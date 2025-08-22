8000mAh बैटरी के साथ आ रहे OnePlus, Realme के फोन, सामने आई लॉन्च डिटेल

OnePlus, Realme दोनों ही हाई कैपिसिटी वाली सेमी-सॉलिड स्टेट बैटरी वाले स्मार्टफोन पर काम कर रहे हैं। वनप्लस OnePlus Ace 6 पर काम कर रही है और रियलमी भी एक बड़ी बैटरी वाला फोन बना रही है। कहा जा रहा है कि दोनों में 8000mAh या उससे भी ज्यादा कैपेसिटी की बैटरी होगी।

बार-बार रिचार्ज का झंझट नहीं चाहिए और बड़ी बैटरी वाला फोन तलाश रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए है। एक रिपोर्ट के अनुसार, वनप्लस और रियलमी अपने बड़ी बैटरी वाले फोन लॉन्च करने की तैयारी में है। वनप्लस OnePlus Ace 6 पर काम कर रही है, जबकि रियलमी फोन के नाम का खुलासा नहीं हुआ है। कहा जा रहा है कि इन कथित फोन के इस साल अक्टूबर में चीन में लॉन्च होने की उम्मीद है और इनके भारतीय बाजार में भी आने की संभावना है। हालांकि आधिकारिक जानकारी अभी गुप्त रखी गई है, लेकिन लीक से हमें एक हिंट जरूर मिल गया है। चीनी टिप्स्टर के हालिया लीक के अनुसार, वनप्लस ऐस 6 और रियलमी फोन दोनों में 8000mAh या उससे भी ज्यादा कैपेसिटी वाली बैटरी होगी।

सामने आई OnePlus Ace 6 और अपकमिंग रियलमी फोन की बैटरी डिटेल टिप्स्टर स्मार्ट पिकाचु ने चीन के माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म वीबो पर एक पोस्ट में कथित फोन के बारे में जानकारी शेयर की है। टिप्स्टर के अनुसार, वनप्लस और रियलमी दोनों ही हाई कैपिसिटी वाली सेमी-सॉलिड स्टेट बैटरी वाले स्मार्टफोन पर काम कर रहे हैं।

बताया जा रहा है कि इनमें से एक कंपनी 8000mAh कैपिसिटी वाली बैटरी वाले फोन की टेस्टिंग कर रही है, जबकि दूसरी कंपनी ने 8000mAh से ज्यादा बैटरी वाले फोन की टेस्टिंग पूरी कर ली है। माना जा रहा है कि यह वनप्लस ऐस 6 होगा, जिसके बारे में पहले 7800mAh की बैटरी होने की खबरें थीं।

अगर यह लीक सही साबित होती है, तो यह दोनों फोन को Honor Power को टक्कर दे सकते हैं, जिसमें 8000mAh की बैटरी है। इसे अब तक बाजार में उपलब्ध सबसे बड़ी बैटरी वाले स्मार्टफोन्स में से एक माना जा रहा है।