परफॉर्मेंस में अच्छे-अच्छों को पछाड़ देगा OnePlus का यह पावरफुल फोन, मिलेगी 8000mAh बैटरी

OnePlus फैन्स के लिए खुशखबरी है। ब्रांड के दो धांसू फोन जल्द बाजार में धूम मचाने आ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं OnePlus Ace 6 Turbo और OnePlus Ace 6 की। 27 अक्टूबर को, वनप्लस चीन में वनप्लस 15 और ऐस 6 फोन से पर्दा उठाएगा। कहा जा रहा है कि ऐस में दो फोन होंगे और यह दोनों फोन हैवी बैटरी पैक करेंगे। एक पॉपुलर टिप्स्टर ने दोनों फोन के कुछ खास स्पेसिफिकेशन्स को लीक कर दिया है। कहा जा रहा है कि टर्बो मॉडल में 8000mAh बैटरी मिलने की संभावना है जबकि कंपनी ने कंफर्म कर दिया है कि OnePlus Ace 6 मॉडल 7800mAh बैटरी और 120W चार्जिंग सपोर्ट के साथ आएगा। चलिए एक नजर डालते हैं सामने आई डिटेल्स पर...

OnePlus Ace 6 Turbo में मिल सकती है 8000mAh बैटरी टिप्स्टर डिजिटल चैट स्टेशन की रिपोर्ट से पता चलता है कि कथित टर्बो फोन ऐस सीरीज का हिस्सा होगा। इसलिए, संभावना है कि इस डिवाइस का नाम वनप्लस ऐस 6 टर्बो होगा। चूंकि आधिकारिक नाम अभी तक सामने नहीं आया है, इसलिए इसका सही नाम जानने के लिए हमें इंतजार करना होगा। वनप्लस 27 अक्टूबर को चीन में वनप्लस 15, ऐस 6 और पैड 2 टैबलेट लॉन्च करने वाला है। इसलिए, ऐसा लगता है कि ऐस 6 टर्बो के बारे में आधिकारिक जानकारी आने वाले महीने (नवंबर) में सामने आ सकती है।

टिप्स्टर के लेटेस्ट लीक के अनुसार, OnePlus Ace 6 Turbo अपकमिंग स्नैपड्रैगन 8 जेनरेशन 5 चिपसेट से लैस होगा। इसमें 1.5K रिजॉल्यूशन और 165 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला OLED डिस्प्ले होगा। उन्होंने यह भी दावा किया है कि Ace 6 Turbo में लगभग 8000mAh कैपेसिटी की बैटरी होगी। यह पिछले लीक के विपरीत है, जिसमें बताया गया था कि इसमें 7650mAh की बैटरी हो सकती है। पिछली रिपोर्ट्स के मुताबिक, टर्बो एडिशन में 100W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट होने की भी उम्मीद है।

OnePlus Ace 6 में मिलेगी 7800mAh बैटरी और 120W चार्जिंग जैसा कि हमने बताया, 27 अक्टूबर को, वनप्लस चीन में वनप्लस 15 और ऐस 6 फोन से पर्दा उठाएगा। पिछले हफ्ते एक रिटेलर लिस्टिंग में ऐस 6 के बारे में कुछ अहम जानकारियां सामने आई थीं, लेकिन ब्रांड ने खुद इसके बारे में कुछ ही जानकारियां दी थीं। आज, कंपनी ने फोन के खास फीचर्स शेयर साझा करने के लिए यह पोस्टर जारी किया है।

OnePlus Ace 6 के खास फीचर्स वनप्लस द्वारा शेयर की गई जानकारी से पता चलता है कि वनप्लस ऐस 6 पूरी तरह से परफॉर्मेंस फोकस्ड स्मार्टफोन होगा और इसे ब्रांड का सबसे शक्तिशाली ऐस-सीरीज फोन बताया जा रहा है। वनप्लस 15 की तरह, इसमें एक फ्लैट OLED पैनल होगा जो 165 हर्ट्ज अल्ट्रा-हाई रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है।

ऐस 6 कई गेमिंग रिफ्रेश रेट सपोर्ट करेगा, जैसे 165 हर्ट्ज, 144 हर्ट्ज, 120 हर्ट्ज, 90 हर्ट्ज और 60 हर्ट्ज। सुरक्षा के लिए, इसमें एक अल्ट्रासोनिक इन-स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर होगा और टिकाऊपन के लिहाज से, इसमें मेटल मिडिल फ्रेम और IP66/68/69/69K रेटेड बॉडी होगी।

ऐस 6 में बड़ी बैटरी होगी, जो वनप्लस 15 की 7300mAh बैटरी से भी बड़ी होगी। पोस्टर से कंफर्म होता है कि ऐस 6 में 120W फास्ट चार्जिंग के साथ 7800mAh की बैटरी होगी। हालांकि, ऐसा लगता है कि फोन में वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट नहीं होगा, जो कि ज्यादा प्रीमियम वनप्लस 15 के लिए आरक्षित होगा।