200MP कैमरे वाला OnePlus का पहला स्मार्टफोन, आते ही मचाएगा धूम, मिलेगी 9000mAh बैटरी
OnePlus 16 पिछले कई दिनों से सुर्खियों में है। लॉन्च से पहले ही फोन के कई लीक्स सामने आ चुके हैं। कहा जा रहा है कि यह वनप्लस फोन 9000mAh की बैटरी होगी, जो 90W वायर्ड फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी। फोन में 200MP कैमरा भी मिलेगा। देखें सामने आई डिटेल्स
OnePlus अपने पोर्टफोलियों में एक धांसू स्मार्टफोन जोड़ने की तैयारी में है। हम बात कर रहे हैं OnePlus 16 की, जो पिछले कई दिनों से सुर्खियों में है। हालांकि, भारत में वनप्लस के टॉप मैनेजमेंट में हो रहे सभी बदलावों के बावजूद, अभी तक हमें यह नहीं पता है कि OnePlus 16 भारतीय बाजार में लॉन्च होगा या नहीं। लेकिन, इसका मतलब यह नहीं है कि इस फोन से जुड़ी लीक की जानकारी किसी भी तरह से कम शानदार है। एक दमदार टेलीफोटो सेंसर से लेकर स्नैपड्रैगन प्रोसेसर तक, अफवाहों के मुताबिक इस फोन में ये सब कुछ होगा। चलिए, अब इस फोन से जुड़ी लीक हुई जानकारियों पर एक नजर डालते हैं। खरीदने का प्लान है, तो आप भी देखें इस फोन में क्या-क्या खास मिलने वाला है...
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OnePlus 16 की खासियत (लीक के अनुसार)
OnePlus 16 में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन जेन 6 प्रोसेसर हो सकता है, जिसके साथ 12GB रैम और 256GB इंटरनल स्टोरेज मिलेगी। यह भी कहा जा रहा है कि इस फोन में इसके पिछले मॉडल जैसा ही डिस्प्ले हो सकता है, जिसका रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज होगा। इसके अलावा, लीक से पता चलता है कि इस फोन में 9000mAh की बैटरी होगी, जो 90W वायर्ड फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी। इसमें Android 16 ऑपरेटिंग सिस्टम पर बेस्ड OxygenOS 17 होगा। बात यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ लीक में हमने यह भी देखा है कि इस फोन के सामने की तरफ बेहद पतले बेजल होंगे, जो देखने का एक बेहतरीन एक्सपीरियंस देंगे।
कैमरे की बात करें तो, OnePlus 16 में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप हो सकता है, जिसमें 200MP का पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस शामिल होगा। यह इस फोन की सबसे बड़ी खासियत होने वाली है, क्योंकि हमने अब तक किसी भी वनप्लस फोन में इस तरह की जबर्दस्त कैमरा क्षमता नहीं देखी है। फोन से जुड़ी बाकी सभी जानकारियां अभी सामने आना बाकी हैं। ऐसी अटकलें हैं कि आने वाले दिनों में हमें इस डिवाइस के बारे में और भी ज्यादा जानकारी मिलती रहेगी।
भारत में कब लॉन्च होगा OnePlus 16?
OnePlus के लिए इस साल की शुरुआत काफी मुश्किल रही, क्योंकि भारत में कंपनी के सीनियर मैनेजमेंट में कई बड़े बदलाव हुए। ऐसी भी अफवाहें हैं कि कंपनी भारतीय बाजार में सिर्फ बजट और मिड-रेंज फोन ही लॉन्च करेगी, जिसका मतलब है कि OnePlus 16 शायद भारतीय बाजार में लॉन्च न हो। बता दें कि लॉन्च के समय पिछले मॉडल यानी OnePlus 15 की शुरुआती कीमत 72,999 रुपये थी। यह कीमत इसके 12GB रैम और 256GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की थी। टॉप 16GB+512GB वेरिएंट की कीमत 79,999 रुपये थी। लीक्स में दावा किया जा रहा है कि OnePlus 16 की शुरुआती कीमत 75,999 रुपये हो सकती है।
लेखक के बारे मेंArpit Soni
अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।और पढ़ें
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