबी रैम और ऐंड्रॉयड 16 ओएस गीकबेंच की लिस्टिंग पर वनप्लस के कोडनेम PLR110 वाले एक डिवाइस का जिक्र किया गया है। माना जा रहा है कि यह वनप्लस एस 6T ही है, जो एक नए क्वालकॉम चिप से लैस है। चिपसेट में 3.38GHz पर 6 कोर और 3.2GHz पर दो कोर काम कर रहे हैं। ग्राफिक्स के लिए फोन में अड्रीनो 840 जीपीयू दिया गया है। ये डीटेल अपकमिंग चिपसेट स्नैपड्रैगन 8 जेन 5 के हैं, जो अगले कुछ दिनों में लॉन्च होने वाला है। गीकबेंच के सिंगल-कोर टेस्ट में 2981 पॉइंट और मल्टी-कोर टेस्ट में 10136 पॉइंट मिले हैं। फोन 16जीबी रैम से लैस है और यह ऐंड्रॉयड 16 ओएस पर काम करेगा।

8000mAh से ज्यादा की बैटरी कंपनी ने पोस्टर शेयर करके फोन की बैटरी को भी टीज किया है। वनप्लस के इस फोन की बैटरी 8000mAh से ज्यादा की होगी। फोन में कंपनी 100 वॉट की फास्ट चार्जिंग भी देने वाली है। रिपोर्ट्स के अनुसार यह फोन 6.8 इंच के OLED 1.5K डिस्प्ले से लैस होगा। फोन में ऑफर किए जाने वाले इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 165Hz का होगा। फोन में कंपनी बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए अल्ट्रासोनिक-इन स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर ऑफर करने वाली है।