7800mAh की बैटरी वाला OnePlus का नया वॉटरप्रूफ फोन, 16 मिनट में 50% चार्ज
संक्षेप: OnePlus Ace 6 लॉन्च हो गया है। फोन 7800mAh की बैटरी से लैस है। यह फोन मात्र 16 मिनट में 50% तक चार्ज हो जाता है। फोन 16जीबी तक की रैम से लैस है। इसमें कंपनी स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिपसेट दे रही है। फोन का कैमरा 50MP का है।
OnePlus Ace 6 की मार्केट में एंट्री हो गई है। कंपनी का यह फोन चीन में लॉन्च हुआ है। यह फोन गेमर्स और पावरफुल परफॉर्मेंस पसंद करने वाले यूजर्स को टारगेट करता है। फोन 165Hz तक के रिफ्रेश रेट वाले डिस्प्ले के साथ आता है। इसमें 16जीबी तक की रैम और 120W की फास्ट चार्जिंग के साथ 7800mAh की बैटरी दी गई है। फोन चीन में लॉन्च हुआ है। यग 16जीबी तक की रैम और 1टीबी तक के इंटरनल स्टोरेज ऑप्शन में आता है। इसकी कीमत 3899 युआन (करीब 48300 रुपये) है। फोन की सेल चीन में 30 अक्टूबर से शुरू होगी। भारत में यह फोन OnePlus 15R के नाम से एंट्री कर सकता है।
वनप्लस एस 6 के फीचर और स्पेसिफिकेशन
वनप्लस का यह फोन 2800 x 1272 पिक्सल रेजॉलूशन वाले 6.83 इंच के 1.5K AMOLED डिस्प्ले के सात आता है। यह डिस्प्ले 165Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। फोन 16जीबी LPDDR5X रैम और 1टीबी तक के UFS 4.1 स्टोरेज के साथ आता है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में कंपनी अड्रीनो 830 जीपीयू के साथ स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिपसेट दे रही है।
फोटोग्राफी के लिए फोन में एलईडी फ्लैश के साथ 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड ऐंगल कैमरा दिया गया है। वहीं, सेल्फी के लिए आपको इसमें 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा। वनप्लस एस 6 की बैटरी 7800mAh की है। यह बैटरी 120W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। कंपनी का दावा है कि यह फोन 16 मिनट में 50% तक चार्ज हो जाता है।
वहीं, उसे फुल चार्ज होने में 43 मिनट का समय लगता है। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए फोन में कंपनी इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर ऑफर कर रही है। ओएस की बात करें, तो फोन ऐंड्रॉयड 16 पर बेस्ड ColorOS 16 पर काम करता है। फोन IP66/68/69/69K डस्ट और वॉटरप्रूफ रेटिंग के साथ आता है।
