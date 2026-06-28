'मक्खन' जैसे स्मूद डिस्प्ले, OnePlus ला रहा 185Hz स्क्रीन वाले फोन, सस्ते फोन में भी सुविधा

OnePlus अब सबसे हाई रिफ्रेश रेट वाले फोन पर काम कर रही है। कंपनी अपकमिंग OnePlus 16R और OnePlus Nord 7 स्मार्टफोन को लॉन्च करने की तैयारी में है और यह दोनों फोन 185Hz रिफ्रेश रेट के साथ आएंगे।

OnePlus तेजी से अपने स्मार्टफोन पोर्टफोलियो का विस्तार कर रहा है। अब वनप्लस अपने सबसे स्मूद डिस्प्ले वाले दो नए फोन ला रहा है। हम बात कर रहे हैं OnePlus 16 और Ace 7 की। खबरों के मुताबिक, वनप्लस तेजी से OnePlus 16 और Ace 7 फ्लैगशिप फोन पर काम कर रहा है, जो इस साल अक्टूबर में एक साथ लॉन्च हो सकते हैं। कंपनी पहले ही 165 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाले डिस्प्ले के साथ कुछ हाई-एंड फोन लॉन्च कर चुकी है, और अगली पीढ़ी के फ्लैगशिप फोन के बारे में अफवाहें हैं कि उनमें 185 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाले डिस्प्ले होंगे। अब, एक नई लीक से पता चलता है कि OnePlus 16 और Ace 7 के अलावा, 185 हर्ट्ज वाले और भी वनप्लस फोन पाइपलाइन में हो सकते हैं।

किफायती फोन में मिलेगा यह डिस्प्ले टिप्स्टर स्मार्ट पिकाचू ने दावा किया है कि वनप्लस अपने सभी स्मार्टफोन में 185 हर्ट्ज डिस्प्ले को एक स्टैंडर्ड फीचर बनाने की तैयारी कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि कंपनी एक नई डिस्प्ले स्ट्रैटेजी के तहत न सिर्फ अपने फ्लैगशिप मॉडल, बल्कि मिड-रेंज डिवाइस में भी हाई-रिफ्रेश-रेट वाले पैनल लाने की योजना बना रही है।

OnePlus 15 के अलावा, Ace 6, Ace 6T, Ace 6 Ultra, 15T, 15R और Nord 6 में 165 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाले डिस्प्ले दिए गए हैं। इनमें से सभी Ace-ब्रांडेड फोन और 15T सिर्फ चीनी बाजार के लिए हैं, जबकि 15, 15R और Nord 6 चीन के बाहर कुछ चुनिंदा बाजारों में उपलब्ध हैं।

ऐसा लगता है कि इन सभी फोन्स के अगले वर्जन में 185 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाले डिस्प्ले हो सकते हैं। इसलिए, ऐसा लगता है कि OnePlus 16 के साथ-साथ OnePlus 16R और Nord 7 में भी 185 हर्ट्ज स्क्रीन हो सकती है। चीन में, अगली पीढ़ी की Ace 7-सीरीज के सभी फोन्स में 185 हर्ट्ज डिस्प्ले हो सकते हैं।

कब आएंगे ये दोनों फोन OnePlus 16R और Nord 7 के जल्द लॉन्च होने की संभावना कम है, क्योंकि 15R की घोषणा दिसंबर 2025 में हुई थी, जबकि Nord 6 अप्रैल 2026 में आया था। ब्रांड के पिछले रिलीज शेड्यूल के आधार पर, इनके अगले वर्जन के क्रमशः 2026 के आखिर में और 2027 की शुरुआत में आने की उम्मीद है।

30 जून को भारत में लॉन्च होगा OnePlus N6 OnePlus N6 भारतीय बाजार में 30 जून, 2026 को लॉन्च होगा। इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है कि कंपनी इसके लिए कोई इवेंट आयोजित नहीं करेगी। इसके अलावा, यह भी कहा जा रहा है कि 128GB इंटरनल स्टोरेज वाले 8GB रैम वेरिएंट की भारत में कीमत 18,000 रुपये होगी।

वनप्लस ने अमेजन माइक्रोसाइट को नई डिटेल्स के साथ अपडेट कर दिया है। माइक्रोसाइट पर कंपनी ने कंफर्म कर दिया है कि अपकमिंग फोन सेगमेंट के सबसे बड़े वीसी कूलिंग सिस्टम 5300mm² के साथ आएगा। इसके साथ ही, कंपनी ने फोन के कैमरा स्पेक्स को भी कंफर्म कर दिया है। स्मार्टफोन में पीछे की तरफ 50 मेगापिक्सेल का मेन AI कैमरा होगा, जो 60FPS वीडियो रिकॉर्डिंग और डुअल व्यू मोड को सपोर्ट करेगा। सामने की तरफ, फोन में 8 मेगापिक्सेल का सेल्फी कैमरा दिखाया गया है।