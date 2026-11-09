OnePlus 16R में मिलेगी 9000mAh की बैटरी! Snapdragon का सबसे पावरफुल प्रोसेसर
OnePlus 16R के संभावित फीचर्स लीक हुए हैं। फोन में 9000mAh बैटरी, 185Hz OLED डिस्प्ले, Snapdragon 8 Elite Gen 5 और 50MP टेलीफोटो कैमरा मिल सकता है।
स्मार्टफोन मेकर OnePlus अपनी नई R-सीरीज के तहत OnePlus 16R लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। इस स्मार्टफोन को लेकर नए लीक्स सामने आए हैं। दावा है कि OnePlus 16R में 9000mAh की बड़ी बैटरी, Qualcomm का Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर और 185Hz रिफ्रेश रेट वाला OLED डिस्प्ले मिल सकता है। अगर ये जानकारियां सही साबित होती हैं, तो यह फोन बैटरी और परफॉर्मेंस के मामले में काफी दमदार हो सकता है। हालांकि, कंपनी ने अभी तक इसके स्पेसिफिकेशंस की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।
सम्बंधित सुझावऔर मोबाइल देखें
लीक के मुताबिक, OnePlus 16R में 1.5K रेजोल्यूशन वाला फ्लैट OLED डिस्प्ले दिया जा सकता है। इसकी रिफ्रेश रेट 185Hz होने की उम्मीद है। इससे स्क्रॉलिंग और गेमिंग के दौरान यूजर्स को स्मूद एक्सपीरियंस मिल सकता है। हालांकि, अभी डिस्प्ले के साइज और ब्राइटनेस से जुड़ी जानकारी सामने नहीं आई है।
धांसू परफॉर्मेंस के लिए फोन में Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट मिलने की बात कही गई है। इसके साथ LPDDR5X RAM और UFS 4.1 स्टोरेज दी जा सकती है। यह कॉम्बिनेशन हैवी गेमिंग, मल्टीटास्किंग और बड़े ऐप्स चलाने के दौरान बेहतर परफॉर्मेंस देने में मदद कर सकता है।
बैटरी होगी फोन का मेन हाइलाइट
OnePlus 16R की सबसे बड़ी खासियत इसकी संभावित 9000mAh बैटरी हो सकती है। इसके साथ 100W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलने की उम्मीद है। इतनी बड़ी बैटरी के साथ यूजर्स को लंबे समय तक फोन इस्तेमाल करने की सुविधा मिल सकती है और बार-बार चार्ज करने की जरूरत कम हो सकती है।
सम्बंधित सुझावऔर मोबाइल देखें
ऐसा होगा OnePlus 16R का कैमरा
कैमरा सेगमेंट में भी कंपनी बड़ा अपग्रेड दे सकती है। लीक के मुताबिक, फोन में 200MP या 50MP OIS प्राइमरी कैमरा मिल सकता है। इसके अलावा 3.5x ऑप्टिकल जूम वाला 50MP टेलीफोटो कैमरा भी दिया जा सकता है। इससे दूर की तस्वीरें लेने और पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में मदद मिलने की उम्मीद है।
डिजाइन की बात करें तो OnePlus 16R में मेटल फ्रेम मिल सकता है। फोन को IP68 और IP69 रेटिंग के साथ पेश किए जाने की भी चर्चा है। इसके अलावा कंपनी इसमें Plus Key दे सकती है, जिसकी मदद से यूजर्स कुछ खास फीचर्स और शॉर्टकट को जल्दी एक्सेस कर सकेंगे।
कब तक लॉन्च होने की उम्मीद?
लॉन्च की बात करें तो OnePlus 16R को दिसंबर 2026 या 2027 की शुरुआत में पेश किया जा सकता है। भारत में इसकी संभावित कीमत 70,000 से 75,000 रुपये के बीच बताई जा रही है। हालांकि, कंपनी ने अभी लॉन्च डेट और कीमत को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है। फोन के फाइनल स्पेसिफिकेशंस और कीमत का खुलासा लॉन्च के वक्त ही होगा।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से
टेक्नोलॉजी सेक्शन का अहम हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश के पास पत्रकारिता के
क्षेत्र में आठ वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने अपने पूरे करियर में साइंस और टेक्नोलॉजी की जटिलताओं को आम पाठकों के
लिए सरल, सहज और रोचक भाषा में प्रस्तुत करने पर विशेष ध्यान दिया है।
विशेषज्ञता और कार्यशैली
प्राणेश की विशेषज्ञता गैजेट्स, टेक इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे विषयों में है। वे तकनीकी बारीकियों और कठिन शब्दावली को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि एक सामान्य पाठक भी तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया को आसानी से समझ सके। लेटेस्ट गैजेट्स का रिव्यू करना और नए मोबाइल ऐप्स के फीचर्स को आजमाना उनके काम का पसंदीदा हिस्सा है। उनकी लेखन शैली में स्पष्टता, रिसर्च और कहानी कहने का संतुलन देखने को मिलता है।
अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।
लेखन और व्यक्तिगत रुचियां
पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।
उन्हें स्मार्टफोन, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन से जुड़े विषयों पर गहराई से रिसर्च करना और पढ़ना पसंद है। काम के अलावा, उन्हें यात्रा करना भी बेहद पसंद है। उनके लिए यात्राएं केवल सुकून का जरिया नहीं, बल्कि नए अनुभवों और कहानियों को खोजने का तरीका हैं।
चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।