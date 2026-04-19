200MP कैमरे वाला OnePlus का पहला स्मार्टफोन, आते ही मचाएगा धूम, मिलेगी 9000mAh बैटरी

OnePlus 16 पिछले कई दिनों से सुर्खियों में है। लॉन्च से पहले ही फोन के कई लीक्स सामने आ चुके हैं। कहा जा रहा है कि यह वनप्लस फोन 9000mAh की बैटरी होगी, जो 90W वायर्ड फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी। फोन में 200MP कैमरा भी मिलेगा। देखें सामने आई डिटेल्स

OnePlus अपने पोर्टफोलियों में एक धांसू स्मार्टफोन जोड़ने की तैयारी में है। हम बात कर रहे हैं OnePlus 16 की, जो पिछले कई दिनों से सुर्खियों में है। हालांकि, भारत में वनप्लस के टॉप मैनेजमेंट में हो रहे सभी बदलावों के बावजूद, अभी तक हमें यह नहीं पता है कि OnePlus 16 भारतीय बाजार में लॉन्च होगा या नहीं। लेकिन, इसका मतलब यह नहीं है कि इस फोन से जुड़ी लीक की जानकारी किसी भी तरह से कम शानदार है। एक दमदार टेलीफोटो सेंसर से लेकर स्नैपड्रैगन प्रोसेसर तक, अफवाहों के मुताबिक इस फोन में ये सब कुछ होगा। चलिए, अब इस फोन से जुड़ी लीक हुई जानकारियों पर एक नजर डालते हैं। खरीदने का प्लान है, तो आप भी देखें इस फोन में क्या-क्या खास मिलने वाला है...

OnePlus 16 की खासियत (लीक के अनुसार) OnePlus 16 में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन जेन 6 प्रोसेसर हो सकता है, जिसके साथ 12GB रैम और 256GB इंटरनल स्टोरेज मिलेगी। यह भी कहा जा रहा है कि इस फोन में इसके पिछले मॉडल जैसा ही डिस्प्ले हो सकता है, जिसका रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज होगा। इसके अलावा, लीक से पता चलता है कि इस फोन में 9000mAh की बैटरी होगी, जो 90W वायर्ड फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी। इसमें Android 16 ऑपरेटिंग सिस्टम पर बेस्ड OxygenOS 17 होगा। बात यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ लीक में हमने यह भी देखा है कि इस फोन के सामने की तरफ बेहद पतले बेजल होंगे, जो देखने का एक बेहतरीन एक्सपीरियंस देंगे।

कैमरे की बात करें तो, OnePlus 16 में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप हो सकता है, जिसमें 200MP का पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस शामिल होगा। यह इस फोन की सबसे बड़ी खासियत होने वाली है, क्योंकि हमने अब तक किसी भी वनप्लस फोन में इस तरह की जबर्दस्त कैमरा क्षमता नहीं देखी है। फोन से जुड़ी बाकी सभी जानकारियां अभी सामने आना बाकी हैं। ऐसी अटकलें हैं कि आने वाले दिनों में हमें इस डिवाइस के बारे में और भी ज्यादा जानकारी मिलती रहेगी।