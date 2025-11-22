इतना खूबसूरत है OnePlus का नया फोन, देखते ही आ जाएगा पसंद, डिजाइन लीक

संक्षेप: OnePlus Ace 6T Design Leak: वनप्लस इस महीने चीन में वनप्लस ऐस 6T लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है, जिसे ग्लोबली OnePlus 15R के नाम से लॉन्च किया जाएगा। भारत में भी अमेजन पर OnePlus 15R की माइक्रोसाइट लाइव हो चुकी है। अब फोन के डिजाइन रेंडर सामने आ गए हैं। आप भी देखें

Sat, 22 Nov 2025 11:56 AM

OnePlus Ace 6T Design Leak: वनप्लस इस महीने चीन में वनप्लस ऐस 6T लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है, जिसे ग्लोबली OnePlus 15R के नाम से लॉन्च किया जाएगा। भारत में भी अमेजन पर OnePlus 15R की माइक्रोसाइट लाइव हो चुकी है। अब, इसके ऑफिशियल लॉन्च से ठीक पहले, स्मार्टफोन के डिजाइन रेंडर ऑनलाइन लीक हो गए हैं, जिससे हमें इसकी पहली झलक देखने को मिलती है। वनप्लस के अपकमिंग फोन में वैसी ही डिजाइन लैंग्वेज होने की उम्मीद है जैसी हमने हाल ही में लॉन्च हुए वनप्लस 15 में देखी है। दिलचस्प बात यह है कि यह भी बताया गया है कि यह फोन आने वाले क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 जेन 5 प्रोसेसर वाला पहला स्मार्टफोन हो सकता है।

वनप्लस ऐस 6T का डिजाइन लीक, खास फीचर्स का भी खुलासा वनप्लस ऐस 6T के डिजाइन रेंडर्स को पॉपुलर टिप्स्टर इवान ब्लास ने एक्स पर रिवील किया है। रेंडर्स से पता चलता है कि फोन फ्लैट फ्रेम डिजाइन के साथ आएगा, जो हाल ही में लॉन्च हुए वनप्लस 15 जैसा है। रियर पैनल में LED फ्लैश के साथ पिल-शेप का कैमरा मॉड्यूल है।

सामने की तरफ, रेंडर्स से पता चलता है कि फोन में सेल्फी कैमरे के लिए एक पंच-होल कटआउट और कुछ पतले बेजेल्स हैं। रेंडर्स से यह भी पता चलता है कि फोन में लेफ्ट साइज एक डेडिकेटेड प्लस बटन होगा, जबकि राइट साइड वॉल्यूम रॉकर और पावर ऑन/ऑफ बटन दिए गए हैं। रेंडर से यह भी पता चला है कि फोन में डुअल-कैमरा सेटअप हो सकता है।

OnePlus Ace 6T के खास स्पेसिफिकेशन्स (संभावित) फोन के बारे में पहले भी कई लीक्स और अफवाहें सामने आई हैं, जिनसे हमें इसके संभावित फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स के बारे में कुछ जानकारी मिली है। फोन को हाल ही में गीकबेंच पर देखा गया था, जिससे पता चलता है कि यह 16GB रैम के साथ आ सकता है। इससे यह भी कंफर्म हुआ कि फोन में अपकमिंग क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 जेन 5 प्रोसेसर और एड्रेनो 840 जीपीयू होगा।

फोन में मिल सकती है इतनी बड़ी बैटरी कंपनी ने आने वाले स्मार्टफोन के कुछ ऑफिशियल टीजर भी दिखाए हैं जिनसे पता चलता है कि यह 165fps अल्ट्रा-हाई फ्रेम रेट को सपोर्ट करेगा। प्रमोशन में यह भी दावा किया गया है कि फोन को एक बड़ा बैटरी अपडेट मिलेगा, जिसकी कैपेसिटी लगभग 8000mAh बताई जा रही है। फोन में 100W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट होने की भी खबर है।