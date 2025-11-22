Hindustan Hindi News
इतना खूबसूरत है OnePlus का नया फोन, देखते ही आ जाएगा पसंद, डिजाइन लीक

संक्षेप:

OnePlus Ace 6T Design Leak: वनप्लस इस महीने चीन में वनप्लस ऐस 6T लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है, जिसे ग्लोबली OnePlus 15R के नाम से लॉन्च किया जाएगा। भारत में भी अमेजन पर OnePlus 15R की माइक्रोसाइट लाइव हो चुकी है। अब फोन के डिजाइन रेंडर सामने आ गए हैं। आप भी देखें

Sat, 22 Nov 2025 11:56 AMArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
OnePlus Ace 6T Design Leak: वनप्लस इस महीने चीन में वनप्लस ऐस 6T लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है, जिसे ग्लोबली OnePlus 15R के नाम से लॉन्च किया जाएगा। भारत में भी अमेजन पर OnePlus 15R की माइक्रोसाइट लाइव हो चुकी है। अब, इसके ऑफिशियल लॉन्च से ठीक पहले, स्मार्टफोन के डिजाइन रेंडर ऑनलाइन लीक हो गए हैं, जिससे हमें इसकी पहली झलक देखने को मिलती है। वनप्लस के अपकमिंग फोन में वैसी ही डिजाइन लैंग्वेज होने की उम्मीद है जैसी हमने हाल ही में लॉन्च हुए वनप्लस 15 में देखी है। दिलचस्प बात यह है कि यह भी बताया गया है कि यह फोन आने वाले क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 जेन 5 प्रोसेसर वाला पहला स्मार्टफोन हो सकता है।

वनप्लस ऐस 6T का डिजाइन लीक, खास फीचर्स का भी खुलासा

वनप्लस ऐस 6T के डिजाइन रेंडर्स को पॉपुलर टिप्स्टर इवान ब्लास ने एक्स पर रिवील किया है। रेंडर्स से पता चलता है कि फोन फ्लैट फ्रेम डिजाइन के साथ आएगा, जो हाल ही में लॉन्च हुए वनप्लस 15 जैसा है। रियर पैनल में LED फ्लैश के साथ पिल-शेप का कैमरा मॉड्यूल है।

oneplus ace 6t aka oneplus 15r design leak

सामने की तरफ, रेंडर्स से पता चलता है कि फोन में सेल्फी कैमरे के लिए एक पंच-होल कटआउट और कुछ पतले बेजेल्स हैं। रेंडर्स से यह भी पता चलता है कि फोन में लेफ्ट साइज एक डेडिकेटेड प्लस बटन होगा, जबकि राइट साइड वॉल्यूम रॉकर और पावर ऑन/ऑफ बटन दिए गए हैं। रेंडर से यह भी पता चला है कि फोन में डुअल-कैमरा सेटअप हो सकता है।

oneplus ace 6t aka oneplus 15r
ये भी पढ़ें:iQOO 15 ने लॉन्च से पहले ही गाड़े झंडे, प्री-बुकिंग में बनाया रिकॉर्ड, डिटेल

OnePlus Ace 6T के खास स्पेसिफिकेशन्स (संभावित)

फोन के बारे में पहले भी कई लीक्स और अफवाहें सामने आई हैं, जिनसे हमें इसके संभावित फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स के बारे में कुछ जानकारी मिली है। फोन को हाल ही में गीकबेंच पर देखा गया था, जिससे पता चलता है कि यह 16GB रैम के साथ आ सकता है। इससे यह भी कंफर्म हुआ कि फोन में अपकमिंग क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 जेन 5 प्रोसेसर और एड्रेनो 840 जीपीयू होगा।

फोन में मिल सकती है इतनी बड़ी बैटरी

कंपनी ने आने वाले स्मार्टफोन के कुछ ऑफिशियल टीजर भी दिखाए हैं जिनसे पता चलता है कि यह 165fps अल्ट्रा-हाई फ्रेम रेट को सपोर्ट करेगा। प्रमोशन में यह भी दावा किया गया है कि फोन को एक बड़ा बैटरी अपडेट मिलेगा, जिसकी कैपेसिटी लगभग 8000mAh बताई जा रही है। फोन में 100W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट होने की भी खबर है।

दिलचस्प बात यह है कि अपकमिंग OnePlus Ace 6T को OnePlus 15R के नाम से भारत समेत दुनियाभर में लॉन्च किया जाएगा। आने वाले फोन को हाल ही में अगले महीने देश में लॉन्च करने के लिए टीज किया गया था। टीजर से पता चला कि फोन दो कलर ऑप्शन - ब्लैक और ग्रीन में आएगा। इसके अलावा, फोन में 1.5K रिजॉल्यूशन वाला 6.7-इंच का OLED डिस्प्ले होने की अफवाह है। फोटोग्राफी के लिए, फोन में 50-मेगापिक्सेल का प्राइमरी सेंसर और 8-मेगापिक्सेल का अल्ट्रा-वाइड-एंगल लेंस होने की बात कही गई है।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni
अर्पित सोनी ने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। इन्हें करीब 8 साल का एक्सपीरियंस है। अर्पित ने अपना करियर स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल से शुरू किया। उसके बाद दैनिक भास्कर (डिजिटल) में अपनी सेवाएं दीं, यहां टेक और ऑटो बीट में करीब 4 साल काम किया। साल 2021 से अर्पित लाइव हिंदुस्तान में सेवाएं दे रहे हैं। टेक और गैजेट्स में इनका इंटरेस्ट है। और पढ़ें
