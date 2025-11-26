Hindustan Hindi News
9000mAh बैटरी वाला फोन ला रहा OnePlus, भारत में भी मचाएगा तहलका, सामने आई डिटेल

संक्षेप:

OnePlus Ace 6T जल्द ही चीन में लॉन्च होने वाला है, इससे पहले OnePlus Ace 6 को लॉन्च किया गया था। अब, खबर है कि चीनी स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी देश में एक और स्मार्टफोन लॉन्च करने वाली है, जिसका नाम OnePlus Ace 6 Turbo होगा, जो Ace 6 लाइनअप का तीसरा मॉडल होगा।

Wed, 26 Nov 2025 07:55 PMArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
OnePlus Ace 6T जल्द ही चीन में लॉन्च होने वाला है, इससे पहले OnePlus Ace 6 को लॉन्च किया गया था। अब, खबर है कि चीनी स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी देश में एक और स्मार्टफोन लॉन्च करने वाली है, जिसका नाम OnePlus Ace 6 Turbo होगा, जो Ace 6 लाइनअप का तीसरा मॉडल होगा। कथित Ace 6 Turbo के खास स्पेसिफिकेशन्स लीक हो गए हैं, जिसमें इसका चिपसेट, डिस्प्ले और बैटरी शामिल हैं। अगले साल भारत में OnePlus Nord 6 के तौर पर लॉन्च होने की उम्मीद है, इसमें Snapdragon 8 सीरीज चिप और 9000mAh की बैटरी होने की उम्मीद है।

वनप्लस ऐस 6 टर्बो के फीचर्स (संभावित)

चीनी माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म वीबो पर एक पोस्ट में, टिप्स्टर डिजिटल चैट स्टेशन (DCS) ने आने वाले “टर्बो” स्मार्टफोन के बारे में जानकारी दी है। टेक ब्लॉगर एनविन (@ZionsAnvin) के अनुसार, यह वनप्लस ऐस 6 टर्बो हो सकता है। स्मार्टफोन के खास स्पेसिफिकेशन्स, जिसमें इसका चिपसेट, बैटरी और डिस्प्ले शामिल हैं, भी ऑनलाइन सामने आए हैं, जिससे यह पता चलता है कि यह कैसा परफॉर्मेंस दे सकता है।

कहा जा रहा है कि वनप्लस ऐस 6 टर्बो में क्वालकॉम का ऑक्टा-कोर स्नैपड्रैगन 8s जेन 4 चिप हो सकता है। कहा जा रहा है कि इसमें 9000mAh की बैटरी होगी। फोन में 6.78-इंच का LTPS OLED डिस्प्ले होगा, जो 1.5K रिजॉल्यूशन और 144 हर्ट्ज या 165 हर्ट्ज तक का स्क्रीन रिफ्रेश रेट दे सकता है। इसे मिड-रेंज स्मार्टफोन के तौर पर लॉन्च किए जाने की उम्मीद है।

ये भी पढ़ें:भारत में तहलका मचा देगा OnePlus 15R, दुनिया का पहला जिसमें यह प्रोसेसर

भारत में भी आएगा फोन, देखें लॉन्च टाइमलाइन

इसके अलावा, वनप्लस ऐस 6 टर्बो के अगले साल जनवरी या फरवरी की शुरुआत में चीन में लॉन्च होने की उम्मीद है। इस बीच, फोन को भारत समेत ग्लोबल मार्केट में OnePlus Nord 6 के तौर पर 2026 की दूसरी तिमाही (Q2) में लॉन्च किया जा सकता है। कहा जा रहा है कि यह चीन में Redmi Turbo 5, Realme Neo 8 SE और मीडियाटेक डाइमेंसिटी 8500 चिपसेट वाले दूसरे हैंडसेट से मुकाबला करेगा।

यह उस रिपोर्ट के मुताबिक है जिसमें हाल ही में बताया गया था कि वनप्लस नॉर्ड 6 को कंपनी Q2 2026 के बीच में लॉन्च करेगी। डिजाइन के मामले में, यह वनप्लस नॉर्ड 5 जैसा बताया जा रहा है, जिसे भारत में जुलाई 2025 में लॉन्च किया गया था। नॉर्ड 5 में 6.83-इंच का एमोलेड डिस्प्ले है जिसमें 144 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट और 1800 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस है। यह क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन 8s Gen 3 चिपसेट से लैस है, जिसके साथ 12GB तक LPDDR5x रैम है।

