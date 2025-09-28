7800mAh बैटरी, 120W चार्जिंग, आते ही छा जाएगा यह OnePlus फोन, भारत में इस नाम से करेगा डेब्यू

OnePlus Ace 6 aka OnePlus 15R: वनप्लस अक्टूबर में चीन में वनप्लस 15 लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसमें 7800mAh की बैटरी और 120W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट होगा। भारत में यह फोन OnePlus 15R के नाम से लॉन्च हो सकता है।

Sun, 28 Sep 2025 02:27 PM

OnePlus Ace 6 aka OnePlus 15R: वनप्लस अक्टूबर में चीन में वनप्लस 15 लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है। टिप्स्टर डिजिटल चैट ने एक पोस्ट में बताया कि कंपनी ने वनप्लस ऐस 6 प्रो के लॉन्च को कैंसिल कर दिया है, जिसमें वनप्लस 15 की तरह स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 प्रोसेसर होने की उम्मीद थी। यही वजह हो सकती है कि अब वनप्लस ऐस 6 को चीन में वनप्लस 15 के साथ लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। एक नए वीबो पोस्ट में, टिप्स्टर ने ऐस 6 के चिपसेट, बैटरी साइज और चार्जिंग कैपेसिटी की जानकारी लीक कर दी है। रिपोर्ट्स के अनुसार, इस फोन का एक मॉडिफाई वर्जन भारत में OnePlus 15R के नाम से लॉन्च हो सकता है।

फास्ट चार्जिंग और बड़ी बैटरी टिप्स्टर ने ऊपर दिए गए लीक में बताया है कि अपकमिंग वनप्लस फोन में SM8750 चिपसेट, 7800mAh की बैटरी और 120W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट होगा। हालांकि उन्होंने डिवाइस का असली नाम नहीं बताया है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वह OnePlus Ace 6 की बात कर रहे हैं।

इसलिए, यह कहा जा सकता है कि वनप्लस ऐस 6 अपकमिंग स्नैपड्रैगन 8 जेन 5 की बजाय स्नैपड्रैगन 8 एलीट प्रोसेसर के साथ आएगा। बता दें कि वनप्लस ने हाल ही में टीज किया था कि वह आने वाले दिनों में एक स्नैपड्रैगन 8 जेन 5 चिपसेट वाला फोन लॉन्च करेगा। चूंकि ऐस 6 में स्नैपड्रैगन 8 एलीट प्रोसेसर होने की उम्मीद है, इसलिए अपकमिंग स्नैपड्रैगन 8 जेन 5 प्रोसेसर बिल्कुल नई वनप्लस टर्बो सीरीज के लिए आरक्षित हो सकता है, जिसके चीन में 2025 के अंत तक लॉन्च होने की उम्मीद है।