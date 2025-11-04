OnePlus का एक और नया फोन, सामने आया रिटेल बॉक्स का फोटो, मिल सकता है तगड़ा प्रोसेसर

संक्षेप: के एक और नए फोन के रिटेल बॉक्स का फोटो सामने आया है, जिससे यूजर्स की एक्साइटमेंट और बढ़ गई है। कंपनी के इस फोन का नाम OnePlus Ace 6 Pro Max है। लीक इमेज में फोन का रेड कलर का रिटेल बॉक्स दिख रहा है।

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होने वाला है। इस फोन को लेकर यूजर्स में काफी एक्साइटमेंट है। इसी बीच कंपनी के एक और नए फोन के रिटेल बॉक्स का फोटो सामने आया है, जिससे यूजर्स की एक्साइटमेंट और बढ़ गई है। कंपनी के इस फोन का नाम OnePlus Ace 6 Pro Max है। लीक इमेज में फोन का रेड कलर का रिटेल बॉक्स दिख रहा है, जिस पर Ace 6 Pro Max लिखा हुआ दिख रहा है। मॉनिकर से अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह फोन स्नैपड्रैगन 8 एलीट से लैस वनप्लस एस 6 से बेहतर परफॉर्मेंस ऑफर करेगा। वनप्लस एस 6 पिछले महीने चीन में लॉन्च हुआ है।

अक्टूबर में कंपनी ने कन्फर्म किया था कि वनप्लस अपकमिंग स्नैपड्रैगन 8 जेन 5 पर काम करने वाले फोन को लॉन्च करने वाला पहला ब्रैंड होगा। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि वनप्लस एस 6 प्रो मैक्स स्नैपड्रैगन 8 जेन 5 पर काम करने वाले पहले फोन के तौर पर जल्द मार्केट में एंट्री कर सकता है। दिलचस्प बात यह है कि वीवो S50 प्रो भी इसी प्रोसेसर से लैस हो सकता है और इसके इस महीने के आखिर में लॉन्च होने की उम्मीद है। इस हिसाब से कहा जा सकता है कि वनप्लस एस 6 प्रो मैक्स की एंट्री वीवो के स्नैपड्रैगन 8 जेन 5 प्रोसेसर वाले फोन से पहले हो सकती है।

इन फीचर्स के साथ आ सकता है फोन वनप्लस एस 6 प्रो मैक्स वही फोन हो सकता है, जिसे हाल में आई लीक्स में Ace 6 Turbo कहा गया था। लीक रिपोर्ट्स की अनुसार यह फोन 6.7 इंच के 1.5K OLED डिस्प्ले से लैस हो सकता है। इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 165Hz का हो सकता है। फोन में कंपनी प्रोसेसर के तौर पर स्नैपड्रैगन 8 जेन 5 ऑफर कर सकती है। फोन में ऑफर की जाने वाली बैटरी 8000mAh की हो सकती है। यह बैटरी 100 वॉट की चार्जिंग ऑफर कर सकती है।

फोटोग्राफी के लिए आपको इस फोन में 50 मेगापिक्सल के मेन कैमरा के साथ एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड ऐंगल कैमरा देखने को मिल सकता है। सेल्फी के लिए कंपनी इसमें 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा ऑफर कर सकती है। ओएस की बात करें, तो उम्मीद की जा रही है कि फोन ऐंड्रॉयड 16 पर बेस्ड ColorOS 16 पर काम करेगा। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए इसमें अल्ट्रासोनिक इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया जा सकता है। फोन तीन कलर ऑप्शन- फ्लैश ब्लैक, इलेक्ट्रिक पर्पल और ग्लिंप्स ग्रीन में आ सकता है।